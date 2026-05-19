CM योगी के नमाज वाले बयान नीतीश कुमार की पार्टी क्या बोली? 'कानून के दायरे में ही होगा काम'

CM योगी के नमाज वाले बयान नीतीश कुमार की पार्टी क्या बोली? 'कोई भी काम…'
CM Yogi Namaz Statement: मंत्री जमा खान का कहना है कि नमाज साफ-सुथरी जगह पर पढ़नी चाहिए. सड़क के अलावा बाकी जगह पर भी पढ़ सकते हैं, सड़क पर भी पढ़ सकते हैं.
यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने नमाज पढ़ने को लेकर जो बयान दिया है उस पर अलग-अलग दलों की ओर से रिएक्शन आ रहा है. इसी क्रम में अब नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू (JDU) की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री बने जमा खान (Zama Khan) ने कहा है कि देश संविधान से चलता है.
जमा खान ने सीएम योगी के बयान पर कहा कि कोई भी काम होगा वह कानून के दायरे में ही होगा. नमाज पर सीएम योगी के दिए गए बयान को समझाते हुए उन्होंने कहा कि उनके (योगी) कहने का मतलब यह होगा कि कानूनन कार्रवाई की जाएगी. नमाज साफ-सुथरी जगह पर पढ़नी चाहिए. सड़क के अलावा बाकी जगह पर भी पढ़ सकते हैं, सड़क पर भी पढ़ सकते हैं. कुछ ऐसे लोग बोल देते हैं, इससे माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए.
हमारे नेता के निर्देश पर चल रहा बिहार: जमा खान
दूसरी ओर आनंद मोहन के बयान पर भी जमा खान ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी है. उनकी वजह से हम लोग हैं. वह स्वेच्छा से गए हैं, अगर उनकी स्वेच्छा नहीं होती तो कोई माई का लाल उनको हटा नहीं सकता था. अभी बिहार की सरकार हमारे नेता के निर्देश पर ही चल रही है.
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नमाज पढ़ने को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा है?
बता दें कि यूपी के सीएम ने कहा है कि नमाज पढ़नी है तो आप शिफ्ट में पढ़िए. प्यार से मानेंगे तो ठीक है नहीं तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा. उन्होंने यह बयान लखनऊ में दिया है. उन्होंने यह कहा है कि सड़कें चलने के लिए हैं, क्या अधिकार है सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? नमाज आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं. योगी के इसी बयान पर अब बयानबाजी जारी है.
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Source: IOCL