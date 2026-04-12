बिहार के अगले CM पर प्रशांत किशोर का बड़ा बयान, 'मैं भविष्यवाणी करता हूं…'

बिहार में नई सरकार का गठन होना है और हर कोई यह जानना चाह रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा? इस पर जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर से रविवार (12 अप्रैल, 2026) को पत्रकारों ने सवाल किया. वे मधेपुरा में थे. प्रशांत किशोर ने भविष्यवाणी करते हुए बड़ा बयान दिया.

मीडिया ने पूछा कि 14 अप्रैल को मुख्यमंत्री इस्तीफा दे सकते हैं. नई सरकार का गठन होना है क्या कहेंगे? इस पर प्रशांत किशोर ने कहा कि जन सुराज के लिए ये चर्चा नई नहीं है. हम लोगों ने चुनाव से पहले ही कहा था कि जनता किसी को वोट दे, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे. क्योंकि पिछले कुछ महीने से उनकी शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है. ये बात उनके दल के साथियों और सहयोगियों को पता है.

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'सीएम कोई भी बने उसकी…'

पीके ने कहा कि मतदाताओं की आंख में धूल झोंकने के लिए 25 से 30 का वादा किया गया. अब नीतीश कुमार को यहां (बिहार से) से राज्यसभा भेजा गया है. प्रशांत किशोर ने कहा, "मैं भविष्यवाणी करता हूं… व्यक्ति के तौर पर सीएम कोई भी बने उसकी चाबी, उसका रिमोट कंट्रोल मोदी जी और अमित शाह के पास होगा."

प्रशांत किशोर ने कहा कि गुजरात के लोग फैक्ट्रियों के मालिक रहेंगे और बिहार के लोग मजदूर रहेंगे. पीके ने कहा, "बिहार में मुख्यमंत्री वो बनेगा जिसको गुजरात के मोदी जी और अमित शाह चाहेंगे. पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री की प्राथमिकता बिहार में सुधार नहीं गुजरात का विकास होगा."

बिहार की जनता पर भी प्रशांत किशोर भड़के. उन्होंने कहा कि 10 हजार रुपये के लिए बिहार के लोगों ने वोट दिया था. आप गलत करेंगे तो गलत के साथ गलत होगा. अगर आपने 10 हजार में वोट दिया है तो ईमानदार सरकार की अपेक्षा मत कीजिए.

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