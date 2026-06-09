पवन सिंह का ज्योति सिंह से तलाक हुआ या नहीं? चुनावी हलफनामे से हो गया बड़ा खुलासा

बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए नामांकन करने वाले उम्मीदवारों का ब्योरा सामने आया है. नामांकन करने वाले 10 उम्मीदवारों में सबसे अधिक संपत्ति आरजेडी उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह के पास हैं. आरजेडी उम्मीदवार सुनील कुमार सिंह 54 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं. उनकी पत्नी के पास 2.5 किलो सोना और 35 किलो चांदी के जेवर हैं.

तलाक को लेकर पवन सिंह के हलफनामे में क्या है?

चुनावी हलफनामे के मुताबिक बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह की पत्नी अभी भी ज्योति सिंह हैं. पवन सिंह ने जानकारी दी है कि दोनों के तलाक का मामला कोर्ट में है. भोजपुरी स्टार और बीजेपी उम्मीदवार पवन सिंह की संपत्ति 2024 के लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक 2.7 करोड़ रुपए बढ़ी है. पवन सिंह के पास कल 19.44 करोड़ रुपए की संपत्ति है और उनके पास लगभग 4 करोड़ की 4 कारें हैं, जिसमें एक लैंड क्रूजर गाड़ी भी है.

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निशांत कुमार के पास कितनी प्रॉपर्टी?

नीतीश कुमार के बेटे और जेडीयू उम्मीदवार निशांत कुमार ने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं की है. निशांत कुमार के पास कल 4.63 करोड़ की संपत्ति है, उनके पास 2 गाड़ियां हैं.

अन्य उम्मीदवारों के संपत्ति का ब्यौरा

बीजेपी उम्मीदवार डॉ संजय मयूख के पास 3.7 करोड़ की संपत्ति है, पिछले 6 साल में उनकी संपत्ति 2.12 करोड़ रुपए बढ़ी है.

बीजेपी उम्मीदवार शीला पंडित के ऊपर सबसे अधिक कर्ज है, उनके पास 29.68 लाख रुपए की संपत्ति है लेकिन 31.13 लाख रुपए का लोन भी है.

जेडीयू उम्मीदवार भारती मेहता के पास 89 लाख रुपए के सोने की ज्वैलरी है. उनकी कुल संपत्ति 6.34 करोड़ रुपए हैं और वह अपने पति से ज्यादा अमीर हैं.

जेडीयू उम्मीदवार शिवरानी देवी प्रजापति 12वीं पास है और उनके पति के नाम पर केवल डेढ़ लाख रुपए की अचल संपत्ति है, इनके पास कोई गाड़ी भी नहीं है.

बीजेपी उम्मीदवार अनिल ठाकुर के पास 24 लाख रुपए की संपत्ति है. एलजेपीआर उम्मीदवार अशरफ अंसारी के पास 1.95 करोड़ रुपए की संपत्ति है, उन्होंने एलएलबी की पढ़ाई की है.

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