'फोन टैप करने की कोई जरूरत नहीं है', राहुल गांधी के आरोपों पर रामदास अठावले का बड़ा बयान

लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर बवाल मचा है. इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान आया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का होना बहुत जरूरी है.

रामदास अठावले ने रविवार (15 नवंबर) को महाराष्ट्र के सतारा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी का फोन टैप करने की कोई जरूरत नहीं है. लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का होना बहुत जरूरी है. उन्होंने आगे कहा कि फोन टैपिंग को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाया है, वह एक झूठा आरोप है.

#WATCH | Satara, Maharashtra: On Lok Sabha LoP Rahul Gandhi's phone-tapping allegations, Union Minister Ramdas Athawale says, "There is no need to tap Rahul Gandhi's phone. Having a Leader of the Opposition is very important in a democracy. The allegation he has made regarding phone tapping is a false allegation..." — ANI (@ANI) November 15, 2026

मेरे सभी आरोपों के सबूत मेरे फोन में हैं- राहुल गांधी

राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि उनका फोन टैप कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेरे सभी आरोपों के सबूत मेरे फोन में हैं, जिसे प्रधानमंत्री टैप करा रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वन-ऑन-वन बहस से यह साबित हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है, देश विरोधी कौन है और कब से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. ऐसी कई दूसरी जानकारियां भी हैं, जो मुझे पता हैं और मेरे फोन में मौजूद हैं.

लंबे भाषणों वाली बहस नहीं चाहते- राहुल गांधी

इंस्टाग्राम पर आस्क मी सेशन के दौरान राहुल से पूछा गया कि जब बीजेपी संसद में बहस के लिए तैयार है तो वह सार्वजनिक बहस पर जोर क्यों दे रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है.

नेता विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कृषि कानूनों, वोट चोरी, एसआईआर, चीन, जनरल नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि वह लंबे भाषणों वाली बहस नहीं चाहते, बल्कि सीधी बातचीत चाहते हैं, जिसमें दोनों नेता एक-दूसरे से सवाल-जवाब कर सकें.

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