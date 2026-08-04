बांकीपुर में हार पर तेजस्वी यादव का पहला बयान, CM सम्राट का लिया नाम

बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के नतीजों की देशभर में चर्चा हो रही है. इस सीट पर जन सुराज के प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) तो जीते हैं, लेकिन जीत से अधिक शोर बीजेपी की हार की है. इसका कारण है कि ये बीजेपी का किला माना जाता था और यहां से बुरा हार होना कई सवाल खड़े करता है. इस सीट पर आरजेडी तीसरे नंबर पर रही. नतीजों के बाद तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) की पहली प्रतिक्रिया आई है.

मंगलवार (04 अगस्त, 2026) को पटना में तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. इस दौरान बांकीपुर के नतीजों को लेकर उनसे सवाल किया गया. इस पर तेजस्वी ने कहा, "जनादेश को हमलोग स्वीकार करते हैं… लेकिन ये जनता का आक्रोश बीजेपी की सरकार पर था. मुख्यमंत्री पर था… और उनकी गलत नीतियों पर था."

बिहार के मुख्यमंत्री का नाम लेते हुए तेजस्वी यादव खूब बरसे. उन्होंने कहा, "सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बने कितना दिन हुआ… 150 दिन हुआ होगा... ये बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री हैं… और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर बीजेपी दो चुनाव हारती है… एक एमएलसी का एक एमएलए का… सम्राट चौधरी बुरी तरीके से फेल हो चुके हैं."

Patna, Bihar: On the Bankipur bypoll results, RJD leader and State Assembly LoP Tejashwi Yadav says, "See, whatever mandate has come, we accept it. But this public anger was against the BJP government, against the Chief Minister, and against their wrong policies... How long has… pic.twitter.com/dc6zkgebma — IANS (@ians_india) August 4, 2026

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उपेंद्र कुशवाहा बोले- अचंभित करने वाला परिणाम

दूसरी ओर एनडीए के नेताओं का भी बांकीपुर के रिजल्ट पर लगातार बयान आ रहा है. बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "थोड़ा अचंभित करने वाला परिणाम है. हार-जीत लोकतंत्र में बड़ी चीज नहीं है. कभी हार कभी जीत होती है. वहां की जनता का जो निर्णय हुआ वो हमारे सिर आंखों पर है. समीक्षा की जरूरत है कि क्यों ऐसी स्थिति हुई, इस बात की समीक्षा की जरूरत है."

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