बिहार के समस्तीपुर में सरायरंजन ब्लॉक में एक्सप्रेसवे निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पटना-पूर्णिया ग्रीनफील्ड को लेकर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि इस एक्सप्रेसवे का रूट बदला गया है. आरोप है कि बिहार के डिप्टी सीएम विजय चौधरी के करीबी की जमीन बचाने के लिए यह रूट बदला गया है.

इस बीच गुस्साए लोगों ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मामले में पत्र लिखकर सूचना दी है. इस शिकायत में किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि 24 से अधिक दुकानदारों और मकान मालिकों ने सीधा आरोप लगाया है.

स्थानीय लोगों ने पत्र में लगाया ये आरोप

पत्र में आरोप लगाया है कि सरायरंजन से विधायक और डिप्टी सीएम विजय चौधरी ने अपने रिश्तेदार के फायदे के लिए एक्सप्रेसवे के रास्ते में बदलाव किया है. डिप्टी सीएम ने जिसके लिए यह रूट बदला है उस शख्स का नाम विनीत ईश्वर उर्फ बॉबी ईश्वर है. आरोप लगाया है कि एक्सप्रेसवे के लिए जो रूट शुरुआत में तय किया गया था इसमें बॉबी ईश्वर के परिवार की 10.5 बीघा जमीन आ रही थी.

रूट बदलने के बाद टूटेंगे 150 घर

स्थानीय लोगों ने बताया कि एक्सप्रेसवे के रास्ते में बदलाव के बाद करीब डेढ़ सौ घरों के टूटने की आशंका है. इसमें दर्जनों दुकानों सहित कई चीजें प्रभावित होंगी. वहीं इसमें 65 साल पुराना केदार संत रामाश्रय कॉलेज भी चपेट में आने वाला है.

इस मामले को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि उन्होंने किसी भी तरह का राजनीतिक दवाब नहीं डाला है. सरायरंजन मेरा परिवार है. यह NHAI को पता होगा की उसने रूट में बदलाव किया है या नहीं.

वहीं दूसरी तरफ विनीत ईश्वर ने बताया कि ऑथिरिटी ने जो नया रूट बनाया है उसमें भी उनकी 6 बीघा जमीन अभी भी आ रही है. अगर वह किसी भी नेता से प्रभाव डलवाते तो इस जमीन को भी बचा लेते. इस मामले में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जांच की बात कह दी है. उन्होंने लोगों की चिंता को समझते हुए उन्होंने गंभीरता से मामले को देखने का आश्वासन दिया है.

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रूट में बदलाव को लेकर क्या बोले स्थानीय लोग

इस रूट में बदलाव को लेकर स्थानीय लोगों ने कहा पिछले साल विजय कुमार चौधरी से इसको लेकर मिले थे तो उन्होंने कहा था कि घरों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा. विजय कुमार चौधरी ने मुलाकात के बाद फेसबुक पोस्ट में लिखा था कि मैं उन लोगों से मिला हूं जो पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट की चपेट में आ सकते हैं. इनकी शिकायतों को सुन लिया गया है इसको हल किया जाएगा.

4 घंटे में तय होगा पटना से पूर्णिया का सफर

इस एक्सप्रेसवे की अगर बात की जाए तो यह 244.93 किलोमीटर लंबा है और 18 हजार करोड़ रुपये की लागत से बन रहा है. इससे पटना-पूर्णिया का सफर सुगम और तेज हो जाएगा. यह एक्सप्रेसवे मधेपुर, वैशाली और समस्तीपुर जैसे जिलों से होकर गुजर रहा है.

जिसके लिए 90 मीटर चौड़ा कॉरीडोर भी बनेगा और 140 छोटे पुल, 21 बड़े पुल और 9 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे. इस एक्सप्रेसवे की खासियत यह होगी की पटना के 8 घंटे के सफर को यह महज 4 घंटे में समेट देगा.

विरोध के बाद भी नहीं हुआ बदलाव

इंडियन एक्सप्रेस द्वारा की गई जांच-पड़ताल में खुलासा हुआ कि लोगों द्वारा जमकर विरोध करने के बाद भी प्रोजेक्ट की प्रशासनिक प्रक्रिया में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है. ऐसे क्षेत्रों में जमीन की कीमत को बढ़ाया जा चुका है. समस्तीपुर में फिलहाल 64.7 किलोमीटर के लिए जमीन लेने की प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है. जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.

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