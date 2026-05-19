'प्यार फील नहीं हुआ', सपना चौधरी ने पति वीर साहू संग शादी को लेकर किया शॉकिंग खुलासा
सपना चौधरी ने वीर साहू संग शादी की है. वो दो बेटों की मां हैं. सपना चौधरी ने अब अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर बात की है. सपना ने बताया कि उनकी शादी कैसी चल रही है.
हरियाणवी डांसर सपना चौधरी अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखती हैं. सपना ने सिंगर वीर साहू संग 24 जनवरी 2020 में शादी की थी. उनकी शादी प्राइवेट सेरेमनी में हुई और सपना ने इसे कुछ समय तक छुपाकर रखा था. सपना जब पहले बेटे की मां बनी तब उनकी शादी को लेकर खबरें सामने आईं.
अब सपना ने अपनी शादी को लेकर बात की है. उन्होंने बताया कि वीर संग उनकी शादी कैसी चल रही है. सपना ने ये भी कहा कि प्यार जैसा कुछ नहीं है. हम पति-पत्नी अच्छे हैं.
शादी को लेकर बोलीं सपना चौधरी
कर्ली टेल्स से बातचीत में सपना चौधरी ने कहा, 'मैं हूं पत्नी और वो हैं पति. मैं भी बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रही हूं. वो भी बहुत अच्छे से रिश्ता निभा रहे हैं. लेकिन आप इसमें ये पूछोगे कि प्यार फील हुआ तो नहीं. ये ऐसा है तो आत्मा छेड़ दे. मुझे आजतक आप कहें कि प्यार हुआ. प्यार वैसा मिला तो मुझे वो मेरी मां से मिला है.'
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लड़ाई के बाद कौन मनाता है? इस सवाल पर सपना ने कहा, 'मेरे पास फालतू टाइम नहीं है. इतना वक्त नहीं है. अगर मान लीजिए कि अगर कोई बहस है भी तो मैं अपना बताकर निकल लेती हूं. उसका सुनती नहीं हूं. अगर ये पॉसिबल है तो हो जाएगा.' बता दें कि सपना चौधरी दो बेटों की मां हैं. उनके पहले बेटे का नाम पोरस है. वहीं दूसरे बेटे का नाम शाह वीर है. सपना का दूसरा बेटा नवंबर 2024 में हुआ था.
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सपना की बात करें तो वो पॉपुलर हरियाणवी डांसर हैं. सपना के डांस मूव्स खूब वायरल रहते हैं. सपना के स्टेज शोज खूब चलते हैं. एक्ट्रेस ने बिग बॉस में भी हिस्सा लिया था. इसके बाद से सपना का शॉकिंग ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला था. अब सपना अपने स्टाइलिश लु्क्स सोशल मीडिया पर भी शेयर करती रहती हैं.
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Source: IOCL