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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारखान सर और रौशन आनंद के विवाद के बीच CM सम्राट चौधरी का बड़ा कदम, 'सारे कोचिंग सेंटर…'

खान सर और रौशन आनंद के विवाद के बीच CM सम्राट चौधरी का बड़ा कदम, 'सारे कोचिंग सेंटर…'

Bihar CM Samrat Choudhary: सम्राट चौधरी ने कहा कि सभी प्रखंडों में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं. हमारा सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उस मॉडल स्कूल में नेता और डॉक्टर का बेटा नहीं पढ़ेगा.

Reported By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 15 Jun 2026 08:24 PM (IST)
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पटना के दो कोचिंग सेंटर (खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु) के विवाद की चर्चा देश भर में हो रही है. इसका कारण है कि खान सर (Khan Sir) और रौशन आनंद (Raushan Anand) दोनों मशहूर शिक्षक हैं. अब इस विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी (Bihar CM Samrat Choudhary) ने बड़ा बयान दिया है. सोमवार (15 जून, 2026) को सम्राट चौधरी बिहार के गयाजी पहुंचे थे.

सम्राट चौधरी ने कहा, "आगे के दिनों में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाएं और केवल बिहार सरकार का स्कूल चलता रहे ऐसी व्यवस्था खड़ा करेंगे." आगे उन्होंने बिहार में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात की और कहा, "211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं. सभी प्रखंडों में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं. सम्राट चौधरी का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उस मॉडल स्कूल में नेता और डॉक्टर का बेटा नहीं पढ़ेगा…"

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टेक्नोलॉजी सेंटर का किया शिलान्यास

इस मौके पर सम्राट चौधरी ने 170 करोड़ की लागत से गयाजी में टेक्नोलॉजी सेंटर का शिलान्यास कया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार बदल रहा है. पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिजली, सड़क, हर घर नल का जल सहित कई क्षेत्रों में विकास के कार्य किए. जीविका दीदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ा. राज्य में बिजली क्रांति आई. जहां वर्ष 2005 तक 17 लाख परिवारों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध था वहीं आज 2 करोड़ 22 लाख परिवार को सीधे बिजली कनेक्शन मिला हुआ है. 

'क्राइम, करप्शन और कम्युनिलिज्म से समझौता नहीं'

सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ा है. हम लोगों का सपना है बिहार समृद्ध होगा तो देश भी समृद्ध होगा. उन्होंने कहा कि बिहार को आगे ले जाना है तो 24 घंटे में 20 घंटे काम करना होगा. क्राइम, करप्शन और कम्युनिलिज्म से किसी प्रकार समझौता नहीं होगा. हमने पुलिस को कह दिया है कि जो अपराधी पुलिस को चैलेंज करेगा उसे 48 घंटे के अंदर जवाब दें. अपराधियों का गयाजी में पिंड दान होगा या जेल में रहेंगे. ढेर सारे अपराधी बिहार छोड़कर चले गए हैं जो बचे हुए हैं उनका पता बताइए, उनपर तुरंत कार्रवाई होगी. 

मुख्यमंत्री ने कहा हम भगवान श्रीराम के वंशज लव-कुश हैं. माता सीता के श्राप से फल्गू नदी को मुक्त कराएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि खिजरसराय में अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम खोलने के लिए 40 एकड़ जमीन राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी. 170 करोड़ रुपये लागत की प्रौद्योगिकी केंद्र का शिलान्यास किया गया है. इसके बगल में सड़क, स्टेडियम बनाया जाएगा. 

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 15 Jun 2026 08:22 PM (IST)
Tags :
Khan Sir Samrat Choudhary BIHAR NEWS Raushan Anand
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