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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: छठ पर्व पर दीदारगंज में पुनपुन नदी में हादसा, 3 युवक डूबे, तलाश जारी

पटना: छठ पर्व पर दीदारगंज में पुनपुन नदी में हादसा, 3 युवक डूबे, तलाश जारी

छठ महापर्व के दौरान पुनपुन नदी में लापता युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. पूरे इलाके में शोक का माहौल है. परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 10:29 PM (IST)
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पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र स्थित मिर्जापुर घाट पर पुनपुन नदी में छठ महापर्व पर रविवार (15 नवंबर) को बड़ा हादसा हो गया. यहां चार युवक डूब गए. स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया है. जबकि तीन अन्य युवक लापता बताए जा रहे हैं. इन युवकों की तलाश के लिए स्थानीय लोग मिलकर ऑपरेशन चला रहे हैं. 

बताया जा रहा है कि छठ महापर्व के दौरान अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे तीन युवक गहरे पानी में जाने के कारण डूब गए. इस अप्रत्याशित घटना से घाट पर अफरातफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों में कोहराम मच गया.

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लापता युवकों की तलाश में जुटे गोताखोर, शोक का माहौल 

नदी में लापता युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों और वहां मौजूद लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. इस दुर्घटना के बाद लापता युवकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है. हादसे की खबर मिलते ही मिर्जापुर घाट पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और गहरे पानी में जाने से बचें.

स्थानीय लोगों में आक्रोश, सुरक्षा इंतजामों पर उठा रहे सवाल

पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य की निगरानी में जुटे हुए हैं. परिजन और ग्रामीण लगातार युवकों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं. इस हादसे के बाद मिर्जापुर गांव में शोक के साथ ही आक्रोश का भी माहौल है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना देने के बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचने में काफी वक्त लगा. इसको लेकर ग्रामीणों में प्रशासनिक व्यवस्था और छठ घाटों पर सुरक्षा इंतजामों के प्रति नाराजगी है. 

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About the author परमानंद सिंह

परमानंद सिंह 25 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. कशिश न्यूज़ सहित पटना में कई प्रतिष्ठित चैनलों में काम करने का अनुभव प्राप्त है. बिहार की खबरों पर इनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है.  कई एक्सक्लूसिव खबर कर चुके हैं. राजनीति से लेकर क्राइम तक की खबरों में इनकी रुचि है. पांच साल से एबीपी बिहार से जुड़े हैं. डिजिटल विंग के लिए काम कर रहे हैं.
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Published at : 15 Nov 2026 10:28 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS Patna NEWS Chhath Puja 2026
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