CM पर सस्पेंस के बीच संजय झा के बयान ने चौंकाया, बोले- 'नीतीश कुमार बिहार में रहकर सरकार का...'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom नीतीश कुमार ने राज्यसभा में शपथ ली, बिहार सरकार का नेतृत्व करेंगे.

संजय झा के अनुसार, नीतीश कुमार बिहार में रहकर कामकाज देखेंगे.

तेजस्वी यादव के संशय पर संजय झा ने दिया जवाब.

नीतीश कुमार के बिहार से जुड़ाव के कारण अधिक समय देंगे.

बिहार में नीतीश कुमार के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर संशय अभी भी जारी है. जबकि शुक्रवार (10 अप्रैल) को नीतीश कुमार राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले चुके हैं. इस बीच जनता दल (यू) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार की भूमिका को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में रहकर सरकार का कामकाज देखेंगे और जब सत्र होगा तब ही दिल्ली जाएंगे.

पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सजय झा ने कहा, “मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा में शपथ ली है. इससे पहले भी वे 15 साल संसद में रह चुके हैं. 2025 से 2030 तक नीतीश कुमार के नेतृत्व और NDA गठबंधन के पांचों दलों के सहयोग से जनता ने हमें मजबूत जनादेश दिया. नीतीश कुमार के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा, बिहार में जो नई सरकार बनेगी, वह नीतीश कुमार के मार्गदर्शन से ही चलेगी. उनकी विचारधारा को हम आगे बढ़ाएंगे. नीतीश कुमार बिहार में रहकर सभी कामों पर नजर रखेंगे. जब संसद का सत्र होगा, तभी वे दिल्ली जाएंगे. उनका लगाव बिहार से है और वे यहां ज्यादा समय देंगे.”

तेजस्वी यादव को जबाब

जेडीयू के भविष्य को लेकर राजद नेता तेजस्वी यादव ने संशय जताया था. इस पर संजय झा ने कहा, “विधानसभा चुनाव से पहले भी तेजस्वी यादव को चिंता थी कि पार्टी का क्या होगा ? जेडीयू पार्टी नीतीश कुमार का ईमानदारी से बनाया हुआ पार्टी है खून पसीना से बनाया हुआ पार्टी है. 20 सालों से बिहार की जनता के लिए नीतीश कुमार ने जो काम किया है, उसी काम के बदौलत नीतीश कुमार जनता के दिल में बसते है.लोगों के दिल से नीतीश कुमार को इस जन्म में कोई निकाल नहीं सकता है.14 करोड लोगों के दिल में नीतीश कुमार और जेडीयू है.

CM चेहरे पर संशय

संजय झा द्वारा नीतीश कुमार के बिहार में रहने के बयान पर अब और अटकलें लगना शुरू हो सकती हैं. लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा उस अपर से फिलहाल पर्दा नहीं उठ रहा है.