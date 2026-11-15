पटना: छठ पर्व पर दीदारगंज में पुनपुन नदी में हादसा, 3 युवक डूबे, तलाश जारी

पटना के दीदारगंज थाना क्षेत्र स्थित मिर्जापुर घाट पर पुनपुन नदी में छठ महापर्व पर रविवार (15 नवंबर) को बड़ा हादसा हो गया. यहां चार युवक डूब गए. स्थानीय लोगों की मदद से एक युवक को सुरक्षित बचा लिया गया है. जबकि तीन अन्य युवक लापता बताए जा रहे हैं. इन युवकों की तलाश के लिए स्थानीय लोग मिलकर ऑपरेशन चला रहे हैं.

बताया जा रहा है कि छठ महापर्व के दौरान अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य देने पहुंचे तीन युवक गहरे पानी में जाने के कारण डूब गए. इस अप्रत्याशित घटना से घाट पर अफरातफरी मच गई और वहां मौजूद लोगों में कोहराम मच गया.

लापता युवकों की तलाश में जुटे गोताखोर, शोक का माहौल

नदी में लापता युवकों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय गोताखोरों और वहां मौजूद लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. इस दुर्घटना के बाद लापता युवकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है और पूरे इलाके में शोक और चिंता का माहौल बना हुआ है. हादसे की खबर मिलते ही मिर्जापुर घाट पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सुरक्षा नियमों का पालन करें और गहरे पानी में जाने से बचें.

स्थानीय लोगों में आक्रोश, सुरक्षा इंतजामों पर उठा रहे सवाल

पुलिस और प्रशासन के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य की निगरानी में जुटे हुए हैं. परिजन और ग्रामीण लगातार युवकों के सुरक्षित मिलने की उम्मीद लगाए हुए हैं. इस हादसे के बाद मिर्जापुर गांव में शोक के साथ ही आक्रोश का भी माहौल है. स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि घटना की सूचना देने के बावजूद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को मौके पर पहुंचने में काफी वक्त लगा. इसको लेकर ग्रामीणों में प्रशासनिक व्यवस्था और छठ घाटों पर सुरक्षा इंतजामों के प्रति नाराजगी है.

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