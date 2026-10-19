चोरबगान पंडाल हादसा: मुजफ्फरपुर के पिता-पुत्र की मौत, परिवार में मातम

बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले अभिषेक कुमार श्रीवास्तव लंबे समय से कोलकाता में दुर्गा पूजा की भव्यता देखना चाहते थे, लेकिन उन्हें क्या पता था ये यात्रा उनकी आखिरी यात्रा साबित होगी. कोलकाता के चोरबागन दुर्गा पूजा पंडाल में मची भगदड़ में जान गंवाने वाले 19 लोगों में अभिषेक और उनका 7 साल का बेटा अयांश श्रीवास्तव भी शामिल था.

मरने वाले लोगों में बचपन के दो पक्के दोस्त, एक मां और उसका किशोर बेटा, तथा अधेड़ उम्र का एक जोड़ा भी शामिल था. कई लोग कोलकाता के बाहरी इलाकों और पड़ोसी जिलों से त्योहार का आनंद लेने आए थे, लेकिन भगदड़ में उन्होंने अपनी जान गंवा दी.

पिता-पुत्र की मौत से परिवार में मातम

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मरने वालों में बिहार के मुजफ्फरपुर के पिता-पुत्र, अभिषेक श्रीवास्तव (38) और उनके बेटे अयांश कुमार श्रीवास्तव भी शामिल थे. त्योहार के दौरान हुई घटना ने पूरे परिवार की खुशियों को मातम में बदल दिया है. मौत की खबर से परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है. उन्होंने बताया कि पीड़ितों में कोलकाता के अलावा हावड़ा, हुगली, नदिया, पूर्व बर्धमान और उत्तर व दक्षिण 24 परगना जिलों के लोग भी शामिल थे.

दो पक्की सहेलियों की मौत

11वीं कक्षा की छात्रा बरनाली हलदर और उसकी पक्की सहेली तानिया बिस्वास ने पहले साल्ट लेक के पूजा पंडालों में जाने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना प्लान बदलकर मध्य और उत्तर कोलकाता जाने का फैसला किया. बचपन से ही साथ रहने वालीं ये दोनों सहेलियां इस त्रासदी का शिकार हो गईं. परिवार के एक सदस्य ने बताया कि तानिया की मां उसे कभी भी कहीं अकेले नहीं जाने देती थीं, लेकिन इस बार उन्होंने उसे जाने दिया. अब परिवार के लिए उसकी मौत को स्वीकार कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है. रिश्तेदारों के अनुसार, तानिया घर से यह कहकर निकली थी कि वो साल्ट लेक के पूजा पंडालों में जाएगी. उसके परिवार को नहीं पता था कि वो चोरबागान जाएगी.

और कौन से लोग हुए हादसे का शिकार?

17 अक्टूबर 2026 को कोलकाता के चोरबागन सार्वजनिन दुर्गा पूजा पंडाल में मची भदड़ में मारे गए लोगों में मां-बेटे की जोड़ी-पूर्व बर्धमान के टैगर बेज (37) और संदीप बेज (14), और बारानगर का एक मध्यम आयु वर्ग का दंपती (दिलीप घोष और दीपाली घोष) शामिल हैं.. मृतकों में हुगली के बैद्यबती की श्रीपर्णा पोद्दार (26), कोलकाता के श्यामपुकुर के मिठू मंडल (45) शामिल हैं. हावड़ा के बल्ली की आकृति कुमारी (17), न्यू टाउन से बरनाली हलदर (17) और तानिया विश्वास (18), कोलकाता के मानिकतला के शुभम शंकर (33) और नादिया के चकदाहा की आरती सरकार विश्वास (44) शामिल हैं. सूची में पूर्व बर्धमान के टैगर बेज (37) और संदीप बेज (14), उत्तर 24 परगना के खरदाहा की कल्पना जाना (46) का भी नाम है. हावड़ा के विकास भट्टाचार्य (66), दक्षिण 24 परगना के बकराहाट की स्नेहा भवाली (20), हुगली की पियाली प्रमाणिक (25), न्यू बैरकपुर की प्रिया समद्दर (18), अगरपारा के प्रांजल सरकार (31), और बारानगर से दिलीप घोष (59) और दीपाली घोष (46) शामिल हैं.