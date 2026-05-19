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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: सर्राफा कारोबार छोड़ चाय की दुकान चलाने लगा ज्वैलरी शॉप का मालिक, कहा- 'मुझे PM की अपील पर...'

बिहार: सर्राफा कारोबार छोड़ चाय की दुकान चलाने लगा ज्वैलरी शॉप का मालिक, कहा- 'मुझे PM की अपील पर...'

Rohtas News In Hindi: बिहार में रोहतास जिले के सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या तेजी से घटने से स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं.

By : रंजन सिंह राजपूत | Updated at : 19 May 2026 03:09 PM (IST)
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देश में सोने की बढ़ती कीमतों और विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की ओर से सोना खरीदने से बचने की अपील का असर अब छोटे कारोबारियों पर भी दिखने लगा है. बिहार में  रोहतास जिले के सर्राफा बाजार में ग्राहकों की संख्या तेजी से घटने से स्वर्ण व्यवसाय से जुड़े व्यापारी आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं. कई दुकानदारों के सामने रोजी-रोटी का संकट खड़ा हो गया है. कुछ कारोबारियों ने प्रधानमंत्री की अपील पर नाराजगी जताई है.

रोहतास जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया है. वर्षों से स्वर्ण कारोबार से जुड़े व्यवसायी सच्चिदानंद प्रसाद ने ग्राहकों की कमी और लगातार घटती आमदनी से परेशान होकर अब चाय और पकौड़ी की दुकान खोल ली है. कारोबारी का कहना है कि परिवार चलाने के लिए अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था.

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दुकान पर नहीं पहुंच रहे ग्राहक

जिले के जाने-माने स्वर्ण कारोबारी एवं चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष सच्चिदानंद प्रसाद ने बताया कि पहले उनकी दुकान पर सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी. शादी-विवाह और लगन के मौसम में दुकान पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती थी, लेकिन पिछले कुछ समय से स्थिति पूरी तरह बदल गई है. अब दिनभर दुकान खाली पड़ी रहती है और ग्राहक ना के बराबर आ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अपील के बाद लोगों ने सोना खरीदना लगभग बंद कर दिया है, जिससे सर्राफा कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है. मुझे प्रधानमंत्री की अपील पर बड़ी हैरानी है कि उन्होंने ऐसी अपील क्यों की. एक तरफ चीन सोना खरीदकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहा है, वहीं हमारे देश में सोना खरीदने को एक साल के लिए टालने की बात कही जा रही है. ग्राहक दुकान पर नहीं आ रहे हैं, जिसके कारण हमें चाय-पकौड़ी की दुकान खोलनी पड़ी.

बढ़ते खर्च ने बढ़ाई परेशानी

कारोबारी सच्चिदानंद प्रसाद ने कहा कि स्वर्ण कारोबार पूरी तरह ग्राहकों की खरीदारी और भरोसे पर टिका होता है. जब लोग सोना खरीदना बंद कर देते हैं तो सीधे तौर पर व्यापार प्रभावित होता है. दुकान का किराया, बिजली बिल, कर्मचारियों का वेतन और अन्य खर्च लगातार बढ़ रहे हैं, जबकि आमदनी लगभग समाप्त हो चुकी है.

उन्होंने कहा कि पहले वह कई लोगों को रोजगार देते थे, लेकिन अब खुद की स्थिति ऐसी हो गई है कि खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है. मजबूरी में चाय और पकौड़ी की दुकान शुरू करनी पड़ी ताकि परिवार का भरण-पोषण हो सके.

मामले पर शुरू हुई राजनीति

इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है. राष्ट्रीय जनता दल के नेता गुड्डु चन्द्रवंशी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार की नीतियों का सीधा असर छोटे व्यापारियों पर पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि अगर लोग सोना खरीदना बंद कर देंगे तो हजारों परिवारों की आजीविका प्रभावित होगी. सर्राफा व्यवसाय से लाखों लोग जुड़े हुए हैं. इसमें केवल बड़े व्यापारी ही नहीं बल्कि कारीगर, मजदूर, छोटे दुकानदार और उनके परिवार भी शामिल हैं. अगर कारोबार ठप होगा तो सबसे ज्यादा असर गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों पर पड़ेगा.

फैसले से पहले छोटे व्यापारियों पर भी हो विचार

चाय-पकौड़ी की दुकान का उद्घाटन करने पहुंचीं मुख्य पार्षद शशि कुमारी ने भी व्यापारियों की परेशानी को गंभीर बताया. उन्होंने कहा कि सरकार को किसी भी फैसले या अपील से पहले छोटे व्यवसायियों की स्थिति पर भी विचार करना चाहिए. व्यवसाई वर्ग देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. अगर छोटे दुकानदार परेशान होंगे तो इसका असर समाज और बाजार दोनों पर पड़ेगा. सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे व्यापार भी चलता रहे और लोगों की आजीविका भी सुरक्षित रहे.

चर्चा का विषय बना मामला

रोहतास में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. लोग एक सफल स्वर्ण कारोबारी को चाय-पकौड़ी बेचते देख हैरान हैं. वहीं, कारोबारी की मजबूरी यह बताने के लिए काफी है कि बाजार में आई मंदी और घटती खरीदारी ने छोटे व्यापारियों की जिंदगी को किस हद तक प्रभावित किया है.

प्रधानमंत्री ने जनसभा में की थी अपील

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले दिनों एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से अगले एक वर्ष तक शादी-विवाह और त्योहारों के दौरान भी सोना-गहना खरीदने से बचने की अपील की थी. उनका उद्देश्य विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित रखना बताया गया था, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का अधिकांश सोना और कच्चा तेल विदेशों से आयात करता है.

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Published at : 19 May 2026 03:09 PM (IST)
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Gold Market BIHAR NEWS ROHTAS NEWS
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