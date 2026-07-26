प्रशांत किशोर ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम! बांकीपुर उपचुनाव को लेकर लगाया गंभीर आरोप

जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने दावा किया कि चुनाव में एक बार फिर जीविका दीदियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और वे बीजेपी के पक्ष में काम कर रही हैं. किशोर ने कहा कि 2025 के विधानसभा चुनाव में भी जीविका का दुरुपयोग किया गया था.

प्रशांत किशोर ने पटना डीएम के सोशल मीडिया अकाउंट पर साझा की गई मतदाता जागरूकता अभियान की तस्वीर का जिक्र करते हुए कहा कि उसमें जीविका दीदियों के साथ बीजेपी का झंडा दिख रहा है. उन्होंने इसे चुनावी आचार संहिता का उल्लंघन बताया और कहा कि यह तस्वीर जीविका दीदियों के दुरुपयोग को साबित करती है.

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चुनाव आयोग पर 24 घंटे का अल्टीमेटम

किशोर ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 24 घंटे के अंदर पूरी चुनावी प्रक्रिया से जीविका दीदियों को दूर नहीं किया गया तो वे चुनाव आयोग के सामने धरने पर बैठेंगे. उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पार्टी बांकीपुर में चुनाव हार रही है, इसलिए तरह-तरह के हथकंडे अपना रही है.

बता दें कि बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर सियासी गर्मी बढ़ गई है. प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष जीविका दीदियों जैसी ग्रामीण महिलाओं की स्व-सहायता समूहों को चुनावी लाभ के लिए इस्तेमाल कर रहा है. उन्होंने कहा कि दीदियां मतदाताओं को प्रभावित करने और बीजेपी के पक्ष में प्रचार करने का काम कर रही हैं, जो निष्पक्ष चुनाव की भावना के खिलाफ है.

सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का झंडा कैसे लग सकता है?

प्रशांत किशोर ने पटना डीएम की पोस्ट को लेकर सवाल उठाया कि सरकारी कार्यक्रम में बीजेपी का झंडा कैसे लग सकता है. उन्होंने इसे साजिश बताया और कहा कि यह स्पष्ट रूप से सत्ता का दुरुपयोग है. जन सुराज ने चुनाव आयोग से तुरंत कार्रवाई की मांग की है.

बीजेपी की ओर से अभी तक इस आरोप पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है. बांकीपुर उपचुनाव में सभी पार्टियां जोर-शोर से प्रचार में जुटी हुई हैं. इस सीट पर नतीजे को 2025 के पूर्ण विधानसभा चुनाव के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है.

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