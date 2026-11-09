धीरेंद्र शास्त्री और अनिरुद्धाचार्य पर पप्पू यादव का विवादित बयान! 'जेल भेजें या…'

बागेश्वर धाम के सरकार पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज इन दिनों सुर्खियों में हैं. हाल ही में धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान श्रीकृष्ण और राम की तुलना करते हुए एक बयान दिया था जिसके बाद काफी विवाद हुआ था. अब सांसद पप्पू यादव ने इन दोनों बाबाओं का नाम लेते हुए विवादित टिप्पणी कर दी है.

पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने सोमवार को अपने एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए दोनों को ढोंगी करार दिया. वे पहले भी बाबाओं को लेकर बयान देते रहे हैं. विवादित बयान देते हुए अपने एक्स पोस्ट में सांसद ने लिखा है, "ढोंगी शास्त्री और अनिरुद्ध जैसे बाबा भाजपा-आरएसएस की नाजायज पैदाइश हैं."

आगे लिखते हैं, "उन्हें तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए या फिर मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया जाना चाहिए."

ढोंगी शास्त्री और अनिरुद्ध जैसा बाबा “भाजपा-आरएसएस की नाजायज पैदाइश” है। उन्हें तत्काल जेल भेजा जाना चाहिए या फिर मानसिक चिकित्सालय में भर्ती कराया जाना चाहिए। 1/1 — Rajesh Ranjan Pappu Yadav (@pappuyadavjapl) November 9, 2026

'इन्हें सनातन से कोई मतलब नहीं'

सांसद पप्पू यादव ने कहा, "इन्हें सनातन से कोई मतलब नहीं, ये ना तो भगवान को मनाते हैं, ना गीता, रामायण, संविधान, तिरंगा और ना देश के लोकतंत्र को… बस मंदिर मस्जिद की सियासत सत्ता के लिए करते हैं और ढोंगी बाबाओं से हमारे देश की सभ्यता संस्कृति का मजाक बनवाते हैं… ऐसे ढोंगियों की जगह जेल है."

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सोनिया गांधी की तारीफ, निशाने पर सरकार

सांसद पप्पू यादव ने एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी की तारीफ की है तो वहीं सरकार पर हमला किया है. एक्स पोस्ट में लिखा है, "वर्तमान भारतीय राजनीति में त्याग की प्रतीक सोनिया गांधी जी की भावना साफ और देशहित में है. उन्होंने कभी देश को नफरत की आग में नहीं धकेला. मंदिर मस्जिद के नाम पर कत्लेआम होना, क्यों पीड़ादायक नहीं होगा? जिसकी जान जाती है, उनके परिजनों से पूछिए. अंग्रेजों की मुखबिरी करने वाली संस्कार लेकर आए लोग कहां ये समझ पाएंगे! जो भगवान को भी अपनी गंदी राजनीति के लिए नहीं छोड़ा, उन्हें कहां समझ में आएगी पीड़ा?"

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