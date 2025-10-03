2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जन सुराज पार्टी प्रदेश की सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेग. पार्टी की ओर से ना सिर्फ इसकी जोरशोर से तैयारी हो रही है बल्कि प्रत्याशियों की पहली लिस्ट भी प्रशांत किशोर ने तैयार कर ली है. जन सुराज की ओर से जानकारी दी गई है कि प्रत्याशियों की पहली सूची 9 अक्टूबर को जारी होगी.

पहली लिस्ट में देखना होगा कि कितनी सीटों पर जन सुराज पार्टी अपने प्रत्याशियों का ऐलान करती है. प्रशांत किशोर ने लिस्ट में किस आधार पर कहां से किसे टिकट दिया है यह देखने वाली बात होगी. प्रशांत किशोर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं. उन्होंने यहां तक कह दिया है कि अगर 125-130 सीट भी आई तो यह उनके लिए हार होगी.

दूसरी ओर पहली लिस्ट जारी होने के बाद जब प्रत्याशियों के नाम सामने आएंगे तो ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या किसी वैसे उम्मीदवार को जन सुराज ने टिकट दिया है जो पहले से किसी बड़ी पार्टी में रहा है? बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह सहित कई बड़े चेहरों ने जन सुराज का दामन थामा है. ऐसे में माना जा रहा है कि दमदार चेहरों पर प्रशांत किशोर की पार्टी दांव लगा सकती है.

'इंडिया' और एनडीए गठबंधन में अभी तय नहीं हुईं सीटें

बता दें कि जन सुराज पार्टी की ओर से पहली लिस्ट भले तैयारी हो गई है लेकिन बिहार में एनडीए और इंडिया गठबंधन में अभी सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ है. ऐसा दावा किया जा रहा था कि नवरात्र में सीट शेयरिंग की घोषणा हो जाएगी कि कौन कितने पर लड़ेगा. हालांकि अभी तक इसको लेकर दोनों गठबंधनों की ओर से कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया है. देखना होगा कि कब तक यह हो पाता है.

