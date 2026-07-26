तेज प्रताप की गिरफ्तारी पर तेजस्वी यादव का पहला रिएक्शन, 'चेतावनी देते हैं कि…'

नीट पेपर लीक (NEET Paper Leak) मामले में छात्र आंदोलन में शामिल हुए जेजेडी के चीफ तेज प्रताप यादव (Tej Pratap Yadav) को बीते शनिवार (25 जुलाई, 2026) की रात पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया. गिरफ्तारी के बाद आज (रविवार) तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) पटना पहुंचे तो उन्होंने इस पर प्रतिक्रया दी.

तेजस्वी यादव ने कहा कि जिन छात्रों ने पेपर लीक को लेकर आंदोलन किया है उन सभी लोगों को हम धन्यवाद देते हैं. उन लोगों ने अपने बेहतर भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी है. इसमें विपक्षी दलों ने भी समर्थन किया है. इस लड़ाई में हम लोग भी शामिल हुए.

तेजस्वी यादव ने कहा, "सवाल खड़ा होता है कि कल (शनिवार) जो समझौता हुआ कि जितने भी लोगों को पर मुकदमा हुआ है इस आंदोलन में चाहे जिन राज्यों में ये आंदोलन हुआ है, वो वापस लिया जाएगा… बिहार लोकतंत्र की जननी है... बिहार देश को राह दिखाता है... बिहार के हर जिलों में जिस प्रकार से सरकार और पुलिस ने कार्रवाई की, सैकड़ों छात्रों को हिरासत में लिया गया, गलत धाराओं में मुकदमा किया गया, जब तय हो गया कि जितने भी आंदोलनकारी हैं उनके ऊपर से मुकदमा वापस लिया जाएगा तो बिहार में जबरन केस कर जेल में डाला जा रहा है…"

बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए सैंकड़ों छात्रों, विपक्षी विधायकों और नेताओं को तत्काल रिहा करें। छात्रों पर गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर कारवाई करें।



एक सड़कछाप अपराधी प्रवृति वाले व्यक्ति को लोकतंत्र की जननी बिहार में मुख्यमंत्री बना दिया गया है जिसके… pic.twitter.com/6HAKUMppdP — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) July 26, 2026

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'…तो हम लोग आंदोलन करेंगे'

तेजस्वी यादव ने कहा, "हमारे कई विधायक को उठाया गया. माले के विधायक सौरभ को उठाया गया. हमारे बड़े भाई तेज प्रताप को गिरफ्तार किया गया. धाराएं लगाई गईं. आग्रह नहीं चेतावनी देते हैं कि जिन्हें जेल में डाला गया है, जो छात्र हैं, उनसे मुकदमा वापस लिया जाए. रिहा किया जाए. नहीं किया जाता है तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे."

तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर भी हमला किया. उन्होंने कहा, "बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे पर न वोट मिला… ना चेहरे पर वोट हुआ… ना काम पर वोट मिला… जो सड़कछाप गुंडा है. दुर्भाग्य है कि पुलिस को भी गुंडा बनाने का काम किया गया. कल छात्रों पर एके-47 से गोली चलाई गई…"

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