बिहार: डिप्टी CM के करीबी के लिए एक्सप्रेसवे का रूट बदला? अब विभाग का बयान आया

पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड को लेकर लोगों ने आरोप लगाया है कि इस एक्सप्रेसवे का रूट बदला गया है. बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी के करीबी की जमीन बचाने के लिए रूट को बदला गया है. सोमवार (15 जून, 2026) को जैसे ही यह खबर मीडिया में चली तो शाम में विभाग की ओर से इस पर सफाई दी गई.

पथ निर्माण विभाग (बिहार) के सचिव पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है. भूमि अधिग्रहण की वर्तमान में जारी पूरी प्रक्रिया पूरी तरह से मूल रूप से स्वीकृत संरेखण (अलाइनमेंट) के अनुसार ही संचालित की जा रही है.

'दावा जमीनी हकीकत और तथ्यों से परे'

बयान जारी करते हुए सचिव ने बताया कि परियोजना के किलोमीटर 48 से 53 के बीच बदलाव का दावा जमीनी हकीकत और तथ्यों से पूरी तरह परे है. हाल ही में (06.03.2026) प्रकाशित 3A अधिसूचना उसी मूल संरेखण पर आधारित है जिसे जनवरी 2025 में मंजूरी मिली थी. समाचार पत्र में दिखाया गया कथित संरेखण मानचित्र वास्तविक तथ्यों पर आधारित नहीं है.

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विभाग की ओर से यह भी बताया गया कि केएसआर कॉलेज का मुख्य भवन पूरी तरह से सुरक्षित है. एक्सप्रेसवे के कारण कॉलेज की कुछ खाली भूमि का हिस्सा ही अधिग्रहण के दायरे में आ रहा है, जिससे मुख्य कॉलेज भवन को कोई नुकसान नहीं होगा. वर्तमान संरेखण का चयन करते समय मानवीय विस्थापन को न्यूनतम रखने का पूरा प्रयास किया गया है.

जानकारी दी गई कि प्रारंभिक मैपिंग के अनुसार, वर्तमान स्वीकृत संरेखण में केवल 65 आवासीय/व्यावसायिक ढांचे प्रभावित हो रहे हैं. पंकज कुमार पाल ने स्पष्ट कहा कि पूरी पारदर्शिता और नियमों के तहत राष्ट्रीय महत्व की इस परियोजना को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा. लोगों से अनुरोध किया कि भ्रामक खबरों और अफवाहों पर ध्यान न दें.

बता दें कि इस मामले में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस को कहा है कि उन्होंने किसी भी तरह का राजनीतिक दबाव नहीं डाला है. सरायरंजन मेरा परिवार है. यह एनएचएआई को पता होगा कि उसने रूट में बदलाव किया है या नहीं. उनके बयान और खबरों के बाद अब विभाग की सफाई आई है.

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