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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार: मंत्रियों के अलग-अलग रंग, दीपक प्रकाश पैदल तो हवा-हवाई से सफर कर रहे शिक्षा मंत्री

बिहार: मंत्रियों के अलग-अलग रंग, दीपक प्रकाश पैदल तो हवा-हवाई से सफर कर रहे शिक्षा मंत्री

PM Modi Appeal Effect: पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि प्रधानमंत्री की जो अपील है उसको सफल बनाएं. देश के सामने जो समस्या आई है उससे निजात के लिए सभी लोग योगदान दें.

By : एबीपी बिहार डेस्क | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 15 May 2026 01:30 PM (IST)
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प्रधानमंंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर बिहार के मंत्रियों पर दिख रहा है. शुक्रवार (15 मई, 2026) को एक तरफ जहां सम्राट चौधरी पैदल ही मुख्यमंत्री सचिवालय पहुंचे तो वहीं मिथिलेश तिवारी ने हवा-हवाई का इस्तेमाल किया. मंत्री दीपक प्रकाश भी पैदल ही अपने कार्यालय पहुंचे.

दीपक प्रकाश ने कहा, "प्रधानमंत्री जी की जो अपील है उसको सफल बनाएं. देश के सामने जो समस्या आई है उस समस्या से निजात के लिए सभी लोग अपना योगदान दें. सप्ताह में हम लोगों ने शुक्रवार का दिन तय किया है… एक दिन कम से कम हम लोग बिना वाहन के जाएंगे. जिनके पास ईवी (EV) है वो उससे जाएं. स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए भी ये ठीक है." 

'आदत बन जाए तो हमेशा करते रहना चाहिए'

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने आगे मीडिया से कहा, "अभी तो समस्या है तो हम लोग यह शुरू कर रहे हैं… लेकिन आदत बन जाए तो हमेशा हम लोगों को करते रहना चाहिए. सभी लोगों से अपील करते हैं… सभी लोग इसमें आगे बढ़कर आएं…" दीपक प्रकाश से एक सवाल किया गया कि कुछ मंत्री दिखाने के लिए एक ही गाड़ी में बैठकर जाते हैं और रात में 10 गाड़ी के काफिले के साथ चल रहे हैं. इस पर कहा कि हम बाकी लोगों पर टिप्पणी नहीं करेंगे. 

यह भी पढ़ें- PM मोदी की अपील का असर, सम्राट चौधरी पैदल गए मुख्यमंत्री सचिवालय, BJP बोली- 'जिस तरह के हालात…'

हवा-हवाई से शिक्षा विभाग पहुंचे मिथिलेश तिवारी

दूसरी ओर बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हवा-हवाई (ई-रिक्शा) से बैठकर अपने विभाग पहुंचे. शिक्षा मंत्री अपने सरकारी आवास से निकले और शिक्षा विभाग के लिए रवाना हुए. इस दौरान उनके सुरक्षाकर्मियों ने भी ई-रिक्शा से ही सवारी की. हवा-हवाई पर बैठे मिथिलेश तिवारी भारत माता की जय का नारा लगाते दिखे. आगे-आगे एक हवा-हवाई से वे खुद जा रहे थे तो पीछे से एक दूसरी हवा-हवाई से उनके सुरक्षाकर्मी जाते दिखे. पीएम मोदी की अपील के बाद फिलहाल बिहार में मंत्री अलग-अलग रंग में नजर आ रहे हैं.

यह भी पढ़ें- PM मोदी का नाम लेकर पेट्रोल-डीजल पर RJD ने ऐसा क्यों कहा? 'और 5 रुपये बढ़ा दो, लेकिन…'

Published at : 15 May 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
Mithilesh Tiwari PM Modi Deepak Prakash PM Modi Appeal BIHAR NEWS
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