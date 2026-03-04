हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran WarIdeas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar News: तेज प्रताप यादव ने समर्थकों संग मनाई होली, ईरान-इजराइल जंग पर कहा- 'इसके लिए हम...'

Bihar News: तेज प्रताप यादव ने समर्थकों संग मनाई होली, ईरान-इजराइल जंग पर कहा- 'इसके लिए हम...'

Bihar News In Hindi: तेज प्रताप यादव ने पटना में अपने समर्थकों संग होली का त्योहार मनाया है. इस दौरान उन्होंने बिहारवासियों को बधाई दी है. साथ ही ईरान-इजराइल युद्ध को लेकर भी बड़ा बयान दिया है.

By : फियाज उल मुस्तफा | Updated at : 04 Mar 2026 03:52 PM (IST)
Preferred Sources

देशभर में बुधवार (4 मार्च) को हर्षोल्लास के साथ होली का पावन त्योहार मनाया जा रहा है. ऐसे में तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने भी जमकर होली है. इसी बीच जनशक्ति जनता दल चीफ तेज प्रताप यादव ने पटना में जमकर होली खेली है. 

इस बीच ईरान-इजराइल के बीच चल रहे युद्ध को लेकर भी उन्होंने चिंता जताई है. उन्होंने कहा है कि प्रेम बना रहे और ईरान-इजराइल के बीच जो युद्ध चल रहा है यह जो वर्ल्ड वॉर चल रहा है. इसके लिए हम भगवान से कामना करते हैं कि यह रुके. यह चीज नहीं होना चाहिए.

जनता को दी होली की बधाई

इस दौरान उन्होंने बिहार की जनता को भी होली के त्योहार की बधाई देते हुए बड़ा संदेश दिया है. उन्होंने कहा कि बिहारवासी और देश के लोगों को होली की ढेरों शुभकामनाएं. इस पावन अवसर पर सभी लोग पूरे भाईचारे के साथ होली मनाएं. साथ ही कोई कितना भी बड़ा दुश्मन हो उसे भी गले लगाया जाना चाहिए.

'किसी से गिला-शिकवा नहीं रखना चाहिए'

तेज प्रताप यादव ने आगे कहा कि आज के दिन किसी से कोई शिकवा-गिला नहीं रखना चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि चाहे दुश्मन भी हो उनको भी गले लगाएं. उन्होंने कहा कि सभी में प्रेम बना रहे. 

पटना यूनिवर्सिटी चुनाव में जीत पर क्या कहा?

तेज प्रताप यादव ने पटना यूनिवर्सिटी में जीत को लेकर कहा कि हमने 4 सीटों पर चुनाव लड़ा था. जिसमें से हमने तीन सीटें जीतने का काम किया है. इससे हमारा खाता खुल गया है. अब आगे भी विधानसभा के चुनाव में हम लोगों का खाता खुलेगा.

उन्होंने आगे कहा कि हम लोग आगे बढ़ेंगे और पार्टी को आगे बढ़ाना है. जेजीडी को पूरे तरीके से मजबूत करना है. उन्होंने बताया कि होली के बाद वह पूरे बिहार में यात्रा करेंगे. बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं. पार्टी के गठन के बाद पूरी मजबूती से संगठन को मजबूत करने की बात कह रहे हैं.

और पढ़ें

About the author फियाज उल मुस्तफा

फियाज उल मुस्तफा उत्तर प्रदेश के रामपुर से ताल्लुक रखते हैं. उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया, नई दिल्ली से पीजी टीवी जर्नलिज्म किया है, जबकि रोहिलखंड विश्वविद्यालय, बरेली से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है. फियाज उल मुस्तफा को राजनीतिक और एंटरटेनमेंट बीट्स पर काम करने का अनुभव है. वर्तमान में वे एबीपी न्यूज की डिजिटल टीम का हिस्सा हैं, जहां वे देश के विभिन्न राज्यों से जुड़ी अपराध और राजनीतिक खबरें लिखते और एडिट करते हैं. इस दौरान उन्हें रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग और न्यूजरूम ऑपरेशन्स का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हो रहा है. वे खबरों को सरल, साफ और तथ्य के साथ लोगों तक पहुंचाने में विश्वास रखते हैं. रामपुर के छोटे से गांव से निकलकर फियाज ने अपनी अलग खास पहचान बनाई है, वह न्यूज रूम में अपनी शानदार छवि को लेकर हमेशा चर्चा में रहते हैं.
Read
Published at : 04 Mar 2026 03:51 PM (IST)
Tags :
Tej Pratap Yadav ISRAEL BIHAR NEWS PATNA NEWS ISRAEL IRAN WAR JJD #iran Tej Pratap Yadavjjd
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Bihar News: तेज प्रताप यादव ने समर्थकों संग मनाई होली, ईरान-इजराइल जंग पर कहा- 'इसके लिए हम...'
तेज प्रताप यादव ने समर्थकों संग मनाई होली, ईरान-इजराइल जंग पर कहा- 'इसके लिए हम...'
बिहार
Bihar News: 'मेरा बस चले तो मैं...', चिराग पासवान की शादी को लेकर मां रीना पासवान का बड़ा बयान
बिहार: 'मेरा बस चले तो मैं...', चिराग पासवान की शादी को लेकर मां रीना पासवान का बड़ा बयान
बिहार
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
बिहार
बिहार: बेटे निशांत के राजनीति में आने पर सहमत हुए नीतीश कुमार, JDU में खुशी की लहर
बिहार: बेटे निशांत के राजनीति में आने पर सहमत हुए नीतीश कुमार, JDU में खुशी की लहर
Advertisement

वीडियोज

Vasudha: 😧Hanumant का License जब्त गाड़ी और नौकरी दोनों गए हाथ से, अब क्या करेगी Vasudha?
Israel Iran War: खामेनेई की मौत से जल उठा Pakistan ! | Khamenei | Trump । Iraq Protest | Breaking
Israel Iran War: Beirut में हिज्बुल्लाह के ठिकानों पर इजरायली सेना का बड़ा हमला| Netanyahu | Trump
Israel Iran War: Khamenei को इजरायली फोर्स IDF ने बताया आतंकी | Netanyahu | Trump
Israel Iran War: B2 बॉम्बर की एंट्री..तबाह हो जाएगा ईरान! | Khamenei | Trump | Netanyahu | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
16 साल की छात्रा ने बाथरूम में दिया बच्चे को जन्म, नवजात के साथ आगे जो हुआ... सुनकर कलेजा पसीज जाएगा
बिहार
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
निशांत नहीं कोई और! JDU ने बताया चौंकाने वाले 'प्रत्याशी' का नाम, 'राज्यसभा जाना है तो…'
बॉलीवुड
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
होली पर रिलीज हुई इन फिल्मों का बॉक्स ऑफिस पर ऐसा रहा हाल, ओटीटी पर यहां देखें
इंडिया
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच भारत ने कर दिया कमाल! इस हथियार से कांपेगा पाकिस्तान, अमेरीका भी हैरान
क्रिकेट
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
SA vs NZ Semifinal: साउथ अफ्रीका- न्यूजीलैंड सेमीफाइनल पर बारिश का खतरा? जानिए मैच धुला तो किस टीम को मिलेगी फाइनल में एंट्री
यूटिलिटी
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड के लिए कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत, दिल्ली की महिलाएं जानें काम की बात
यूटिलिटी
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
होली में भीग गया फोन और अब ऑन नहीं हो रहा? तो तुरंत करें ये काम
हेल्थ
Kidney Disease Symptoms: सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
सावधान! अक्सर 'साइलेंट' होती है किडनी की बीमारी, इन संकेतों को न करें नजरअंदाज
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
Embed widget