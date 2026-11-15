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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'फोन टैप करने की कोई जरूरत नहीं है', राहुल गांधी के आरोपों पर रामदास अठावले का बड़ा बयान

'फोन टैप करने की कोई जरूरत नहीं है', राहुल गांधी के आरोपों पर रामदास अठावले का बड़ा बयान

नेता विपक्ष राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर बवाल मचा है. केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि उन्होंने जो आरोप लगाया है, वह एक झूठा आरोप है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 09:34 PM (IST)
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लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर बवाल मचा है. इसी के मद्देनजर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले का बयान आया है. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का होना बहुत जरूरी है. 

रामदास अठावले ने रविवार (15 नवंबर) को महाराष्ट्र के सतारा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि राहुल गांधी का फोन टैप करने की कोई जरूरत नहीं है. लोकतंत्र में विपक्ष के नेता का होना बहुत जरूरी है. उन्होंने आगे कहा कि फोन टैपिंग को लेकर उन्होंने जो आरोप लगाया है, वह एक झूठा आरोप है.

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मेरे सभी आरोपों के सबूत मेरे फोन में हैं- राहुल गांधी
राहुल गांधी ने हाल ही में दावा किया कि उनका फोन टैप कराया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मेरे सभी आरोपों के सबूत मेरे फोन में हैं, जिसे प्रधानमंत्री टैप करा रहे हैं. उन्होंने प्रधानमंत्री को चुनौती देते हुए कहा कि वन-ऑन-वन बहस से यह साबित हो जाएगा कि विदेशी ताकतों के इशारे पर कौन काम कर रहा है, देश विरोधी कौन है और कब से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है. ऐसी कई दूसरी जानकारियां भी हैं, जो मुझे पता हैं और मेरे फोन में मौजूद हैं.

लंबे भाषणों वाली बहस नहीं चाहते- राहुल गांधी
इंस्टाग्राम पर आस्क मी सेशन के दौरान राहुल से पूछा गया कि जब बीजेपी संसद में बहस के लिए तैयार है तो वह सार्वजनिक बहस पर जोर क्यों दे रहे हैं. इस पर उन्होंने कहा कि लोकसभा में उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और उनका माइक बंद कर दिया जाता है.

नेता विपक्ष ने मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें कृषि कानूनों, वोट चोरी, एसआईआर, चीन, जनरल नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे मुद्दों पर बोलने नहीं दिया गया. उन्होंने कहा कि वह लंबे भाषणों वाली बहस नहीं चाहते, बल्कि सीधी बातचीत चाहते हैं, जिसमें दोनों नेता एक-दूसरे से सवाल-जवाब कर सकें.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 15 Nov 2026 09:34 PM (IST)
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Democracy RAMDAS ATHAWALE RAHUL GANDHI
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