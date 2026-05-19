पूर्व सांसद आनंद मोहन (Anand Mohan) की पत्नी लवली आनंद (Lovely Anand) जेडीयू से सांसद हैं तो वहीं बेटे चेतन आनंद (Chetan Anand) जेडीयू से ही विधायक हैं. इन सबके बीच आनंद मोहन जेडीयू के खिलाफ बयान दे रहे हैं जिससे प्रदेश की सियासी हवा बदल गई है. विपक्ष उनके बयान पर चुटकी ले रहा है. आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव (Shakti Singh Yadav) ने इसी क्रम में मंगलवार (19 मई, 2026) को एक्स पर पोस्ट करते हुए बड़ा दावा भी किया है.

थैली लेने वालों के नाम भी होंगे उजागर: आरजेडी

अपने एक्स पोस्ट में शक्ति यादव ने लिखा है, "आनंद मोहन जी के खुलासे ने आज इस बात पर मुहर लगा दी है कि जदयू 'संस्थागत भ्रष्टाचार' का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है. करोड़ों की थैलियों में मंत्री पद और विधायकों के टिकट बेचे जा रहे हैं और जल्द ही थैली लेने वालों के नाम भी उजागर होंगे."

आनंद मोहन जी के खुलासे ने आज इस बात पर मुहर लगा दी है कि जदयू 'संस्थागत भ्रष्टाचार' का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। करोड़ों की थैलियों में मंत्री पद और विधायकों के टिकट बेचे जा रहे हैं और जल्द ही थैली लेने वालों के नाम भी उजागर होंगे। इस महाभ्रष्टाचार के 'भीष्म पितामह' कौन हैं, यह… — Shakti Singh Yadav (@sshaktisinghydv) May 19, 2026

'जेडीयू ने दोनों हाथ से बिहार को लूटा'

आरजेडी नेता शक्ति यादव ने कहा कि इस महाभ्रष्टाचार के 'भीष्म पितामह' कौन हैं, यह पूरा बिहार जानता है. अब यह पूरी तरह प्रमाणित हो चुका है कि जेडीयू ने पिछले 20 वर्षों में दोनों हाथों से बिहार को लूटा है.

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उन्होंने आगे कहा, "नीतीश कुमार जी की राजनीति का सबसे बड़ा हथकंडा सिर्फ जातीय नफरत फैलाना रहा है. दलित को महादलित से, पिछड़े को अति पिछड़े से और अगड़े को अगड़े से लड़ाकर इन्होंने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाई है, जिसकी बानगी आज भी स्पष्ट देखी जा रही है."

शक्ति यादव ने कहा, "आज सार्वजनिक रूप से यह भी कुबूल कर लिया गया कि प्रहलाद यादव, चेतन आनंद, संगीता जी, बिंद जी, नीलम देवी और अनंत सिंह जी का इस्तेमाल कर कैसे खरीद-फरोख्त के जरिए जेडीयू की गिरती हुई सरकार को बचाया गया था. इसका सिला भी इन्हें मिल गया है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में बिल्कुल सच कहा था- "चेतन भाई याद रखना, जब कोई काम नहीं आएगा, तब तेजस्वी ही काम आएगा." सौदेबाजी, थैलियों और नफरत की बुनियाद पर टिकी इस भ्रष्ट सरकार का असली चरित्र अब पूरी तरह नंगा हो चुका है!"

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