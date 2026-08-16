'देश को ही गाली...', राहुल गांधी पर बरसे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह

कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम्’ का अपमान करने के आरोप लग रहे हैं. इसपर बीजेपी हमलावर है. बीजेपी के कई नेताओं के इसपर प्रतिक्रिया सामने आ रही है. अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को इस मामले में घेरा है और उन्हें पॉलिटिकल जोकर करार दे दिया.

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से और क्या उम्मीद कर सकते हैं जो देश के बाहर जाकर देश को ही गाली देता है. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो देश के युवाओं को भ्रमित करने और भड़काने के अलावा और क्या ही करते हैं.

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गिरिराज सिंह ने कहा- कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी

मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "कांग्रेस का मतलब राहुल गांधी है. खड़गे कांग्रेस नहीं हैं. यह बात ध्यान में रखिएगा. राहुल गांधी का एक भी वक्तव्य देख लें, जिसमें वो किसी युवा को दिशा देने की बात कहें हों. देश में भ्रम पैदा करना, युवाओं को भड़काना, देश कभी देश बांग्लादेश हो जाएगा, कभी नेपाल बन जाएगा, बस ऐसी ही कामना करते है."

'वो जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पर काम करते'- गिरिराज सिंह

केंद्रीय मंत्री गिरिराज ने कहा, "राहुल गांधी का स्वभाव ऐसा है कि या तो वे बहुत ज़्यादा फ्रस्टेट हैं, या मानसिक तनाव में हैं, या फिर उनके दिमाग में अर्बन नक्सलवाद भरा है. अब तक उन्होंने जो कुछ भी किया है, उससे देश में तबाही और अफरा-तफरी ही मची है. जब भी वे विदेश जाते हैं, तो मैं मीडिया से कहूंगा कि उनके सभी भाषणों और बयानों को खंगाले. जब भी वो अमेरिका जाते हैं, तो जॉर्ज सोरोस के एजेंडे पर काम करते हैं. सोरोस का एजेंडा भारत को तोड़ो, तबाह करो, शक्तिवीहीन करो भारत को."

गिरिराज सिंह ने कहा- राहुल देश को देते हैं गाली

उन्होंने आगे कहा, "राहुल गांधी बाहर जाते हैं देश को गाली देते हैं, जो देश को गाली देगा उसको वंदे मातरम पर कहां से भरोसा हो, जो देश को गाली देगा उसको भारत माता पर कहां से भरोसा होगा. जो केवल नौटंकी करके किसी का अपमान करे और सोचे की मैं सही हूं. इसलिए राहुल गांधी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं जो देश की राजनीति में किसी पॉलिटिकल जोकर से कम नहीं है और ये देश का दुर्भाग्य है."

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