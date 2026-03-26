रामनवमी को लेकर बिहार में अलर्ट, पुलिस मुख्यालय की ओर से जरूरी दिशा निर्देश जारी

बिहार में शुक्रवार, 27 मार्च को रामनवमी के पर्व पर सभी जिलों में सुरक्षा टाइट कर दी गई है. इसको लेकर सभी जिलों के एसपी को दिशा निर्देश जारी किए हैं और कहा है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

बिहार पुलिस ने शरारती और असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखने और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है.

रामनवमी पर रमहावीरी झंडा के जुलूस और शोभायात्राएं निकालने की परंपरा है. पुलिस इन आयोजनों पर कड़ी नजर रखेगी. रामनवमी शोभायात्रा के लिए मार्ग का पूर्व निर्धारण और अनिवार्य लाइसेंस सुनिश्चित करने को कहा गया है.

बिहार भर में पुलिस बल तैनात

सुरक्षाबलों की 45 अतिरिक्त कंपनियां तैनात की गई हैं. बी-सैप की 30 कंपनियां, क्षेत्रीय कार्यालयों की रिजर्व 12 कंपनियां और केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों की 3 कंपनियां तैनात की गई हैं. इसके अलावा 21,500 से अधिक नवनियुक्त प्रशिक्षु सिपाही, एएसआई और 5,100 से अधिक होमगार्ड जवानों की भी ड्यूटी लगाई गई है.

सोशल मीडिया पर भी पुलिस का पहरा

सभी एसपी को निर्देश दिया है कि सोशल मीडिया पर पैनी नजर रखी जाए. सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाली अफवाहों को लेकर सतर्क रहने और ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है.

जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि वे स्वयं निगरानी करें और किसी भी सांप्रदायिक घटना की स्थिति में तुरंत मौके पर पहुंचें. इसके अलावा, दंगा-निरोधी इकाइयों को पूरी तरह सतर्क रहने को कहा गया है.