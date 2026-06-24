बिहार पंचायत चुनाव: कहां किस जाति के उम्मीदवारों को मिलेगा मौका? जल्द जारी होगा आरक्षण रोस्टर

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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारBihar Panchayat Election: कहां किस जाति के उम्मीदवारों को मिलेगा मौका? जल्द जारी होगा आरक्षण रोस्टर

Bihar Panchayat Election: कहां किस जाति के उम्मीदवारों को मिलेगा मौका? जल्द जारी होगा आरक्षण रोस्टर

Bihar Panchayat Election 2026: राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने बताया कि उम्मीद है कि इस जून महीने के आखिरी तक सभी पंचायत के आरक्षण की लिस्ट जारी कर दी जाएगी.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 24 Jun 2026 08:09 PM (IST)
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बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग पूरी तैयारी में जुटा है. ऐसी संभावना है कि इसी साल सितंबर महीने के लास्ट और अक्टूबर महीने के फर्स्ट वीक में चुनाव कराए जा सकते हैं. कहा जा रहा है कि 8 या 9 फेज में पंचायत चुनाव संपन्न हो सकते हैं. चुनाव आयोग ने सबसे पहले प्रपत्र-1 की तैयारी शुरू की, जो जनगणना 2011 के तहत पंचायत के सीमांकन और जनसंख्या के आधार पर आरक्षण निर्धारण करना था.

राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 15 जून की समय सीमा तय की थी. बीते 20 जून को जिला गजट में इसका प्रकाशन हो चुका था और मंगलवार (23 जून) को जिला गजट की प्रति राज्य निर्वाचन आयोग को सौंप दी गई है. अब जो लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि हमारे पंचायत में किस जाति के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं, क्या आरक्षण हुआ है, अब इस संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी.

पंचायत में आरक्षण का रोस्टर जल्द ही होगा तैयार

राज्य निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी के अनुसार जिला गजट प्रकाशन की कॉपी राज्य आयोग से मिलने बाद बहुत जल्द ही पंचायत में आरक्षण का रोस्टर तैयार कर जारी किया जाएगा. उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि इस जून महीने के आखिरी तक सभी पंचायत के आरक्षण की लिस्ट जारी हो जाएगी क्योंकि यह जनसंख्या के आधार पर होता है और प्रपत्र-1 में जनसंख्या की प्रति मिल गई है. 

पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण रोस्टर में होगा बदलाव!

बता दें कि पिछले दो चुनाव से आरक्षण रोस्टर में बदलाव नहीं हुआ था. इस बार पंचायत चुनाव 2026 के आरक्षण रोस्टर में बदलाव होने वाले हैं. रोटेशन का सीधा मतलब है कि जो सीटें पिछले चुनाव में किसी खास वर्ग (जैसे SC, ST, OBC या महिला) के लिए आरक्षित थीं, उनका आरक्षण इस चुनाव में बदल दिया जाएगा. अगर किसी प्रखंड में 10 पंचायत हैं तो यहां सीधे-सीधे पांच में आरक्षण लागू किए जाएंगे, इस तरह से पांच सीट का चक्र बदल जाएगा.

2016 और 2021 के पंचायत चुनावों में सेम था आरक्षण रोस्टर

पंचायती राज नियम के अनुसार, हर दो चुनाव यानी 10 साल बाद आरक्षण चक्र पूरी तरह से बदल जाता है. उदाहरण के लिए समझें तो 2016 और 2021 के पंचायत चुनावों में एक ही आरक्षण रोस्टर था, तो इस वर्ष 2026 के पंचायत चुनाव में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाना है. इससे कई पुरानी आरक्षित सीटें सामान्य और सामान्य सीटें आरक्षित होनी हैं, इसकी जानकारी जल्द ही राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत बार शेयर करेगा.

हर बार की तरह 6 पदों के लिए होंगे पंचायत चुनाव

हर बार की तरह इस बार भी 6 पदों के लिए चुनाव होंगे. पिछली बार की तरह इस बार भी EVM से पंचायत चुनाव कराए जाएंगे. सभी छह पदों में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य, ग्राम कचहरी के पंच और सरपंच के लिए के लिए चुनाव होंगे और सभी पदों के लिए आरक्षण में बदलाव किए गए हैं. 

महिलाओं के लिए 50% सीटें आरक्षित रहेंगी लेकिन महिलाओं के लिए रिजर्व सीटों का बदलाव भी रोटेशन से किया जाएगा. अगर किसी वार्ड या पंचायत में मुखिया का पद महिला सामान्य के लिए था तो इस बार में वह पद पुरुष सामान्य या किसी अन्य श्रेणी की महिला के खाते में जाने की उम्मीद है. कुल मिलाकर 2026 के पंचायत चुनाव में नजारा बदला-बदला रहेगा.

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Published at : 24 Jun 2026 07:44 PM (IST)
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