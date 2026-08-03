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हिंदी न्यूज़राज्यहरियाणाबृजभूषण सिंह के बरी होने पर विनेश फोगाट का सीधा आरोप- 'लड़कियों को डराकर वापस कराए नाम'

बृजभूषण सिंह के बरी होने पर विनेश फोगाट का सीधा आरोप- 'लड़कियों को डराकर वापस कराए नाम'

कांग्रेस विधायक और पहलवान विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण सिंह को अदालत द्वारा बरी किए जाने पर प्रतिक्रिया दी है.

Written By : एबीपी स्टेट डेस्क |  Updated at : 03 Aug 2026 01:49 PM (IST)
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कांग्रेस विधायक और रेसलर विनेश फोगाट ने भारतीय जनता पार्टी के नेता बृजभूषण शरण सिंह के बरी होने पर पहली प्रतिक्रिया दी है. सोशल मीडिया साइट एक्स पर विनेश ने लिखा कि हमें सड़क पर उतरने और सत्ताधारी पार्टी के एक बाहुबली नेता के खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए बहुत हिम्मत जुटानी पड़ी थी.

सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्होंने लिखा कि सत्ता और अपने बाहुबल के दम पर बृजभूषण ने कई लड़कियों को डराकर उनके नाम वापस करवाए हैं. पर कई महिला पहलवान खड़ी रहीं और कोर्ट में बृजभूषण के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ती रहीं. हमें इस बात का बहुत दुख है कि अदालत ने बृज भूषण शरण सिंह को महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन हिंसा के आरोपों में दोषी नहीं माना.

फोगाट ने लिखा कि शुरू दिन से ही सारा तंत्र, सरकार और ये सिस्टम बृजभूषण को बचाने के लिए लगा हुआ है. महिला पहलवानों ने अपने वकीलों को इस फैसले के खिलाफ अपील करने का निर्देश दे दिया है, और यह जल्द से जल्द की जाएगी. हमने उम्मीद नहीं छोड़ी है और पहलवान अपनी लड़ाई जारी रखेंगे.

Published at : 03 Aug 2026 01:45 PM (IST)
Tags :
Haryana News Vinesh Phogat BJP Brij Bhushan Sharan Singh Haryana Politics
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