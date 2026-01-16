हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNEET छात्रा के परिजनों से मिले प्रशांत किशोर, गांव में होने लगी CM नीतीश के विरोध में नारेबाजी

NEET छात्रा के परिजनों से मिले प्रशांत किशोर, गांव में होने लगी CM नीतीश के विरोध में नारेबाजी

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Jan 2026 12:52 PM (IST)
Preferred Sources

पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में रहकर नीट की तैयारी करने वाली छात्रा की मौत के बाद शुक्रवार (16 जनवरी, 2026) को जहानाबाद जाकर प्रशांत किशोर ने परिजनों से मुलाकात की. पीड़िता की मां ने जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर को अपनी बात बताई. 

पीड़िता की मां ने कहा कि पांच जनवरी को उनकी बात बेटी से बात हुई थी. छह को बात नहीं हुई. फिर हॉस्टल से ही फोन आया था कि वह (बेटी) बेहोश हो गई है. हॉस्टल में वार्डन (नीतू) से बात हुई थी. उसने कहा कि मैडम जल्दी आइए. आपकी बेटी को होश नहीं आ रहा है. ठंड लग गई है. छह को हम लोग गए. हम लोग गए तो बच्ची प्रभात मेमोरियल अस्पताल में थी. लड़की बोल नहीं पा रही थी. इस दौरान अस्पताल में पुलिस नहीं थी.

'आपकी बेटी के साथ गलत हुआ है'

प्रशांत किशोर से महिला ने कहा कि डॉक्टर ने बताया कि आपकी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है. आपकी बेटी घबराई है. हम इलाज करते हैं. हमने भरोसा किया क्योंकि डॉक्टर भगवान होते हैं. इस पर प्रशांत किशोर ने पूछा कौन डॉक्टर था... क्या नाम था? इस पर बताया गया सतीश. 

'जितना पैसा बोलेंगी... दिया जाएगा'

रोते-बिलखते हुए पीड़िता की मां ने पीके से आगे कहा कि हम पांच दिन अस्पताल में रहे. हॉस्टल वालों ने कहा कि आप जितना पैसा बोलेंगी दिया जाएगा. बेटी को जब होश आया तो मिलवाया गया. देखकर हमको रोने लगी. हाथ पकड़ ली. हम पूछे कि हिम्मत है बेटा? गलत हुआ है तुम्हारे साथ? इस दौरान हाथ पकड़कर डॉक्टर ने निकाल दिया. कहने लगे कि आपको कुछ नहीं बोलना है. बेटी पर असर पड़ेगा.

महिला ने और भी बातें बताई. प्रशांत किशोर ने कहा कि हम लोग कोशिश करते हैं. आप घबराएं मत. जो बड़े पदाधिकारी हैं उनसे समय हम लोग लेते हैं. आप साथ में चलिएगा. हम लोगों से जो हो सकेगा वो करेंगे. इस दौरान जब प्रशांत किशोर मिलकर जाने लगे तो कुछ लोग 'बिहार सरकार मुर्दाबाद… नीतीश कुमार होश में आओ' का नारा लगाने लगे.

(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 9 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read
Published at : 16 Jan 2026 12:52 PM (IST)
Tags :
Breaking News Abp News
और पढ़ें
Embed widget