Upcoming Hatchbacks Cars: हमारे देश में पिछले कुछ सालों से SUV गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है. लेकिन इस दौरान हैचबैक कारों का भी डिमांड कम नहीं हुआ है. क्योंकि कम कीमत, शानदार माइलेज और आसान मेंटेनेंस के कारण लोग इन्हें खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं. जबकि अगर आप भी आने वाले समय में एक नई हैचबैक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

क्योंकि अगले 12 महीनों के भीतर मारुति सुजुकी और हुंडई अपनी तीन धांसू हैचबैक कारें बाजार में उतारने जा रही हैं. इनमें पॉपुलर वैगनआर से लेकर प्रीमियम हुंडई i20 तक शामिल हैं. चलिए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग गाड़ियों के खास फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स के बारे में.

जल्द लॉन्च होगी वैगनआर फेसलिफ्ट

बता दें कि देश की सबसे पसंदीदा फैमिली कार मारुति सुजुकी वैगनआर का नया फेसलिफ्ट मॉडल दिसंबर 2026 में लॉन्च हो सकता है. इसका लुक पहले जैसा ही बॉक्सी रहेगा. लेकिन इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड लाइट्स और नया बंपर देखने को मिलेगा.

जबकि केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम होगा. सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में हो सकता है जहां कंपनी नया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दे सकती है जिससे डिग्गी में ज्यादा जगह मिलेगी.

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हुंडई i20 भी होगी लॉन्च

जानकारी दें दे कि प्रीमियम हैचबैक पसंद करने वालों के लिए हुंडई साल 2027 में चौथी जनरेशन की नई i20 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस नई कार में आगे और पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलेंगे.

जबकि इसके केबिन में 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार फीचर्स दिए जाएंगे. सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग के साथ एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. वहीं कंपनी इसके अलावा नेक्स्ट-जेन ग्रैंड i10 निओस को साल 2027 के अंत तक लॉन्च कर सकती है.

मिलेगा बेहतर माइलेज

बता दें कि इन तीनों नई हैचबैक गाड़ियों के आने से बजट कार खरीदने वाले ग्राहकों के पास कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद होंगे. जहां वैगनआर अपने नए इंजन और सीएनजी तकनीक से ज्यादा माइलेज और स्पेस देगी.

वहीं हुंडई की दोनों गाड़ियां शानदार लुक और प्रीमियम फीचर्स के साथ बाजार में हलचल मचाएंगी. ऐसे में नई गाड़ी खरीदने से पहले इन मॉडल्स का इंतजार करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

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