फाजिल्का: पिकअप और SUV में भीषण टक्कर, 3 बच्चों समेत 5 की मौत, 9 घायल

फाजिल्का फिरोजपुर हाईवे पर गांव बहक खास के नजदीक एक सड़क हादसा हुआ है. हादसा इतना भयानक था कि शादी समारोह से वापस लौट रहे परिवार की क्लूजर गाड़ी की पिकअप से टक्कर हो गई. जिसमें क्रूजर चकनाचूर हो गई है. तीन बच्चों सहित पांच लोगों की मौत बताई जा रही है. जबकि 9 लोग घायल बताए जा रहे है. घायलों को सरकारी अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया गया है. मौके पर सड़क सुरक्षा फ़ोर्स भी पहुंच गई और जांच की जा रही है.

मृतक के रिश्तेदार संदीप सिंह ने बताया कि वह जलालाबाद के गाँव टिवाना के रहने वाले है. उनके परिवार के करीब 13 लोग क्लूजर गाड़ी में सवार होकर फाजिल्का के गाँव करनीखेड़ा में उनके चाचा के लड़के की शादी में आए थे. जो समारोह से वापिस लौट रहे थे कि फाजिल्का फिरोजपुर हाइवे पर गाँव बहक ख़ास के पास पिकअप गाड़ी के साथ उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई. हादसा इतना भयानक था कि उनकी गाड़ी बुरी तरह से नुकसानी गई और चकनाचूर हो गई.

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घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती

इस हादसे में उनके परिवार के दो बच्चों सहित चार लोगों की मौत हो गई है. संदीप सिंह के मुताबिक, उसका भतीजा और भतीजी दोनों की मौत हुई. वहीं गाड़ी में सवार परिवार की माता और ड्राइवर की भी मौत हो गई. जबकि बाकी भी गंभीर घायल बताए जा रहे हैं. जिन्हें मौके पर पहुंची सड़क सुरक्षा फ़ोर्स ने इलाज के लिए सरकारी अस्पताल में दाखिल करवाया है.

अधिकारियों ने घटना पर क्या कहा?

मौके पर पहुंचे सड़क सुरक्षा फोर्स के इंचार्ज आत्माराम का कहना है कि फिलहाल उनके द्वारा घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा दिया गया है. ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु किया जा रहा है. उनका कहना है कि हादसा बहुत दर्दनाक था. कई लोगों की मौत भी हुई है. सबंधित थाने की पुलिस को सूचित कर दिया गया है. जिनके द्वारा अब जांच की जाएगी.

सरकारी अस्पताल के एसएमओ डाक्टर एरिक ने बताया कि इस हादसे के दौरान उनके अस्पताल में कुल 14 लोगों को लाया गया. जिनमें से पांच लोगों की मौत हो चुकी थी. उन्होंने कहा कि तीन बच्चों सहित पांच लोग मृतक पाए गए हैं. जबकि 9 लोग घायल है. जिनका इलाज जारी है.

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