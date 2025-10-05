इंतजार खत्म! पटना में 6 अक्टूबर से दौड़ेगी मेट्रो, नीतीश कुमार करेंगे उद्घाटन

पटनावासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. राजधानी पटना में मेट्रो सेवा का लंबे समय से इंतजार कल यानी सोमवार (6 अक्टूबर 2025) को खत्म होने वाला है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मेट्रो का उद्घाटन करेंगे. लंबे समय से लोगों को इसका इंतजार था.

सफलतापूर्वक पूरे हुए ट्रायल रन

पटना मेट्रो का पहला चरण 6 अक्टूबर से शुरू होने वाला है. यह मेट्रो रेड लाइन के तीन स्टेशनों को जोड़ेगी और लगभग 9 किलोमीटर की दूरी तय करेगी. ये तीन स्टेशन हैं आईएसबीटी, जीरो माइल और भूतनाथ. मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त ने पहले ही पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन को परिचालन की मंज़ूरी दे दी है. ट्रायल रन भी सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं.

पटना मेट्रो से शहर में यातायात की भीड़ भाड़ कम होगी और यात्रा आसान होगी. इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि पैसे की भी बचत होगी, क्योंकि मेट्रो यात्रा सुविधाजनक और किफायती होगी. यह एक बेहतर विकल्प होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो रोजाना काम या स्कूल आते-जाते हैं. इसके अलावा, मेट्रो पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देगी, क्योंकि वाहनों की संख्या कम होने से प्रदूषण भी कम होगा.

आधुनिक तकनीक से लैस होगी पटना मेट्रो

पटना मेट्रो आधुनिक तकनीक से लैस होगी, जिसमें स्वचालित सिग्नलिंग प्रणाली, ऊर्जा-कुशल ट्रेनें और यात्रियों की सुविधा के लिए आधुनिक स्टेशन शामिल हैं. मेट्रो स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें, लिफ्ट, एस्केलेटर और दिव्यांगों के लिए विशेष सुविधाएं उपलब्ध होंगी, इसके अलावा, मेट्रो का डिजाइन पर्यावरण के अनुकूल है, जिससे कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद मिलेगी.