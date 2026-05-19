हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar: 'गाय की कुर्बानी पर लगे बैन, गौतस्करी रोकने के लिए बने स्पेशल सेल', हाजी परवेज ने DGP को लिखा पत्र

Bihar: 'गाय की कुर्बानी पर लगे बैन, गौतस्करी रोकने के लिए बने स्पेशल सेल', हाजी परवेज ने DGP को लिखा पत्र

Bihar News: बकरीद से पहले इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दिकी ने बिहार में गाय की कुर्बानी, गौतस्करी और अवैध स्लॉटर हाउसों पर सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है.

By : निपुण सहगल | Edited By: पंकज यादव | Updated at : 19 May 2026 12:14 PM (IST)
Preferred Sources

बकरीद से पहले बिहार में गाय की कुर्बानी, गौतस्करी और अवैध स्लॉटर हाउसों को लेकर एक बड़ा मुद्दा सामने आया है. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और इस्लामिक स्कॉलर हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दिकी ने डीजीपी और गृह विभाग को पत्र भेजकर राज्यभर में सख्त कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने कहा है कि बिहार में गाय की कुर्बानी और अवैध कटान पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित की जाए और अवैध स्लॉटर हाउसों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाए.

हाजी मोहम्मद परवेज़ सिद्दिकी ने अपने पत्र में कहा कि बिहार के कई जिलों से लगातार गायों की अवैध खरीद-फरोख्त, तस्करी और कटान की खबरें सामने आ रही हैं. उनका कहना है कि ऐसी गतिविधियों की वजह से सामाजिक तनाव बढ़ता है और कानून-व्यवस्था पर असर पड़ता है.

नीतीश कुमार के बेटे निशांत के स्वास्थ्य पर सवाल उठाने वालों को JDU का जवाब, 'हर आदमी के…'

उन्होंने यह भी कहा कि गौतस्करी को लेकर पहले भी कई जगहों पर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो समाज के लिए बेहद खतरनाक हैं. उन्होंने सरकार से अपील की कि समय रहते इस पर सख्त कदम उठाए जाएं ताकि राज्य में शांति और सौहार्द बना रहे.

स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स बनाने की मांग

अपने पत्र में हाजी परवेज सिद्दिकी ने बिहार सरकार से स्पेशल पुलिस टास्क फोर्स बनाने की मांग की है. उनका कहना है कि यह टास्क फोर्स राज्यभर में गौतस्करी, अवैध खरीद-बिक्री और गायों के अवैध कटान में शामिल गिरोहों पर लगातार नजर रखे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे.

उन्होंने कहा कि सिर्फ सामान्य पुलिस कार्रवाई से इस समस्या पर पूरी तरह रोक लगाना मुश्किल है. इसके लिए अलग से विशेष नेटवर्क और राज्यव्यापी अभियान चलाने की जरूरत है.

अधिकारियों पर भी कार्रवाई की मांग

हाजी परवेज सिद्दिकी ने अपने पत्र में यह भी कहा कि जिन पुलिस या प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही या मिलीभगत की वजह से अवैध स्लॉटर हाउस और गौतस्करी का नेटवर्क चल रहा है, उनके खिलाफ भी सख्त विभागीय और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, तभी इस तरह के अवैध कारोबार पर प्रभावी रोक लग सकेगी.

Anand Mohan: आनंद मोहन के थैली वाले बयान पर JDU का करारा जवाब, 'किसी माई के लाल में…'

हाजी मोहम्मद परवेज सिद्दिकी ने अपने पत्र में भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 48 का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि गौवंश संरक्षण संविधान की भावना और राज्य की जिम्मेदारी का हिस्सा है.

उन्होंने बताया कि इससे पहले 16 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र भेजकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने और देशभर में गाय की कुर्बानी पर प्रभावी रोक लगाने की मांग की जा चुकी है.

और पढ़ें

About the author निपुण सहगल

करीब 2 दशक से सुप्रीम कोर्ट के गलियारों का एक जाना-पहचाना चेहरा. पत्रकारिता में बिताया समय उससे भी अधिक. कानूनी ख़बरों की जटिलता को सरलता में बदलने का कौशल. खाली समय में सिनेमा, संगीत और इतिहास में रुचि.
Read More
Published at : 19 May 2026 12:14 PM (IST)
Tags :
Bakrid Cow Smuggling BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar: 'गाय की कुर्बानी पर लगे बैन, गौतस्करी रोकने के लिए बने स्पेशल सेल', हाजी परवेज ने DGP को लिखा पत्र
बिहार: 'गाय की कुर्बानी पर लगे बैन, गौतस्करी रोकने के लिए बने स्पेशल सेल', हाजी परवेज ने DGP को लिखा पत्र
बिहार
बिहार के दरभंगा में 4 हत्याओं से मचा हड़कंप, सनकी पति ने पत्नी और तीन बच्चों को मार डाला
बिहार के दरभंगा में 4 हत्याओं से मचा हड़कंप, सनकी पति ने पत्नी और तीन बच्चों को मार डाला
बिहार
NEET पेपर लीक: पप्पू यादव ने केंद्र से कर दी 2 बड़ी मांग, 'सभी सरकारी परीक्षाओं से…'
NEET पेपर लीक: पप्पू यादव ने केंद्र से कर दी 2 बड़ी मांग, 'सभी सरकारी परीक्षाओं से…'
बिहार
जहानाबाद में दोस्ती का खौफनाक अंत, पहले पिलाई सिगरेट और फिर सिर में मारी गोली, आरोपी फरार
जहानाबाद में दोस्ती का खौफनाक अंत, पहले पिलाई सिगरेट और फिर सिर में मारी गोली, आरोपी फरार
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप के बयान से दुनिया में भौचाल!
यहां जानिए पेट्रोल-डीजल के नए दाम
फिर बढ़ी पेट्रोल-डीजल की कीमत! जानिए अब आपके बजट पर कितना पड़ेगा असर?
CBSE OSM Controversy | Sandeep Chaudhary: CBSE के OSM पैटर्न का सटीक विश्लेषण! | NEET Paper Leak
'ऐसी सोच शर्मनाक है', कान्स में आलिया को ट्रोल करने वालों की अमीषा पटेल ने लगाई क्लास
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सरकार लेने जा रही मंदिरों का सोना ? सोशल मीडिया पर वायरल दावे से हड़कंप, सामने आया इसका सच
सरकार लेने जा रही मंदिरों का सोना ? सोशल मीडिया पर वायरल दावे से हड़कंप, सामने आया इसका सच
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
सपा-BJP के बीच फंसी रायबरेली की इन 3 सीटों पर राहुल गांधी का फोकस, क्या 2027 में बदलेंगे हालात?
इंडिया
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
बंगाल में नमाज बैन पर खुलकर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, कहा- 'मैं AC में बैठकर तमाशा नहीं देखूंगा'
स्पोर्ट्स
‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा
‘अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया…’ वैभव सूर्यवंशी के जोश को देख किस पूर्व क्रिकेटर ने ऐसा कहा
बॉलीवुड
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट में घुसा सांप, मची अफरा-तफरी, मौके पर पहुंची रेस्क्यू टीम
इंडिया
Explained: 166 जलाशयों में महज 34.45% पानी, डैम-नदियां सूखीं! 45 डिग्री गर्मी में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
166 जलाशयों में महज 34.45% पानी! 45 डिग्री में लगेगा 50 वाला झटका, अगला एक हफ्ता क्यों अहम?
ट्रेंडिंग
Video: जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
जिम कॉर्बेट में हथिनी ने दिया जुड़वा बच्चों को जन्म, जंगल में दिखा दुर्लभ नजारा- वीडियो वायरल
हेल्थ
Weak Immunity: खांसी, जुकाम, खराश और थकान? मौसम का बदलाव नहीं, शरीर में है ये कमी, पढ़ें डॉक्टर की चेतावनी
खांसी, जुकाम, खराश और थकान? मौसम का बदलाव नहीं, शरीर में है ये कमी, पढ़ें डॉक्टर की चेतावनी
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
ENT LIVE
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
Matka King के प्रमोशन ने बढ़ाई मटकों की बिक्री, दुकानदार बोले- लोग वही डिजाइन मांग रहे हैं
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
Embed widget