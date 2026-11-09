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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपहले काम्या मिश्रा, अब अक्षरा सिंह, JDU में शामिल होंगी दोनों? बढ़ी हलचल

पहले काम्या मिश्रा, अब अक्षरा सिंह, JDU में शामिल होंगी दोनों? बढ़ी हलचल

पूर्व आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा कुछ दिनों पहले संजय झा से मिली थीं. अब अक्षरा सिंह ने उनसे मुलाकात की है. सियासी गलियारे में इसके मायने निकाले जा रहे हैं. पढ़िए पूरी खबर.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Nov 2026 09:04 PM (IST)
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क्या बिहार की सियासत में नए चेहरों की एंट्री होने वाली है? पूर्व आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा और फिर भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह की संजय झा से मुलाकात के बाद इस तरह के सवाल उठने लगे हैं. जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से शुक्रवार (06 नवंबर, 2026) को काम्या मिश्रा मिली थीं. इसके बाद आज (सोमवार) अक्षरा सिंह मिली हैं.

संजय झा ने सोमवार को अक्षरा सिंह की तस्वीर अपने एक्स हैंडल से शेयर की और लिखा, "आज पटना स्थित आवास पर भोजपुरी एवं हिंदी सिनेमा की लोकप्रिय अभिनेत्री अक्षरा सिंह जी ने अपने पिताजी के साथ शिष्टाचार मुलाकात की."

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इससे पहले जब काम्या मिश्रा मिली थीं तो संजय झा ने उनके साथ तस्वीर शेयर करते हुए कहा था, "आज पटना आवास पर पूर्व दरभंगा ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा जी ने शिष्टाचार मुलाकात कर दिवाली की शुभकामनाएं दी."

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नौकरी छोड़ने के बाद से ही हो रही थी चर्चा

इस मुलाकात को अब सियासी नजरिए से भी देखा जाने लगा है. बता दें कि काम्या मिश्रा पटना में भी सेवा दे चुकी हैं. उन्होंने जब नौकरी छोड़ी तो उसके बाद से ही यह कयास लगाया जा रहा था कि वो पॉलिटिक्स जॉइन कर सकती हैं. हाल के दिनों में वो बिहार में एक्टिव भी हैं. लोगों के बीच जा रही हैं. सामाजिक तौर पर मदद भी कर रही हैं. ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं. अब संजय झा से हुई मुलाकात के बाद से कई सवाल और गहरे हो गए हैं.

सीएम सम्राट से मिली थीं अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह की बात की जाए तो संजय झा से मिलने से पहले हाल ही में उन्होंने सीएम सम्राट चौधरी से भी मुलाकात की थी. सम्राट चौधरी के साथ-साथ वे अनंत सिंह के पास भी पहुंचीं थीं और उनसे मिली थीं. अब पूर्व आईपीएस अधिकारी काम्या मिश्रा और फिल्म अभिनेत्री अक्षरा सिंह का इस तरह नेताओं से मिलने के क्या मायने हैं इसको लेकर सियासी गलियारे में हलचल तेज हो गई है.

यह भी पढ़ें- अखिलेश के अयोध्या दौरे पर सियासत के बीच पप्पू यादव की दो टूक, ऐसे दिया जवाब

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Nov 2026 09:03 PM (IST)
Tags :
Akshara Singh Kamya Mishra BIHAR NEWS
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