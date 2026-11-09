बिहार: नवादा में सांप के डसने से 5 साल की बच्ची की मौत, घर के बाहर खेल रही थी

बिहार के नवादा में सोमवार (09 नवंबर, 2026) को सांप के डसने से एक पांच साल की बच्ची की मौत हो गई. घटना नरहट थाना क्षेत्र के पुनौल गांव की है. बच्ची घर के पास खेल रही थी. बताया जाता है कि पांच साल की दिव्यांशु कुमारी को कोबरा सांप ने डसा था. परिजनों के मुताबिक, सांप के डसने के महज 15 मिनट के अंदर बच्ची की हालत बिगड़ गई.

आनन-फानन में परिवार के लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे. परिजन सांप की तस्वीर भी अपने फोन में लेकर पहुंचे थे. डॉक्टरों ने बच्ची को बचाने का काफी प्रयास किया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका. पांच साल की दिव्यांशु घर की सबसे छोटी बेटी थी. मौत के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई.

बच्ची के पिता ने बताई पूरी घटना

मृतक बच्ची के पिता विजय चौहान ने बताया कि उनकी बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान करीब पांच फीट से अधिक लंबा कोबरा सांप वहां पहुंचा और बच्ची के पैर में डस लिया. सांप को देखते ही बच्ची जोर-जोर से चिल्लाने लगी. उस समय परिवार के सभी लोग घर पर ही मौजूद थे. बच्ची की मां उसके लिए मिठाई लाने गई हुई थी. इसी बीच सांप ने बच्ची को डस लिया.

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बच्ची की आवाज सुनकर परिजन तुरंत मौके पर पहुंचे. पिता की नजर जैसे ही सांप पर पड़ी, उन्होंने तत्काल अपने मोबाइल फोन में उसकी तस्वीर ले ली. इसके बाद परिजनों ने बिना देर किए गांव के ही एक सहयोगी की मदद से बच्ची को बाइक पर बैठाकर नरहट अस्पताल पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने बच्ची का प्राथमिक उपचार किया, लेकिन उसकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए करीब 22 किलोमीटर दूर नवादा रेफर कर दिया.

परिजनों ने नहीं कराया शव का पोस्टमार्टम

इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर नवादा सदर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे बचाने के लिए काफी प्रयास किया. हालांकि, तमाम कोशिशों के बावजूद बच्ची की जान नहीं बचाई जा सकी. डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पिता ने बताया कि बच्ची घर की सबसे छोटी बेटी थी. घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है. वहीं, परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इनकार कर दिया है.

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