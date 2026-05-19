CM योगी के नमाज वाले बयान नीतीश कुमार की पार्टी क्या बोली? 'कानून के दायरे में ही होगा काम'

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM योगी के नमाज वाले बयान नीतीश कुमार की पार्टी क्या बोली? 'कोई भी काम…'

CM योगी के नमाज वाले बयान नीतीश कुमार की पार्टी क्या बोली? 'कोई भी काम…'

CM Yogi Namaz Statement: मंत्री जमा खान का कहना है कि नमाज साफ-सुथरी जगह पर पढ़नी चाहिए. सड़क के अलावा बाकी जगह पर भी पढ़ सकते हैं, सड़क पर भी पढ़ सकते हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 May 2026 02:59 PM (IST)
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यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (UP CM Yogi Adityanath) ने नमाज पढ़ने को लेकर जो बयान दिया है उस पर अलग-अलग दलों की ओर से रिएक्शन आ रहा है. इसी क्रम में अब नीतीश कुमार (Nitish Kumar) की पार्टी जेडीयू (JDU) की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया आई है. जेडीयू कोटे से बिहार सरकार में मंत्री बने जमा खान (Zama Khan) ने कहा है कि देश संविधान से चलता है. 

जमा खान ने सीएम योगी के बयान पर कहा कि कोई भी काम होगा वह कानून के दायरे में ही होगा. नमाज पर सीएम योगी के दिए गए बयान को समझाते हुए उन्होंने कहा कि उनके (योगी) कहने का मतलब यह होगा कि कानूनन कार्रवाई की जाएगी. नमाज साफ-सुथरी जगह पर पढ़नी चाहिए. सड़क के अलावा बाकी जगह पर भी पढ़ सकते हैं, सड़क पर भी पढ़ सकते हैं. कुछ ऐसे लोग बोल देते हैं, इससे माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए.

हमारे नेता के निर्देश पर चल रहा बिहार: जमा खान

दूसरी ओर आनंद मोहन के बयान पर भी जमा खान ने प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी नीतीश कुमार की पार्टी है. उनकी वजह से हम लोग हैं. वह स्वेच्छा से गए हैं, अगर उनकी स्वेच्छा नहीं होती तो कोई माई का लाल उनको हटा नहीं सकता था. अभी बिहार की सरकार हमारे नेता के निर्देश पर ही चल रही है.

यह भी पढ़ें- 'JDU संस्थागत भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा', आनंद मोहन के बयान पर RJD की प्रतिक्रिया, 'जल्द ही…'

नमाज पढ़ने को लेकर सीएम योगी ने क्या कहा है?

बता दें कि यूपी के सीएम ने कहा है कि नमाज पढ़नी है तो आप शिफ्ट में पढ़िए. प्यार से मानेंगे तो ठीक है नहीं तो दूसरा तरीका अपनाया जाएगा. उन्होंने यह बयान लखनऊ में दिया है. उन्होंने यह कहा है कि सड़कें चलने के लिए हैं, क्या अधिकार है सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? नमाज आवश्यक है, आप शिफ्ट में पढ़िए, हम उसे रोकेंगे नहीं, लेकिन सड़क पर नहीं. योगी के इसी बयान पर अब बयानबाजी जारी है.

यह भी पढ़ें- नोएडा की तरह बिहार में खड़ी हो रही व्यवस्था, सहयोग शिविर में बोले सम्राट चौधरी, अधिकारियों को चेताया

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 May 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
JDU Zama Khan Nitish Kumar Yogi Adityanath BIHAR NEWS
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