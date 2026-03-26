बिहार में घर बैठे लें PNG कनेक्शन, एक क्लिक में जान लीजिए पूरा प्रोसेस

मिडिल ईस्ट (Middle East) में जारी युद्ध के बीच एलपीजी सिलेंडर (LPG Cylinder) को लेकर हो रही दिक्कत को देखते हुए घरेलू पीएनजी कनेक्शन भी एक विकल्प है. बिहार में अब आम नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन माध्यम से घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन कर सकते हैं. उन्हें पारंपरिक गैस सिलेंडर पर निर्भरता से मुक्ति मिलेगी.

पटना में गेल, बांका में एचपीसीएल, बेगूसराय जिले में थिंक गैस, गयाजी एवं नालंदा जिले में आईओएजीपीएल, दरभंगा, गोपालगंज, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, सीवान एवं सुपौल जिलों में बीपीसीएल तथा राज्य के शेष जिलों में आईओसीएल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनी के स्तर से घरेलू पीएनजी गैस कनेक्शन प्रदान की जा रही है.

निशुल्क कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

इच्छुक उपभोक्ता अपने जिले के संबंधित सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन (सीजीडी) कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर निशुल्क ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन के बाद उपभोक्ता को निर्धारित प्रारूप में आवश्यक दस्तावेज जैसे पहचान प्रमाण एवं पता प्रमाण अपलोड करना अनिवार्य होगा. सत्यापन के बाद एक यूनिक बीपी (बिजनेस पार्टनर) नंबर जारी किया जाएगा.

एकमुश्त जमा करना होगा 4500 रुपया

घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को सुरक्षा जमा राशि के रूप में 4500/- (बिना ब्याज, रिफंडेबल) का एकमुश्त भुगतान करना होगा. इसके अतिरिक्त एक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत 500 रुपया (रिफंडेबल) जमा कर प्रतिदिन एक रुपये के शुल्क पर भी कनेक्शन प्राप्त किया जा सकता है, जिसे बाद में पूर्ण ₹4500/- योजना में परिवर्तित किया जा सकता है.

प्रक्रिया के अगले चरण में तकनीकी सर्वेक्षण के माध्यम से कनेक्शन की व्यवहार्यता का आकलन किया जाता है. स्वीकृति मिलने के पश्चात एमडीपीई पाइपलाइन द्वारा बाहरी नेटवर्क का विस्तार किया जाता है. जीआई/कॉपर पाइपिंग के माध्यम से गैस आपूर्ति उपभोक्ता के घर तक पहुंचाई जाती है. इसके साथ ही गैस मीटर, रेगुलेटर एवं पाइपिंग की फिटिंग, लीकेज परीक्षण एवं आवश्यक सुरक्षा जांच पूर्ण की जाती है.

घरेलू गैस कनेक्शन सक्रियण के दौरान उपभोक्ता के मौजूदा एलपीजी स्टोव को पीएनजी उपयोग के लिएउपयुक्त बनाया जाता है और सभी सुरक्षा मानकों के अनुरूप जांच के बाद गैस आपूर्ति प्रारंभ कर दी जाती है. घरेलू पीएनजी कनेक्शन उपलब्धता संबंधित क्षेत्र में सीजीडी नेटवर्क के विस्तार पर निर्भर करेगी.