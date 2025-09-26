'सीएम नीतीश के नेतृत्व में...', चिराग पासवान का बड़ा दावा, निवेशकों को बिहार में किया आमंत्रित
Chirag Paswan: चिराग पासवान ने कहा कि मुझे विश्वास है कि एनडीए बिहार में फिर से सत्ता में आएगा. हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं.
नीतीश कुमार को लेकर चिराग ने क्या कहा?
#WATCH | दिल्ली: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "वर्ल्ड फूड इंडिया का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े सभी हितधारकों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया है... मुझे खुशी है कि इस वर्ष के वर्ल्ड फूड इंडिया में सबसे अधिक आंकड़ों वाले समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए… pic.twitter.com/FUkv4cX1kL— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 26, 2025
डबल इंजन सरकार में अभूतपूर्व बुनियादी ढांचा विकसित
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में डबल इंजन वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के तहत, राज्य में अभूतपूर्व बुनियादी ढांचा विकसित हुआ है. खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में तेज कनेक्टिविटी बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, ताकि लोग कम से कम समय में दूसरे राज्यों से बिहार पहुंच सकें.
