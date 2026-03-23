Bihar News: सीएम नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' का 5वां चरण आज से शुरू, जहानाबाद को देंगे 252 करोड़ की सौगात
Bihar News In Hindi: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 'समृद्धि यात्रा' 23 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक चलेगी. इस दौरान वे आठ जिलों का दौरा करेंगे, साथ ही जनसभाओं को संबोधित करेंगे.
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा का पांचवां चरण सोमवार (23 मार्च) से शुरू हो रहा है, जो 26 मार्च तक चलेगा. इस दौरान नीतीश कुमार आठ जिलों का दौरा करेंगे. आज पहले दिन वे जहानाबाद और अरवल का दौरा करेंगे.
जहानाबाद में 252 करोड़ की 161 योजनाएं - शिलान्यास और लोकार्पण
हेलीकॉप्टर से नीतीश कुमार आज सुबह 10:30 बजे जहानाबाद पहुंचेंगे. यहां 252 करोड़ रुपये की कुल लागत वाली 161 योजनाओं का उपहार देंगे. इसमें करीब 150 करोड़ रुपये की लागत वाली 73 नई योजनाओं की नींव रखी जाएगी जबकि लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से तैयार 88 योजनाओं का लोकार्पण कर उन्हें जनता को समर्पित किया जाएगा. गांधी मैदान में अधिकारियों के साथ जिले के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक और जनसभा को भी संबोधित करेंगे.
अरवल में दोपहर 1 बजे - 272 योजनाओं की सौगात
जहानाबाद से दोपहर 1 बजे अरवल पहुंचेंगे. यहां 153 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं की सौगात देंगे. 63 करोड़ की 22 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे जबकि 90 करोड़ की लागत से पूरी हुई 250 योजनाओं का उद्घाटन भी होगा. विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विकास योजनाओं की समीक्षा और जनसंवाद कार्यक्रम में भी भाग लेंगे.
24 से 26 मार्च तक कैमूर, पटना में होगी समाप्ति
24 मार्च को कैमूर और रोहतास, 25 मार्च को बक्सर और भोजपुर तथा 26 मार्च को नालंदा और पटना का दौरा होगा. पटना में ही यात्रा की समाप्ति होगी. यात्रा के जरिये विकास योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा, योजनाओं के क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जा रहा है. मुख्यमंत्री के सीधे संवाद से आम लोगों को अपनी समस्याएं और सुझाव रखने का भी मौका मिल रहा है. गौरतलब है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो चुके हैं और अगले महीने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं. उससे पहले वे बिहार में लगातार यात्रा पर हैं.
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Source: IOCL