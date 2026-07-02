नितिन नवीन की बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान, किस दिन होगी वोटिंग? जानें

बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक-एक विधानसभा सीट जो खाली हुई है उस पर उपचुनाव होगा. चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को इसका ऐलान हो गया है. बिहार में जो सीट खाली हुई है वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है. वे पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से विधायक थे.

राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया था जिसके बाद बांकीपुर सीट खाली हुई थी. चुनाव आयोग के अनुसार 30 जुलाई को मतदान होगा. तीन अगस्त को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे.

चुनाव से संबंधित कार्यक्रम की जानकारी देखें

चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 6 जुलाई 2026 (सोमवार) को राजपत्र (गजट) अधिसूचना जारी होने के साथ होगी.

नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि- 13 जुलाई 2026

नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी)- 14 जुलाई 2026

उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे- 16 जुलाई 2026 तक

वोटिंग की तारीख- 30 जुलाई 2026

मतों की गणना (काउंटिंग)- 3 अगस्त 2026 को

(नोट: पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 (मंगलवार) तक संपन्न कर ली जाएगी)

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बांकीपुर की बात करें तो यह सीट बीजेपी की रही है. इस बार देखना होगा कि पार्टी किसे मौका देती है. चुनाव की घोषणा के साथ ही अब जोरशोर से तैयारी भी शुरू हो जाएगी. बीजेपी की ओर से इस बार प्रत्याशी कौन होगा यह देखना वाली बात होगी.

देखने वाले होंगे उपचुनाव के नतीजे

बता दें कि इस सीट पर भले बीजेपी या विपक्ष की ओर से प्रत्याशी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) की ओर से वीणा मानवी लड़ेंगी. महिला विकास मंच से जुड़ी वीणा मानवी ने अभी हाल ही में तेज प्रताप की पार्टी की सदस्यता ली है. तेज प्रताप यादव ने उन्हें बांकीपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है. दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में उतरेगी. जन सुराज की ओर से अगर प्रशांत किशोर अगर खुद उतर जाते हैं मैदान में तो चुनावी नतीजे देखने वाले होंगे.

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