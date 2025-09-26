भोजपुरी के पावर स्टार के नाम से चर्चित अभिनेता पवन सिंह रोहतास के बिक्रमगंज कोर्ट में शुक्रवार को पेश हुए. आचार संहिता का उल्लंघन के मामले में उन्होंने कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाई है. पिछले लोकसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में उन पर विभिन्न थाना क्षेत्र में कई केस दर्ज हुए थे.

चुनाव प्रचार के दौरान उनके काफिले में नियम से कहीं अधिक गाड़ियां थी, जिस मामले में उन पर केस दर्ज हुआ था. चुकी इसमें उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है. ऐसे में अभिनेता पवन सिंह शुक्रवार को एक बार फिर बिक्रमगंज के कोर्ट में पेश होने पहुंचे. इस दौरान उनको देखने तथा सेल्फी लेने के लिए लोगों की भी उमड़ पड़ी.

बता दें कि पिछला लोकसभा चुनाव में काराकाट सीट से पवन सिंह ने चुनाव लड़ा था. उनके अधिवक्ता पीके सिंह ने बताया कि "उन पर आचार संहिता का कुल पांच केस दर्ज हैं, जिसमें से एक मामले में उन्हें जमानत भी मिली है. दो में उन पर आरोप तय किए गए और एक में उन्हें पेश होना पड़ा. उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत से जमानत मिल गई. अदालत उन्हें अगली सुनवाई की सूचना देगी. अभी कोई और तारीख नहीं दी गई है."