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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारधीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य पर पप्पू यादव का विवादित बयान! 'जेल भेजें या…'

धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य पर पप्पू यादव का विवादित बयान! 'जेल भेजें या…'

सांसद पप्पू यादव ने पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को ढोंगी बताया है. उनका कहना है कि ऐसे ढोंगी बाबाओं की जगह जेल है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 09 Nov 2026 10:06 PM (IST)
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बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज इन दिनों सुर्खियों में हैं. हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण और राम की तुलना करते हुए एक बयान दिया था जिसके बाद काफी विवाद हुआ था. अब सांसद पप्पू यादव ने इन दोनों बाबाओं का नाम लेते हुए विवादित टिप्पणी कर दी है.

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए दोनों को ढोंगी करार दिया. वे पहले भी बाबाओं को लेकर बयान देते रहे हैं. विवादित बयान देते हुए अपने एक्स पोस्ट में सांसद ने लिखा है, "ढोंगी शास्त्री और अनिरुद्ध जैसे बाबा भाजपा-आरएसएस की नाजायज पैदाइश हैं."

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आगे लिखते हैं, "उन्हें तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए या फिर मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया जाना चाहिए."

'इन्हें सनातन से कोई मतलब नहीं'

सांसद पप्पू यादव ने कहा, "इन्हें सनातन से कोई मतलब नहीं, ये ना तो भगवान को मनाते हैं, ना गीता, रामायण, संविधान, तिरंगा और ना देश के लोकतंत्र को… बस मंदिर मस्जिद की सियासत सत्ता के लिए करते हैं और ढोंगी बाबाओं से हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का मजाक बनवाते हैं… ऐसे ढोंगियों की जगह जेल है."

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सोनिया गांधी की तारीफ, निशाने पर सरकार

सांसद पप्पू यादव ने एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तारीफ की है तो वहीं सरकार पर हमला किया है. एक्स पोस्ट में लिखा है, "वर्तमान भारतीय राजनीति में त्याग की प्रतीक सोनिया गांधी जी की भावना साफ और देशहित में है. उन्होंने कभी देश को नफरत की आग में नहीं धकेला. मंदिर मस्जिद के नाम पर कत्लेआम होना, क्यों पीड़ादायक नहीं होगा? जिसकी जान जाती है, उनके परिजनों से पूछिए. अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाली संस्कार लेकर आए लोग कहां ये समझ पाएंगे! जो भगवान को भी अपनी गंदी राजनीति के लिए नहीं छोड़ा, उन्हें कहां समझ में आएगी पीड़ा?"

यह भी पढ़ें- अयोध्या दौरे पर सियासत! गिरिराज सिंह ने अखिलेश यादव को बताया 'रमखुदइया'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 09 Nov 2026 09:59 PM (IST)
Tags :
Pappu Yadav Dhirendra Shastri BIHAR NEWS
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