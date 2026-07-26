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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'सम्राट चौधरी पर अटेंप्ट टू मर्डर...', फायरिंग में घायल छात्रों से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव CM पर भड़के

'सम्राट चौधरी पर अटेंप्ट टू मर्डर...', फायरिंग में घायल छात्रों से मिलने पहुंचे तेजस्वी यादव CM पर भड़के

Tejashwi Yadav News: फायरिंग में घायल छात्रों से मिलने के बाद तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी सड़क छाप व्यक्ति है. हम सरकार से आग्रह नहीं, चेतावनी देते हैं.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 26 Jul 2026 03:22 PM (IST)
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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने पटना के मेदांता अस्पताल पहुंचकर कथित AK-47 फायरिंग में घायल छात्रों से मुलाकात की. इसके बाद उन्होंने सरकार और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि अगर गिरफ्तार छात्रों को रिहा नहीं किया गया और उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए गए तो बिहार भर में आंदोलन किया जाएगा. साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पर अटेंप्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए.

तेजस्वी यादव ने कहा, "कल AK-47 से फायरिंग की गई. जिन 3 लोगों को गोली लगी है उनसे हम मिले. तीनों निर्दोष हैं. भगवान की कृपा से बच गए." उन्होंने बताया, "एक लड़के के पैर में गोली लगी है. दिसंबर में उसका आर्मी का एग्जाम है. गोली लगने के बाद भी उसको एक पैर पर दौड़ाया. इंसानियत मर चुकी है."

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सम्राट चौधरी सड़क छाप व्यक्ति- तेजस्वी 

सम्राट चौधरी पर निशाना साधते हुए तेजस्वी ने कहा, "सम्राट चौधरी जो सड़क छाप व्यक्ति है. हम सरकार से आग्रह नहीं, चेतावनी देते हैं. जब दिल्ली में तय हो गया कि केस वापस लिया जाएगा तो ये सम्राट चौधरी कौन हैं भाई."

उन्होंने आगे कहा, "सम्राट चौधरी जी को चेतावनी है. कल शाम तक रिहा नहीं किया तो बिहार भर में आंदोलन करेंगे. इसकी जिम्मेदार सरकार होगी."

तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी को खुद अस्पताल आकर घायल छात्रों से मिलना चाहिए. उन्होंने कहा, "सम्राट चौधरी आकर निर्दोष छात्रों से मिलें, घर में बैठने से नहीं होगा. इनको गोली मारी गई है."

उन्होंने दावा किया कि कई लोगों पर धारा 307 के तहत केस दर्ज किया गया है. साथ ही कहा, "सम्राट चौधरी पर भी अटेंप्ट टू मर्डर का केस होना चाहिए." पुलिस को लेकर उन्होंने कहा, "पुलिस के लोगों से कहेंगे नियम-कायदा से काम करिए, दलबदलू और जिन पर मुकदमा है उनके बातों पर न चलें."

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घायलों का जिक्र करते हुए तेजस्वी ने कहा कि "एक जाति प्रमाण पत्र बनाने आया था, उसको गोली लगी. एक रायबरेली का रहने वाला है, उसका उस दिन जन्मदिन था. वो बेकरी से केक लेने गया था, उसको गोली लगी. एक जो दुकान में काम करता था, उसको गोली लगी है."

उन्होंने आरोप लगाया कि "निर्दोष लोगों पर गोली चलाएगी ये सरकार? लड़का कह रहा है कि गोली खाने सीमा पर जाने चाहते हैं लेकिन देश में ही मर रहे हैं. अगर मुकदमा वापस और रिहा नहीं किया गया तो आंदोलन तय है."

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Published at : 26 Jul 2026 03:21 PM (IST)
Tags :
Samrat Chaudhary TEJASHWI YADAV BIHAR NEWS
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