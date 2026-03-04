तेज प्रताप यादव ने समर्थकों संग मनाई होली, ईरान-इजराइल जंग पर कहा- 'इसके लिए हम...'

देशभर में बुधवार (4 मार्च) को हर्षोल्लास के साथ होली का पावन त्योहार मनाया जा रहा है. ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी जमकर होली है. इसी बीच जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव ने पटना में जमकर होली खेली है.

इस बीच ईरान-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि प्रेम बना रहे और ईरान-इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है यह जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है. इसके लिए हम भगवान से कामना करते हैं कि यह रुके. यह चीज नहीं होना चाहिए.

जनता को दी होली की बधाई

इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता को भी होली के त्योहार की बधाई देते हुए बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि बिहारवासी और देश के लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं. इस पावन अवसर पर सभी लोग पूरे भाईचारे के साथ होली मनाएं. साथ ही कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो उसे भी गले लगाया जाना चाहिए.

'किसी से गिला-शिकवा नहीं रखना चाहिए'

तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि आज के दिन किसी से कोई शिकवा-गिला नहीं रखना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि चाहे दुश्मन भी हो उनको भी गले लगाएं. उन्होंने कहा कि सभी में प्रेम बना रहे.

#WATCH | Patna: Janshakti Janata Dal chief Tej Pratap Yadav says, "Holi greetings to the people of Bihar and the country. On this sacred occasion of Holi, everyone should stay together in brotherhood. Today, one should not hold any grudges against anyone; even if they are… https://t.co/653aa771eR pic.twitter.com/mrBlwSNETB — ANI (@ANI) March 4, 2026

पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में जीत पर क्या कहा?

तेज प्रताप यादव ने पटना यूनिवर्सिटी में जीत को लेकर कहा कि हमने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था. जिसमें से हमने तीन सीटें जीतने का काम किया है. इससे हमारा खाता खुल गया है. अब आगे भी विधानसभा के चुनाव में हम लोगों का खाता खुलेगा.

उन्होंने आगे कहा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाना है. जेजीडी को पूरे तरीके से मजबूत करना है. उन्होंने बताया कि होली के बाद वह पूरे बिहार में यात्रा करेंगे. बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. पार्टी के गठन के बाद पूरी मजबूती से संगठन को मजबूत करने की बात कह रहे हैं.