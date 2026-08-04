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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर में हार पर तेजस्वी यादव का पहला बयान, CM सम्राट का लिया नाम

बांकीपुर में हार पर तेजस्वी यादव का पहला बयान, CM सम्राट का लिया नाम

Bankipur By-Election Result 2026: तेजस्वी यादव का कहना है कि सम्राट चौधरी बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि जनता का आक्रोश बीजेपी की सरकार पर था.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 04 Aug 2026 06:33 PM (IST)
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बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों की देशभर में चर्चा हो रही है. इस सीट पर जन सुराज के प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) तो जीते हैं, लेकिन जीत से अधिक शोर बीजेपी की हार की है. इसका कारण है कि ये बीजेपी का किला माना जाता था और यहां से बुरा हार होना कई सवाल खड़े करता है. इस सीट पर आरजेडी तीसरे नंबर पर रही. नतीजों के बाद तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की पहली प्रतिक्रिया आई है.

मंगलवार (04 अगस्त, 2026) को पटना में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इस दौरान बांकीपुर के नतीजों को लेकर उनसे सवाल किया गया. इस पर तेजस्वी ने कहा, "जनादेश को हमलोग स्वीकार करते हैं… लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी की सरकार पर था. मुख्यमंत्री पर था… और उनकी गलत नीतियों पर था." 

बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए तेजस्वी यादव खूब बरसे. उन्होंने कहा, "सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने कितना दिन हुआ… 150 दिन हुआ होगा... ये बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं… और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर बीजेपी दो चुनाव हारती है… एक एमएलसी का एक एमएलए का… सम्राट चौधरी बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर: नितिन के घर में क्यों हार गए BJP के नीरज? JDU ने बता दिया

उपेंद्र कुशवाहा बोले- अचंभित करने वाला परिणाम

दूसरी ओर एनडीए के नेताओं का भी बांकीपुर के रिजल्ट पर लगातार बयान आ रहा है. बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है. हार-जीत लोकतंत्र में बड़ी चीज नहीं है. कभी हार कभी जीत होती है. वहां की जनता का जो निर्णय हुआ वो हमारे सिर आंखों पर है. समीक्षा की जरूरत है कि क्यों ऐसी स्थिति हुई, इस बात की समीक्षा की जरूरत है."

यह भी पढ़ें- बांकीपुर में हार, नीतीश कुमार और PM मोदी में क्या हुई बात? 'प्रधानमंत्री ने कहा…'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 04 Aug 2026 06:27 PM (IST)
Tags :
Tejashwi Yadav BIHAR NEWS Bankipur By-Election Result Bankipur By-Poll Result
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