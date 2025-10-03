हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहार25 लाख महिलाओं को भेजे गए 10-10 हजार रुपये, नीतीश कुमार बोले- 'पहले जो सरकार थी…'

25 लाख महिलाओं को भेजे गए 10-10 हजार रुपये, नीतीश कुमार बोले- 'पहले जो सरकार थी…'

Mahila Rojgar Yojana: इस योजना का फायदा राज्य के हर परिवार की एक महिला को दिया जाना है. इससे पहले 75 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ दिया गया था.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 03 Oct 2025 12:01 PM (IST)
Preferred Sources

'महिला रोजगार योजना' के तहत शुक्रवार (03 अक्टूबर, 2025) को बिहार की 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई. एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार समेत अन्य अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी महिलाओं ने भी अपनी बात रखी. 

इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "आज खुशी की बात है कि 'महिला रोजगार योजना' के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है. कुछ दिन पहले 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था. 75 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी गई थी. इस प्रकार पहले 75 लाख और आज 25 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा रही है. यानी कुल एक करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा."

सीएम ने आगे कहा, "आप जानते हैं कि इस योजना का फायदा राज्य के हर परिवार की एक महिला को दिया जाना है, इसलिए अब तो जो महिलाएं शेष रह गई हैं उन्हीं को 10 हजार रुपये की सहायता राशि देनी है. उसके लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं. अगली तिथि 6 अक्टूबर है. इसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी. जिनका रोजगार चलेगा उन्हें आगे 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी."

'पहले की सरकार ने काम नहीं किया… बुरा हाल था'

उन्होंने लालू-राबड़ी की सरकार पर हमला करते हुए कहा, "आप सब जानते हैं कि हम लोगों के पहले जो सरकार थी कोई काम नहीं किया. बहुत बुरा हाल था. जब हम लोगों की सरकार आई तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं. राज्य में कानून का राज है. सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है." इसी तरह आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की और भी उपलब्धियां बताईं. 

यह भी पढ़ें- पटना में पूजा पंडाल में मारपीट, चिराग पासवान के नेता का नाक-माथा फोड़ा, RJD कार्यकर्ताओं पर आरोप

About the author अजीत कुमार, पटना

Read
Published at : 03 Oct 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
Nitish Kumar BIHAR NEWS Mahila Rojgar Yojana
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
विश्व
Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की डराने वाली भविष्यवाणी! इंसानों को बूढ़ा बनाने वाला आएगा वायरस
बाबा वेंगा की डराने वाली भविष्यवाणी! इंसानों को बूढ़ा बनाने वाला आएगा वायरस
क्रिकेट
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
Advertisement

वीडियोज

Sunny Sanskari's Tulsi Kumari Review: वरुण धवन जान्हवी कपूर रोहित सराफ सान्या मल्होत्रा
POK Protests: POK में Pakistan Army की फायरिंग, 18 की मौत, लोगों का सिस्टम से भरोसा उठा
Bareilly Violence: पुलिसवालों को मारने की 'साजिश', FIR में Nadeem का नाम
पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का नाम आते ही वरुण धवन के अंदर का भोजपुरी फैन जाग उठा।
Asia Cup Trophy Row: BCCI-PCB विवाद गहराया, कानूनी सलाह जारी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
नीतीश, तेजस्वी और पीके के बाद इस चौथे शख्स को बिहार बनाना चाहता है मुख्यमंत्री, सर्वे ने चौंकाया!
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
हत्या या हादसा... पत्रकार राजीव प्रताप की मौत की वजह क्या? SIT रिपोर्ट में खुलासा
विश्व
Baba Vanga Prediction: बाबा वेंगा की डराने वाली भविष्यवाणी! इंसानों को बूढ़ा बनाने वाला आएगा वायरस
बाबा वेंगा की डराने वाली भविष्यवाणी! इंसानों को बूढ़ा बनाने वाला आएगा वायरस
क्रिकेट
KL Rahul Century: केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
केएल राहुल ने 9 साल बाद घर पर जड़ा शतक, अनोखा सेलिब्रेशन हुआ वायरल
बॉलीवुड
मूंछों और आर्मी यूनिफॉर्म में डैशिंग दिखे Salman Khan, 'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई एक्टर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
'बैटल ऑफ गलवान' के सेट से फिर वायरल हुई सलमान खान की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट
हेल्थ
Early Stroke In Young Adults: ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
ब्लड ग्रुप ही बता देगा 60 की उम्र से पहले ब्रेन स्ट्रोक पड़ेगा या नहीं, जानें किन लोगों को ज्यादा खतरा?
नौकरी
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
UP में पंचायत सहायक को हर महीने मिलते हैं कितने रुपये? जानकर रह जाएंगे हैरान
ट्रेंडिंग
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
Video: इंसान के रूप में मदद करते भगवान! चलती गाड़ी में लगी आग तो शख्स ने किया ऐसा काम, देखें वीडियो
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
ENT LIVE
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
One on One Fight Review: पॉल थॉमस के वंडरफुल डायरेक्शन के साथ लियोनार्डो डिकैप्रियो की भूमिकाए
ENT LIVE
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
वरुण धवन और जान्हवी कपूर SSKTK पर वरुण धवन ने जान्हवी और अन्य की प्राइसेस की
ENT LIVE
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
गौहर खान ने बिग बास 19 के अंदर अमाल मलिक की भाषा के लिए आलोचना की, कुनिका को मजबूत बताया
ENT LIVE
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Kantara Chapter 1 Review: : ऋषभ शेट्टी का कमाल का काम, कुछ सीन आपको चौंका देंगे
Embed widget