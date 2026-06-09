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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपेट्रोल-डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी, कहा- हालात चिंताजनक

पेट्रोल-डीजल और गैस की बढ़ती कीमतों पर चिराग पासवान ने तोड़ी चुप्पी, कहा- हालात चिंताजनक

Chirag Paswan: चिराग पासवान से मीडिया ने देश में लगातार डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई पर सवाल किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह चिंताजनक परिस्थिति है.

By : महिमा पांडेय | Updated at : 09 Jun 2026 02:56 PM (IST)
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बिहार के हाजीपुर में एक युवक की पोखर (तालाब) में डूबने से मौत के बाद स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने सोमवार को मृतक के परिवार से मुलाकात की. उन्होंने परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की. इसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई बड़े सवालों के जवाब दिए, जिनमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के मंत्री पद पर संवैधानिक खतरे से लेकर महंगाई, हाजीपुर में बिजली कटौती और वैभव सूर्यवंशी का इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन जैसे मुद्दे शामिल रहे.  

इस दौरान जब चिराग पासवान से मीडिया ने देश में लगातार डीजल पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों और महंगाई पर सवाल किया तो उन्होंने स्वीकार किया कि यह चिंताजनक परिस्थिति है, परंतु दुनिया भर में उन दुर्लभ स्थितियों में से एक हैं जहां पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दुनिया के तमाम देश चुनौतियों का सामना कर रहे हैं.  

 

महंगाई पर क्या बोले चिराग पासवान?

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, "जिस तरीके से अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच में युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न हुईं और इस कारण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर दिया गया, इसका प्रभाव भारत पर ही नहीं, देश ही नहीं दुनिया के अलग अलग देशों पर पड़ रहा हैं. पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्थितियों को जितना नियंत्रित हो सके हम लोगों ने रखने का प्रयास किया." 

उन्होंने आगे कहा, "जब तक दामों को बढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ी, हम लोगों ने नहीं बढ़ाया. उसके बाद भी जब बढ़ाने की नौबत आई जितना सीमित दायरों में रहकर कम से कम, जितना हम लोगों को बढ़ाने की जरूरत है, उतना ही सरकार बढ़ाने का काम कर रही है. ऐसा नहीं है कि कोई बहुत विकराल परिस्थिति है. आज भी हमारे पास फ्यूल के रिजर्व हैं, लेकिन नहीं पता कि यह परिस्थितियां कब तक चलेंगी.  ऐसे में सरकार यह संभव हर कोई फैसला ले रही है ताकि देश में कोई विकराल संकट ना आए, इसलिए समय समय पर इन दामों को बढ़ाने का काम किया जा रहा है."

वैभव सूर्यवंशी की जमकर की तारीफ

चिराग पासवान ने बिहार के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी का इंडियन टीम क्रिकेट में सिलेक्शन पर कहा कि उनकी जितनी तारिफ की जाये कम है. उन्होंने कहा, "जिस तरीके से राष्ट्रीय ही नहीं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी पहचान बनाई, नाम कमाने का काम किया, परिवार के मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया और मेरे राज्य बिहार के सम्मान को बढ़ाने का काम किया. मैं उस बच्चे को ढेर सारा प्यार बहुत सारा आशीर्वाद देता हूं. भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं."

NDA में खटपट पर क्या बोले चिराग

भोजपुरी गायक पवन सिंह को बिहार विधान परिषद के उम्मीदवार बनाए जाने पर NDA गठबंधन के सहयोगी दल राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RAM) अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी की चर्चाओं पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी. LJP नेता ने कहा, "बीजेपी NDA में एक प्रमुख घटक के तौर पर हमारे गठबंधन का नेतृत्व करती है. ऐसे में जब भी चुनाव आते हैं तब हर सहयोगी दल उनसे वन टू वन बातचीत करता है. चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव क्यों ही न हो. ऐसे में राष्ट्रीय लोक मोर्चा कि क्या बातचीत हुई थी बीजेपी से इसकी कोई जानकारी नहीं है." 

उन्होंने आगे कहा, "मुझे लगता है कि बीजेपी और उपेंद्र कुशवाहा के बीच की नाराजगी दूर हो गई थी. बीच में हम लोगों ने वो तस्वीरें भी देखी थी जब पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मिलने गए थे और उनका आशीर्वाद लिया था. यकीनन लोकसभा चुनाव के वक्त यह एक टकराव की परिस्थिति सामने आई थी जब पवन ने दलित चुनाव लड़ा था और जिसका नुकसान भी हम लोगों को देखने को मिला और उसके बाद मैं मानता हूं की यह तमाम चीजों को सुलझा लिया गया था." 

बातचीत करने से हर समस्या का समाधान 

 केंद्र शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) द्वारा चलाई जा रही मुहिम पर उन्होंने कहा, "जिस पार्टी द्वारा मुहिम चलाई जा रही है वो एक अलग सोच की पार्टी बनकर  सामने आने का प्रयास कर रही है. मैं मानता हूं कि राजनीति में हमेशा सकारात्मक भूमिका होनी चाहिए. चर्चा, संवाद की गुंजाइश हमेशा होने चाहिए. बिना किसी संवाद के सीधा मांगो पर अड़ना सही नहीं. बैठें चर्चा करें, समस्या का समाधान निकालना, हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए ना कि अराजकता का माहौल बनाने का."

हाजीपुर में बिजली विभाग में बड़ी कटौती व्यक्त की चिंता

भीषण गर्मी के बीच बिहार के हाजीपुर में बिजली विभाग में बड़ी कटौती की जा रही है. यहां घंटों तक बिजली काटी जा रही है.  हाजीपुर में हो रही बिजली कटौती पर LJP सांसद ने कहा, "ये जानकारी मेरे भी संज्ञान में आई है, मैं स्थानीय प्रशासन और प्रदेश में भी विभाग के संपर्क में हूं, क्या कारण है कि यह बाधाएं आ रही हैं और कैसे उसकी पूर्ति की जा सकती है इसपर लगातार बातचीत जारी है. जल्द से जल्द इस पर राहत मिले, इसक लेकर प्रयास किया जा रहा है."

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 09 Jun 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
Chirag Paswan LJP BIHAR NEWS
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