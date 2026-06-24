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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर में महापंचायत, 7 दिन का अल्टीमेटम, जंतर-मंतर पर आंदोलन की चेतावनी

भरत तिवारी एनकाउंटर: भोजपुर में महापंचायत, 7 दिन का अल्टीमेटम, जंतर-मंतर पर आंदोलन की चेतावनी

Bharat Tiwari Encounter Case: परिवार और ग्रामीणों का कहना है कि अगर निर्धारित समय के अंदर दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो व्यापक जन आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे.

Written By : विशाल कुमार |  Updated at : 24 Jun 2026 10:18 PM (IST)
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भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव में बुधवार (24 जून) को आयोजित महापंचायत में भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले को लेकर सरकार और प्रशासन के खिलाफ लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया. महापंचायत में शामिल परिजनों, ग्रामीणों और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने एक स्वर में मामले की निष्पक्ष जांच और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की. इस दौरान भरत तिवारी के परिवार की ओर से बिहार सरकार को सात दिनों का अल्टीमेटम दिया गया.

परिवार का कहना है कि अगर निर्धारित समय के अंदर दोषी अधिकारियों और पुलिसकर्मियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, तो वे व्यापक जन आंदोलन शुरू करने को मजबूर होंगे. महापंचायत में यह भी संकेत दिया गया कि आंदोलन का दायरा सिर्फ भोजपुर तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे बिहार और देश के अन्य हिस्सों तक ले जाया जाएगा.

भरत तिवारी मामले में FIR के बाद बढ़ा दबाव!

महापंचायत ऐसे समय में आयोजित हुई जब एक दिन पहले ही भरत तिवारी की मां की शिकायत पर एनकाउंटर मामले को लेकर शाहपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, मृतक की मां द्वारा दिए गए आवेदन के आधार पर संबंधित अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है. हालांकि परिजनों का कहना है कि सिर्फ एफआईआर दर्ज होना पर्याप्त नहीं है, दोषियों की गिरफ्तारी भी जरूरी है.

चचेरे भाई ने नौकरी छोड़ने की घोषणा की

महापंचायत को संबोधित करते हुए भरत तिवारी के चचेरे भाई बुमराह तिवारी ने भावुक अंदाज में कहा, ''परिवार लगातार न्याय की लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन अब तक अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है.'' उन्होंने दावा किया कि उनका चयन बिहार पुलिस में हुआ था, लेकिन भरत तिवारी की मौत से आहत होकर उन्होंने नौकरी छोड़ने का फैसला लिया है.

उन्होंने कहा कि परिवार के एक सदस्य की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर दिया है और अब उनका पूरा ध्यान न्याय की लड़ाई पर रहेगा. उन्होंने लोगों से आंदोलन में साथ देने की अपील भी की.

श्राद्ध तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो होगा बड़ा आंदोलन

महापंचायत में मौजूद ग्रामीण पंकज त्रिपाठी ने बताया कि देश के कई राज्यों से लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. उन्होंने कहा, ''दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार से आए लोगों के बीच चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया है कि यदि भरत तिवारी के श्राद्ध तक नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी कर उन्हें जेल नहीं भेजा जाता है, तो इसके बाद आंदोलन का नया चरण शुरू होगा.

उन्होंने कहा कि श्राद्ध के बाद विधानसभा घेराव, मुख्यमंत्री आवास घेराव और जरूरत पड़ने पर दिल्ली के जंतर-मंतर तक आंदोलन ले जाने की तैयारी की जाएगी. उनका कहना था कि अगर सरकार आरोपित पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई कर देती है तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर लीपापोती की गई तो संघर्ष और तेज होगा.

मोबाइल रिकवरी को बताया अहम सबूत

महापंचायत में भरत तिवारी के मोबाइल फोन का मुद्दा भी प्रमुखता से उठा. पंकज त्रिपाठी ने कहा कि भरत तिवारी द्वारा घटना के दौरान किए गए लाइव वीडियो और अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां मोबाइल में मौजूद थीं. उनका आरोप है कि मोबाइल पुलिस के कब्जे में है और उसकी बरामदगी मामले की जांच के लिए बेहद जरूरी है.

उन्होंने कहा कि मोबाइल से जुड़े डिजिटल साक्ष्य सामने आने पर पूरे मामले की सच्चाई स्पष्ट हो सकती है. उनका दावा था कि वैज्ञानिक तकनीक के माध्यम से डिलीट किया गया डेटा भी वापस लाया जा सकता है, इसलिए मोबाइल की रिकवरी और उसकी फोरेंसिक जांच जरूरी है.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पर भी सवाल

महापंचायत में मौजूद लोगों ने अब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं होने पर भी सवाल उठाए. वक्ताओं ने आशंका जताई कि रिपोर्ट में तथ्यों को छिपाने की कोशिश हो सकती है. हालांकि इस संबंध में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ग्रामीणों ने पारदर्शी जांच की मांग दोहराई.

साथ ही राज्य सरकार द्वारा घोषित न्यायिक जांच को लेकर भी सवाल उठाए गए. लोगों का कहना था कि जांच की घोषणा तो कर दी गई है, लेकिन अब तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि जांच कौन करेगा, उसकी समय सीमा क्या होगी और रिपोर्ट कब तक आएगी.

न्याय की मांग को लेकर गूंजा बिलौटी

महापंचायत के दौरान पूरे क्षेत्र में न्याय की मांग को लेकर नारेबाजी होती रही. बड़ी संख्या में ग्रामीण, सामाजिक कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि कार्यक्रम में मौजूद रहे. सभा में भरत तिवारी को न्याय दिलाने, दोषियों की गिरफ्तारी, डिजिटल साक्ष्यों की सुरक्षा और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने की मांग उठी.

फिलहाल परिवार और समर्थकों ने सरकार को एक सप्ताह का समय दिया है. अब सभी की नजर इस बात पर टिकी है कि आने वाले दिनों में प्रशासन और सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है. अगर परिजनों की मांगें पूरी नहीं होती हैं, तो भोजपुर से शुरू हुआ यह आंदोलन बिहार की राजनीति में बड़ा मुद्दा बन सकता है.

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Published at : 24 Jun 2026 10:14 PM (IST)
Tags :
Bhojpur News BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter
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