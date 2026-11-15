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हिंदी न्यूज़ऑटोUpcoming Hatchbacks Cars: WagonR से नई Hyundai i20 तक, आ रहीं 3 धांसू Hatchback

Upcoming Hatchbacks Cars: WagonR से नई Hyundai i20 तक, आ रहीं 3 धांसू Hatchback

Upcoming Hatchbacks Cars: अगले 12 महीनों में भारतीय बाजार में 3 शानदार हैचबैक कारें लॉन्च होने वाली हैं. इस लिस्ट में नई मारुति वैगनआर फेसलिफ्ट, चौथी जनरेशन हुंडई i20 और ग्रैंड i10 निओस शामिल हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 15 Nov 2026 06:21 PM (IST)
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Upcoming Hatchbacks Cars: हमारे देश में पिछले कुछ सालों से SUV गाड़ियों की डिमांड तेजी से बढ़ी है. लेकिन इस दौरान हैचबैक कारों का भी डिमांड कम नहीं हुआ है. क्योंकि कम कीमत, शानदार माइलेज और आसान मेंटेनेंस के कारण लोग इन्हें खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं. जबकि अगर आप भी आने वाले समय में एक नई हैचबैक कार खरीदने की सोच रहे हैं तो थोड़ा इंतजार करना आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है.

क्योंकि अगले 12 महीनों के भीतर मारुति सुजुकी और हुंडई अपनी तीन धांसू हैचबैक कारें बाजार में उतारने जा रही हैं. इनमें पॉपुलर वैगनआर से लेकर प्रीमियम हुंडई i20 तक शामिल हैं. चलिए जानते हैं इन तीनों अपकमिंग गाड़ियों के खास फीचर्स और लॉन्च डिटेल्स के बारे में.

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जल्द लॉन्च होगी वैगनआर फेसलिफ्ट

बता दें कि देश की सबसे पसंदीदा फैमिली कार मारुति सुजुकी वैगनआर का नया फेसलिफ्ट मॉडल दिसंबर 2026 में लॉन्च हो सकता है. इसका लुक पहले जैसा ही बॉक्सी रहेगा. लेकिन इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड लाइट्स और नया बंपर देखने को मिलेगा.

जबकि केबिन पहले से ज्यादा प्रीमियम होगा. सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में हो सकता है जहां कंपनी नया 1.2-लीटर तीन-सिलेंडर पेट्रोल इंजन और अंडरबॉडी सीएनजी टैंक दे सकती है जिससे डिग्गी में ज्यादा जगह मिलेगी.

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हुंडई i20 भी होगी लॉन्च

जानकारी दें दे कि प्रीमियम हैचबैक पसंद करने वालों के लिए हुंडई साल 2027 में चौथी जनरेशन की नई i20 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इस नई कार में आगे और पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी लाइट बार और स्पोर्टी अलॉय व्हील्स मिलेंगे.

जबकि इसके केबिन में 12.3-इंच की दो बड़ी स्क्रीन, वायरलेस चार्जिंग और कनेक्टेड कार फीचर्स दिए जाएंगे. सेफ्टी के लिए इसमें छह एयरबैग के साथ एडवांस सेफ्टी फीचर्स भी मिलने की उम्मीद है. वहीं कंपनी इसके अलावा नेक्स्ट-जेन ग्रैंड i10 निओस को साल 2027 के अंत तक लॉन्च कर सकती है.

मिलेगा बेहतर माइलेज

बता दें कि इन तीनों नई हैचबैक गाड़ियों के आने से बजट कार खरीदने वाले ग्राहकों के पास कई बेहतरीन ऑप्शन मौजूद होंगे. जहां वैगनआर अपने नए इंजन और सीएनजी तकनीक से ज्यादा माइलेज और स्पेस देगी.

वहीं हुंडई की दोनों गाड़ियां शानदार लुक और प्रीमियम फीचर्स के साथ बाजार में हलचल मचाएंगी. ऐसे में नई गाड़ी खरीदने से पहले इन मॉडल्स का इंतजार करना एक समझदारी भरा फैसला हो सकता है.

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About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह एबीपी लाइव में ऑटो सेक्शन में कार्यरत हैं. जहां वह ऑटोमोबाइल से जुड़ी खबरों, नए मॉडल्स, कार-बाइक लॉन्च, ऑफर्स और ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े विभिन्न विषयों पर खबरें लिखने की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका सफर वर्ष 2022 में डीएनपी इंडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने राजनीति, खेल और शिक्षा से जुड़ी खबरों पर काम किया. इसके साथ ही उन्होंने स्पोर्ट्स से संबंधित वीडियो भी तैयार किए.

इसके बाद उन्होंने Sportzwiki के साथ काम किया जहां उन्होंने मुख्य रूप से खेल जगत की खबरें लिखीं और सोशल मीडिया के लिए स्पोर्ट्स वीडियो बनाये. इसके बाद उन्होंने Hawk Martech में अपनी सेवाएं दीं. वर्तमान में वह एबीपी लाइव के साथ जुड़े हुए हैं और ऑटो बीट पर काम कर रहे हैं।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो उन्होंने रामा यूनिवर्सिटी, कानपुर से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने न्यूज राइटिंग, डिजिटल कंटेंट, स्पोर्ट्स कवरेज, वीडियो कंटेंट और सोशल मीडिया के लिए कंटेंट तैयार करने का अनुभव हासिल किया है.
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Published at : 15 Nov 2026 06:21 PM (IST)
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