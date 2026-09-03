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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में खून से लथपथ शिक्षिका का शव मिला, मचा हड़कंप

पटना में खून से लथपथ शिक्षिका का शव मिला, मचा हड़कंप

पटना के मसौढ़ी में 46 वर्षीय सरकारी शिक्षिका लक्ष्मी देवी का खून से लथपथ शव घर से मिला है. सिर-कान पर धारदार हथियार के निशान हैं. पुलिस प्रथमदृष्टया हत्या मानकर जांच कर रही है.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 03 Sep 2026 03:57 PM (IST)
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पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल की 46 वर्षीय शिक्षिका की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से सनसनी फैल गई. शिक्षिका का खून से लथपथ शव उनके घर से बरामद हुआ. शुरुआती जांच में पुलिस ने हत्या का मामला बताया है.

मृतका की पहचान लक्ष्मी देवी के रूप में हुई है. वह मसौढ़ी के एक सरकारी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षिका थीं. घटना मसौढ़ी थाना क्षेत्र के वार्ड संख्या-29 की है. बुधवार (02 सितंबर, 2026) दोपहर परिजनों ने पुलिस को घटना की सूचना दी.

यह भी पढ़ें- पटना के मनेर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से पानी ऊपर

सिर और कान के पास वार के निशान

मसौढ़ी एसडीपीओ-1 राघव दयाल के मुताबिक, शव खून से लथपथ हालत में मिला. सिर और कान के पास धारदार हथियार से वार किए जाने के निशान मिले हैं. पुलिस को आशंका है कि घटना मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात हुई होगी.

पति गया में तैनात, बच्चे थे नानी के घर

पुलिस के अनुसार लक्ष्मी देवी के पति इंजीनियर हैं और उनकी तैनाती गया जिले में है. शिक्षिका अपने बेटे और बेटी के साथ रहती थीं. हालांकि, शव मिलने से एक दिन पहले दोनों बच्चे अपनी नानी के घर गए हुए थे. ऐसे में घटना के वक्त घर में शिक्षिका अकेली थीं या नहीं, इसकी भी जांच की जा रही है.

पोस्टमार्टम के बाद जांच तेज

पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया है. फिलहाल परिजनों की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिलने के कारण प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है. एसडीपीओ ने कहा कि प्रथम दृष्टया मामला हत्या का प्रतीत होता है, लेकिन मौत की वास्तविक वजह और घटना की पूरी जानकारी जांच के बाद ही स्पष्ट होगी. पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ मामले के सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

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Published at : 03 Sep 2026 03:57 PM (IST)
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