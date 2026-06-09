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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारCM सम्राट पर भड़के भाई-बहन, तेजस्वी यादव ने बताया 'Cheap Minister', मीसा बोलीं- ये सरकार...

CM सम्राट पर भड़के भाई-बहन, तेजस्वी यादव ने बताया 'Cheap Minister', मीसा बोलीं- ये सरकार...

राष्ट्रीय जनता दल के नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनकी बहन सांसद मीसा भारत ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 09 Jun 2026 03:43 PM (IST)
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बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तीखी टिप्पणी की है. इसके साथ ही उनकी बहन मीसा भारती ने भी बिहार सरकार को घेरा है.

पत्रकारों से बात करते हुए तेजस्वी ने कहा कि एनडीए सरकार ज्वलंत जनसमस्याओं एवं अपनी नीतिगत विफलताओं से ध्यान भटकाने, भरमाने और बरगलाने के लिए आवास और सुरक्षा जैसे गैर-जरूरी मुद्दों को तरजीह दे रही है. आख़िरकार जनता को इन मुद्दों से क्या हासिल होगा?

उन्होंने कहा कि बिहार के Cheap Minister एनडीए के किसी भी ऐरा-गैरा नत्थू खेरा तथा अयोग्य, अक्षम, कुपात्र, भ्रष्ट और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को सरकारी खर्च पर उच्च कोटि की सुरक्षा श्रेणी, मंत्रिस्तरीय आवास और सुविधाएं बिना किसी मानक के रेवड़ी की तरह बांट रहे है. परिभाषित नियमों की अवहेलना कर अनुपयुक्त लोगों को सुरक्षा और आवास से उपकृत करने में इस भ्रष्ट और भ्रमित सरकार का कोई निश्चित पैमाना व मापदंड नहीं है.

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तेजस्वी ने कहा कि बिहार का खजाना खाली है. कर्मचारी-व्यापारी, किसान-नौजवान, मजदूर, छात्र-शिक्षक सभी वर्ग त्राहिमाम कर रहे है. 

बिहार सरकार पर क्या बोली मीसा भारती?

उन्होंने कहा कि बिहार की दिशाहीन सरकार में भ्रष्टाचार, अपराध, गरीबी, बेरोजगारी और प्रशासनिक अराजकता चरम पर है. शिक्षा-स्वास्थ्य और विधि व्यवस्था बदहाल है. आपराधिक, घृणित, दूषित, संकीर्ण मानसिकता के अवसाद ग्रस्त नौसिखिए लोगों के हाथ में लोकतांत्रिक रूप से समृद्ध बिहार जैसे प्रदेश की बागड़ोर होना, किसी आपदा से कम नहीं है.

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उधर, मीसा भारती ने कहा कि बिहार सरकार को अपराधियों को सुरक्षा देने में मुश्किल हो रही होगी, इसलिए पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुरक्षा कम कर दी गई है. बिहार की जनता और राजद के कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा कर रही है.

Published at : 09 Jun 2026 03:35 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav Samrat Chaudhary BJP Rjd Jdu BIhar Politics Misa Bharti BIHAR NEWS
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