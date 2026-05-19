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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'JDU संस्थागत भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा', आनंद मोहन के बयान पर RJD की प्रतिक्रिया, 'जल्द ही…'

'JDU संस्थागत भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा', आनंद मोहन के बयान पर RJD की प्रतिक्रिया, 'जल्द ही…'

Anand Mohan News: आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा है कि अब यह पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है कि जेडीयू ने पिछले 20 वर्षों में दोनों हाथों से बिहार को लूटा है. आनंद मोहन के खुलासे ने मुहर लगा दी है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 19 May 2026 01:53 PM (IST)
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पूर्व सांसद आनंद मोहन (Anand Mohan) की पत्नी लवली आनंद (Lovely Anand) जेडीयू से सांसद हैं तो वहीं बेटे चेतन आनंद (Chetan Anand) जेडीयू से ही विधायक हैं. इन सबके बीच आनंद मोहन जेडीयू के खिलाफ बयान दे रहे हैं जिससे प्रदेश की सियासी हवा बदल गई है. विपक्ष उनके बयान पर चुटकी ले रहा है. आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव (Shakti Singh Yadav) ने इसी क्रम में मंगलवार (19 मई, 2026) को एक्स पर पोस्ट करते हुए बड़ा दावा भी किया है. 

थैली लेने वालों के नाम भी होंगे उजागर: आरजेडी

अपने एक्स पोस्ट में शक्ति यादव ने लिखा है, "आनंद मोहन जी के खुलासे ने आज इस बात पर मुहर लगा दी है कि जदयू 'संस्थागत भ्रष्टाचार' का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है. करोड़ों की थैलियों में मंत्री पद और विधायकों के टिकट बेचे जा रहे हैं और जल्द ही थैली लेने वालों के नाम भी उजागर होंगे." 

'जेडीयू ने दोनों हाथ से बिहार को लूटा'

आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि इस महाभ्रष्टाचार के 'भीष्म पितामह' कौन हैं, यह पूरा बिहार जानता है. अब यह पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है कि जेडीयू ने पिछले 20 वर्षों में दोनों हाथों से बिहार को लूटा है.

यह भी पढ़ें- 'आनंद मोहन को इलाज की जरूरत', निशांत को स्वास्थ्य विभाग दिए जाने पर JDU की दो टूक 

उन्होंने आगे कहा, "नीतीश कुमार जी की राजनीति का सबसे बड़ा हथकंडा सिर्फ जातीय नफरत फैलाना रहा है. दलित को महादलित से, पिछड़े को अति पिछड़े से और अगड़े को अगड़े से लड़ाकर इन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है, जिसकी बानगी आज भी स्पष्ट देखी जा रही है."

शक्ति यादव ने कहा, "आज सार्वजनिक रूप से यह भी कुबूल कर लिया गया कि प्रहलाद यादव, चेतन आनंद, संगीता जी, बिंद जी, नीलम देवी और अनंत सिंह जी का इस्तेमाल कर कैसे खरीद-फरोख्त के जरिए जेडीयू की गिरती हुई सरकार को बचाया गया था. इसका सिला भी इन्हें मिल गया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में बिल्कुल सच कहा था- "चेतन भाई याद रखना, जब कोई काम नहीं आएगा, तब तेजस्वी ही काम आएगा." सौदेबाजी, थैलियों और नफरत की बुनियाद पर टिकी इस भ्रष्ट सरकार का असली चरित्र अब पूरी तरह नंगा हो चुका है!"

यह भी पढ़ें- नोएडा की तरह बिहार में खड़ी हो रही व्यवस्था, सहयोग शिविर में बोले सम्राट चौधरी, अधिकारियों को चेताया

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 19 May 2026 01:53 PM (IST)
Tags :
Anand Mohan BIHAR NEWS
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