बिहार उपचुनाव पर CM सुक्खू का बयान, बोले- 'नतीजों से कांग्रेस को फायदा'
Himachal News In Hindi: बिहार उपचुनाव के नतीजों को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खु ने कहा कि यह परिणाम ष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत हैं. वहीं इन नतीजों का फायदा कांग्रेस को होगा .
बिहार उपचुनाव के नतीजों को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा राजनीतिक बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार के उपचुनाव परिणाम राष्ट्रीय राजनीति के लिए महत्वपूर्ण संदेश देते हैं और उनका मानना है कि इन नतीजों का फायदा कांग्रेस को मिलेगा. वहीं युवाओं के प्रदर्शन को लेकर उन्होंने लोकतांत्रिक अधिकारों का समर्थन किया.
शिमला में पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम सुक्खू ने कहा कि बिहार उपचुनाव के परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण राजनीतिक संकेत हैं. उन्होंने कहा कि जिस विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय अध्यक्ष जुड़े थे, वहां जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की जीत बड़ी खबर है.
बिहार में मुख्यमंत्री बदलने के बाद पार्टी का ग्राफ गिरना हुआ शुरू
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में बीजेपी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बदलने के बाद पार्टी का राजनीतिक ग्राफ गिरना शुरू हुआ है. हालांकि उन्होंने कहा कि चुनावी नतीजे परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं, लेकिन उनका मानना है कि इन परिणामों का लाभ कांग्रेस को मिलेगा. युवाओं के प्रदर्शन को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में युवाओं को अपनी बात रखने और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है. यदि किसी नीति को लेकर युवाओं को आपत्ति है तो वे अपनी आवाज उठा सकते हैं और यह लोकतंत्र की स्वस्थ परंपरा है.
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सीएम सुक्खू ने डॉ. यशवंत परमार की 120वीं जयंती पर दी श्रद्धांजलि
हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती पर शिमला में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू समेत मंत्रिमंडल के सदस्यों, कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर नमन किया.
मंगलवार (4 अगस्त) को डॉ. यशवंत सिंह परमार की 120वीं जयंती के अवसर पर शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया. मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रिमंडल के सदस्य, कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में कार्यक्रम में शामिल हुए और डॉ. परमार की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए.
डॉ. परमार के आदर्शों पर चलकर ही उनके प्रति होगी सच्ची श्रद्धांजलि
इस अवसर पर सीएम ने कहा कि डॉ. यशवंत सिंह परमार का हिमाचल प्रदेश के निर्माण, विकास और संरक्षण में ऐतिहासिक तथा अतुलनीय योगदान रहा है. उन्होंने कहा कि प्रदेशवासी हर वर्ष उनकी जयंती पूरे सम्मान और श्रद्धा के साथ मनाते हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा में भी डॉ. परमार को श्रद्धांजलि अर्पित की जाएगी. डॉ. परमार के आदर्शों और उनके दिखाए मार्ग पर चलकर प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए कार्य करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी.