हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सीएम नीतीश के नेतृत्व में...', चिराग पासवान का बड़ा दावा, निवेशकों को बिहार में किया आमंत्रित

'सीएम नीतीश के नेतृत्व में...', चिराग पासवान का बड़ा दावा, निवेशकों को बिहार में किया आमंत्रित

Chirag Paswan: चिराग पासवान ने कहा कि मुझे विश्वास है कि एनडीए बिहार में फिर से सत्ता में आएगा. हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं.

By : नसरीन फातमा | Updated at : 26 Sep 2025 08:57 PM (IST)
केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान ने विश्व खाद्य भारत 2025 शिखर सम्मेलन के दूसरे दिन 'बिहार में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में अवसर' विषय पर लोगों को संबोधित किया. उन्होंने कहा कि बिहार में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं. ये आयोजन बिहार के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है.

नीतीश कुमार को लेकर चिराग ने क्या कहा?

उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा, "मुझे विश्वास है कि एनडीए बिहार में फिर से सत्ता में आएगा. हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. उनके नेतृत्व में ही राज्य अगले पांच साल तक विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा." उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव नवंबर में होने की उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध है. 
 
केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े सभी हितधारकों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है. मुझे खुशी है कि इस वर्ष के वर्ल्ड फूड इंडिया में सबसे अधिक आंकड़ों वाले समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं. एक बिहारी होने के नाते निवेशकों तक यह विचार पहुंचाना जरूरी है कि बिहार में निवेश की अनंत संभावनाएं हैं. वर्ल्ड फूड इंडिया के दौरान बिहार सत्र का आयोजन बिहार के प्रति निवेशकों का विश्वास बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया."

डबल इंजन सरकार में अभूतपूर्व बुनियादी ढांचा विकसित

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में डबल इंजन वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तहत, राज्य में अभूतपूर्व बुनियादी ढांचा विकसित हुआ है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में तेज कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि लोग कम से कम समय में दूसरे राज्यों से बिहार पहुंच सकें.

About the author नसरीन फातमा

नसरीन फातमा को डिजिटल और प्रिंट मीडिया में 10 साल का अनुभव है. राजनीतिक और समाजिक मुद्दों के अलावा  इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की अच्छी समझ रखती हैं. ग्राउंड रिपोर्टिंग के अनुभव के साथ अखबारों में लेख प्रकाशित हुए हैं. इस समय एबीपी लाइव में कार्यरत हैं.
Published at : 26 Sep 2025 08:44 PM (IST)
Bihar Elections Chirag Paswan BIHAR NEWS
