25 लाख महिलाओं को भेजे गए 10-10 हजार रुपये, नीतीश कुमार बोले- 'पहले जो सरकार थी…'

'महिला रोजगार योजना' के तहत शुक्रवार (03 अक्टूबर, 2025) को बिहार की 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से भेजी गई. एक अणे मार्ग स्थित संकल्प में आयोजित कार्यक्रम में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंत्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री श्रवण कुमार समेत अन्य अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ी महिलाओं ने भी अपनी बात रखी.

इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, "आज खुशी की बात है कि 'महिला रोजगार योजना' के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है. कुछ दिन पहले 26 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना का शुभारंभ किया था. 75 लाख महिलाओं को यह सहायता राशि दी गई थी. इस प्रकार पहले 75 लाख और आज 25 लाख महिलाओं को यह राशि दी जा रही है. यानी कुल एक करोड़ महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल जाएगा."

सीएम ने आगे कहा, "आप जानते हैं कि इस योजना का फायदा राज्य के हर परिवार की एक महिला को दिया जाना है, इसलिए अब तो जो महिलाएं शेष रह गई हैं उन्हीं को 10 हजार रुपये की सहायता राशि देनी है. उसके लिए अभी से ही तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं. अगली तिथि 6 अक्टूबर है. इसके बाद लगभग हर सप्ताह राशि बैंक खाते में भेजी जाएगी. जिनका रोजगार चलेगा उन्हें आगे 2 लाख तक की अतिरिक्त सहायता राशि दी जाएगी."

'पहले की सरकार ने काम नहीं किया… बुरा हाल था'

उन्होंने लालू-राबड़ी की सरकार पर हमला करते हुए कहा, "आप सब जानते हैं कि हम लोगों के पहले जो सरकार थी कोई काम नहीं किया. बहुत बुरा हाल था. जब हम लोगों की सरकार आई तब से हम लोग बिहार के विकास में लगे हुए हैं. राज्य में कानून का राज है. सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है." इसी तरह आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की और भी उपलब्धियां बताईं.

