खान सर और रौशन आनंद के विवाद के बीच CM सम्राट चौधरी का बड़ा कदम, 'सारे कोचिंग सेंटर…'

पटना के दो कोचिंग सेंटर (खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु) के विवाद की चर्चा देश भर में हो रही है. इसका कारण है कि खान सर (Khan Sir) और रौशन आनंद (Raushan Anand) दोनों मशहूर शिक्षक हैं. अब इस विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने बड़ा बयान दिया है. सोमवार (15 जून, 2026) को सम्राट चौधरी बिहार के गयाजी पहुंचे थे.

सम्राट चौधरी ने कहा, "आगे के दिनों में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाएं और केवल बिहार सरकार का स्कूल चलता रहे ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे." आगे उन्होंने बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात की और कहा, "211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं. सभी प्रखंडों में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं. सम्राट चौधरी का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उस मॉडल स्कूल में नेता और डॉक्टर का बेटा नहीं पढ़ेगा…"

यह भी पढ़ें- जेल से बाहर आए रौशन आनंद का बड़ा बयान, बताया किसने कराई भाई की हत्या, 'खान सर और…'

टेक्नोलॉजी सेंटर का किया शिलान्यास

इस मौके पर सम्राट चौधरी ने 170 करोड़ की लागत से गयाजी में टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास कया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार बदल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली, सड़क, हर घर नल का जल सहित कई क्षेत्रों में विकास के कार्य किए. जीविका दीदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा. राज्य में बिजली क्रांति आई. जहां वर्ष 2005 तक 17 लाख परिवारों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध था वहीं आज 2 करोड़ 22 लाख परिवार को सीधे बिजली कनेक्शन मिला हुआ है.

'क्राइम, करप्शन और कम्युनिलिज्म से समझौता नहीं'

सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है. हम लोगों का सपना है बिहार समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा. उन्होंने कहा कि बिहार को आगे ले जाना है तो 24 घंटे में 20 घंटे काम करना होगा. क्राइम, करप्शन और कम्युनिलिज्म से किसी प्रकार समझौता नहीं होगा. हमने पुलिस को कह दिया है कि जो अपराधी पुलिस को चैलेंज करेगा उसे 48 घंटे के अंदर जवाब दें. अपराधियों का गयाजी में पिंड दान होगा या जेल में रहेंगे. ढेर सारे अपराधी बिहार छोड़कर चले गए हैं जो बचे हुए हैं उनका पता बताइए, उनपर तुरंत कार्रवाई होगी.

मुख्यमंत्री ने कहा हम भगवान श्रीराम के वंशज लव-कुश हैं. माता सीता के श्राप से फल्गू नदी को मुक्त कराएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि खिजरसराय में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम खोलने के लिए 40 एकड़ जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी. 170 करोड़ रुपये लागत की प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास किया गया है. इसके बगल में सड़क, स्टेडियम बनाया जाएगा.

यह भी पढ़ें- रौशन आनंद के भाई की मौत पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'गोली चलती है, हत्या होती है, तो…'