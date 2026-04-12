बिहार के अगले CM पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026TS Inter Results 2025Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'

Bihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'

Prashant Kishor News: प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोगों ने चुनाव से पहले ही कहा था कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता गुजरात का विकास होगा.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 12 Apr 2026 09:08 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार में नई सरकार का गठन होना है और हर कोई यह जानना चाह रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से रविवार (12 अप्रैल, 2026) को पत्रकारों ने सवाल किया. वे मधेपुरा में थे. प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए बड़ा बयान दिया.

मीडिया ने पूछा कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं. नई सरकार का गठन होना है क्या कहेंगे? इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज के लिए ये चर्चा नई नहीं है. हम लोगों ने चुनाव से पहले ही कहा था कि जनता किसी को वोट दे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. क्योंकि पिछले कुछ महीने से उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. ये बात उनके दल के साथियों और सहयोगियों को पता है. 

यह भी पढ़ें- नई सरकार के बीच JDU को टेंशन देने वाली खबर! विधायक पप्पू पांडेय के खिलाफ वारंट जारी

'सीएम कोई भी बने उसकी…'

पीके ने कहा कि मतदाताओं की आंख में धूल झोंकने के लिए 25 से 30 का वादा किया गया. अब नीतीश कुमार को यहां (बिहार से) से राज्यसभा भेजा गया है. प्रशांत किशोर ने कहा, "मैं भविष्यवाणी करता हूं… व्यक्ति के तौर पर सीएम कोई भी बने उसकी चाबी, उसका रिमोट कंट्रोल मोदी जी और अमित शाह के पास होगा." 

प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक रहेंगे और बिहार के लोग मजदूर रहेंगे. पीके ने कहा, "बिहार में मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसको गुजरात के मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे. पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बिहार में सुधार नहीं गुजरात का विकास होगा." 

बिहार की जनता पर भी प्रशांत किशोर भड़के. उन्होंने कहा कि 10 हजार रुपये के लिए बिहार के लोगों ने वोट दिया था. आप गलत करेंगे तो गलत के साथ गलत होगा. अगर आपने 10 हजार में वोट दिया है तो ईमानदार सरकार की अपेक्षा मत कीजिए. 

यह भी पढ़ें- CM पर सस्पेंस के बीच संजय झा के बयान ने चौंकाया, बोले- 'नीतीश कुमार बिहार में रहकर सरकार का...'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 12 Apr 2026 09:07 PM (IST)
Tags :
Prashant Kishor Bihar New CM BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar New CM: बिहार के अगले मुख्यमंत्री पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'
बिहार के अगले CM पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'
बिहार
भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव के लिए NDA ने किया उम्मीदवार का ऐलान, इस नेता पर लगाया दांव
भोजपुर-बक्सर MLC उपचुनाव के लिए NDA ने किया उम्मीदवार का ऐलान, इस नेता पर लगाया दांव
बिहार
नई सरकार के बीच JDU को टेंशन देने वाली खबर! विधायक पप्पू पांडेय के खिलाफ वारंट जारी
नई सरकार के बीच JDU को टेंशन देने वाली खबर! विधायक पप्पू पांडेय के खिलाफ वारंट जारी
बिहार
CM पर सस्पेंस के बीच संजय झा के बयान ने चौंकाया, बोले- 'नीतीश कुमार बिहार में रहकर सरकार का...'
CM पर सस्पेंस के बीच संजय झा के बयान ने चौंकाया, बोले- 'नीतीश कुमार बिहार में रहकर सरकार का...'
Advertisement

वीडियोज

Saas Bahu Aur Saazish: देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ | Weekend Recap
165 मासूमों की आखिरी निशानी !
Sansani: ईरान के जख्मों की दर्दनाक उड़ान ! | ABP News | War
Khabar Filmy Hai: ग्लैमर की चमक के पीछे छिपी कड़वी सच्चाई आई सामने | 11 April 2026 | ABP News
Weekend Recap: 😳देखिये इस हफ्ते का weekend reacp, TV की दुनिया की सभी बड़ी हलचल एक साथ #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
बिहार
शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनने पर सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'विधायक दल…'
शिवराज सिंह चौहान के केंद्रीय पर्यवेक्षक बनने पर सम्राट चौधरी की पहली प्रतिक्रिया, 'विधायक दल…'
विश्व
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
पाकिस्तान में नहीं हुआ समझौता तो फूटा ट्रंप का गुस्सा! ईरान को दिया अल्टीमेटम, कहा- 'परमाणु बम...'
आईपीएल 2026
निकोलस पूरन और हेनरिक क्लासेन किए जाएंगे रिलीज? इस कारण लखनऊ और हैदराबाद को लगा करोड़ों का चूना
निकोलस पूरन और हेनरिक क्लासेन किए जाएंगे रिलीज? इस कारण लखनऊ और हैदराबाद को लगा करोड़ों का चूना
बॉलीवुड
Asha Bhosle Death News: 'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
'मैं आखिरी मुगल हूं...', जब फिल्म इंडस्ट्री के सीक्रेट्स पर बोली थीं आशा भोसले
विश्व
US Iran Peace Talks In Pakistan: 'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
'शांति की उम्मीद...', US-ईरान की नहीं बनी बात, पाकिस्तान की भूमिका पर क्या बोले कमर चीमा?
विश्व
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
पाकिस्तान में फेल हुई बात तो पुतिन ने तेहरान के राष्ट्रपति को किया फोन, ईरान-अमेरिका को लेकर रूस का क्या प्लान?
ऑटो
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
TVS Sport ES से लेकर Bajaj Platina 100 तक, ये हैं देश की सबसे सस्ती Bikes, कीमत बस इतनी
एग्रीकल्चर
खेत में उगाएं 'लाल-पीली' शिमला मिर्च और कमाएं मोटा मुनाफा, मार्केट में डिमांड देख किसान हुए गदगद
खेत में उगाएं 'लाल-पीली' शिमला मिर्च और कमाएं मोटा मुनाफा, मार्केट में डिमांड देख किसान हुए गदगद
ENT LIVE
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
Everybody Loves Sohrab Handa REVIEW : Murder Mystery जो Emotional Depth और अच्छी Storytelling के साथ आगे बढ़ती है
ENT LIVE
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
Thaai Kizhavi Movie Review : खतरनाक Godmother, दमदार Story और Powerful Performance
ENT LIVE
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
Vaazha 2: Movie Review: Youth Centric Entertainer, Comedy और Nostalgia से भरपूर
ENT LIVE
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
आमिर खान ने अपने darkest phase का किया खुलासा, divorce के बाद alcohol addiction से जूझ रहे थे
ENT LIVE
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
रणवीर सिंह ने एक सीन के लिए खुद को घायल कर लिया, ले जाना पड़ा हॉस्पिटल Anurag Kashyap ने किया खुलासा
Embed widget