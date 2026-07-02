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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारनितिन नवीन की बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान, किस दिन होगी वोटिंग? जानें

नितिन नवीन की बांकीपुर वाली सीट पर उपचुनाव का ऐलान, किस दिन होगी वोटिंग? जानें

Bankipur Seat By-Election: राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया था जिसके बाद बांकीपुर सीट खाली हुई थी. यह सीट बीजेपी की रही है. इस बार देखना होगा कि पार्टी किसे मौका देती है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 02 Jul 2026 01:48 PM (IST)
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बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक-एक विधानसभा सीट जो खाली हुई है उस पर उपचुनाव होगा. चुनाव आयोग की ओर से गुरुवार (02 जुलाई, 2026) को इसका ऐलान हो गया है. बिहार में जो सीट खाली हुई है वह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है. वे पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट (Bankipur Vidhan Sabha Seat) से विधायक थे. 

राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद नितिन नवीन ने इस्तीफा दिया था जिसके बाद बांकीपुर सीट खाली हुई थी. चुनाव आयोग के अनुसार 30 जुलाई को मतदान होगा. तीन अगस्त को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे.

चुनाव से संबंधित कार्यक्रम की जानकारी देखें

  • चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत 6 जुलाई 2026 (सोमवार) को राजपत्र (गजट) अधिसूचना जारी होने के साथ होगी. 
  • नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि- 13 जुलाई 2026
  • नामांकन पत्रों की जांच (स्क्रूटनी)- 14 जुलाई 2026
  • उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे- 16 जुलाई 2026 तक 
  • वोटिंग की तारीख- 30 जुलाई 2026
  • मतों की गणना (काउंटिंग)- 3 अगस्त 2026 को

(नोट: पूरी चुनाव प्रक्रिया 4 अगस्त 2026 (मंगलवार) तक संपन्न कर ली जाएगी)

यह भी पढ़ें- 'सम्राट सरकार ने हत्या के आरोपी को किया पुरष्कृत', राजेश शर्मा की पोस्टिंग से बढ़ा सियासी पारा

बांकीपुर की बात करें तो यह सीट बीजेपी की रही है. इस बार देखना होगा कि पार्टी किसे मौका देती है. चुनाव की घोषणा के साथ ही अब जोरशोर से तैयारी भी शुरू हो जाएगी. बीजेपी की ओर से इस बार प्रत्याशी कौन होगा यह देखना वाली बात होगी.

देखने वाले होंगे उपचुनाव के नतीजे

बता दें कि इस सीट पर भले बीजेपी या विपक्ष की ओर से प्रत्याशी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जनशक्ति जनता दल (जेजेडी) की ओर से वीणा मानवी लड़ेंगी. महिला विकास मंच से जुड़ी वीणा मानवी ने अभी हाल ही में तेज प्रताप की पार्टी की सदस्यता ली है. तेज प्रताप यादव ने उन्हें बांकीपुर से चुनाव लड़ाने का फैसला लिया है. दूसरी ओर प्रशांत किशोर की पार्टी भी मैदान में उतरेगी. जन सुराज की ओर से अगर प्रशांत किशोर अगर खुद उतर जाते हैं मैदान में तो चुनावी नतीजे देखने वाले होंगे.

यह भी पढ़ें- बांकीपुर उपचुनाव: तेज प्रताप की प्रत्याशी वीणा मानवी की प्रतिक्रिया, BJP के गढ़ में कैसे जीतेंगी?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 02 Jul 2026 01:34 PM (IST)
Tags :
Bankipur Nitin Nabin BIHAR NEWS Bankipur By-Election Bankipur By-Poll
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