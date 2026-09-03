Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना के मनेर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से पानी ऊपर

पटना के मनेर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से पानी ऊपर

पटना के मनेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया. छह पंचायतों के 15 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा है. करीब 40 हजार लोग प्रभावित हो सकते हैं.

Written By : संतोष कुमार, बिहटा, पटना |  Updated at : 03 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजधानी पटना के मनेर में गंगा और सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से दियारा क्षेत्र में बाढ़ का खतरा गहरा गया है. बुधवार (02 सितंबर, 2026) को पटना से सटे मनेर में गंगा का पानी खतरे के निशान 52 मीटर से 53 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचकर 52.53 मीटर पर दर्ज किया गया. जलस्तर बढ़ने से छह पंचायतों के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.

मनेर दियारा की मगरपाल, रामपुर तौफिर, सुअरमरवा, किता चौहत्तर पश्चिमी, पूर्वी और मध्य पंचायतों के 15 से ज्यादा गांव बाढ़ की आशंका से घिरे हैं. करीब 40 हजार लोगों के प्रभावित होने की चिंता है. इस्लामगंज और हल्दी छपरा गांव के चारों ओर पानी फैल गया है.

यह भी पढ़ें- पटना शराब कांड: पुलिस बोली- लव अफेयर तो सामने आई लड़की, जानें क्या कहा

रास्ते डूबे, घरों में घुसा बाढ़ का पानी

संगम स्थल और श्मशान घाट की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह पानी में डूब गया है. निचले इलाकों के कई घरों में पानी घुसने लगा है. इस्लामगंज, छिहत्तर, हाथी टोला, हल्दीछपड़ा, दुधड़ला और रटनटोला समेत कई गांव जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हैं.

फसल और पशुओं के चारे की बढ़ी चिंता

खेतों में पानी भरने से धान और सब्जी की फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है. ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारे की कमी की भी चिंता सताने लगी है. बुधवार को राजद विधायक भाई वीरेंद्र और नगर परिषद के मुख्य पार्षद विद्याधर विनोद ने प्रभावित गांवों का जायजा लिया और ग्रामीणों की स्थिति देखी.

डीएम ने कहा- तटबंध सुरक्षित, अफवाहों से बचें

इसके अलावा पटना डीएम कुंदन कुमार ने गंगा नदी के जलस्तर की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और घबराने से बचने की अपील की. डीएम ने कहा कि जिले के सभी तटबंध सुरक्षित हैं. वहीं, विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार से प्रभावित ग्रामीणों के लिए मदद और नावों की व्यवस्था करने की मांग की है.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर के CEO पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'इतना हास्यास्पद है कि...'

Published at : 03 Sep 2026 12:26 PM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
पटना के मनेर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से पानी ऊपर
पटना के मनेर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से पानी ऊपर
बिहार
राम मंदिर के CEO पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'इतना हास्यास्पद है कि...'
राम मंदिर के CEO पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'इतना हास्यास्पद है कि...'
बिहार
बिहार में आवारा पशुओं पर लगेगी लगाम! होगा नसबंदी-टीकाकरण
बिहार में आवारा पशुओं पर लगेगी लगाम! होगा नसबंदी-टीकाकरण
बिहार
बिहार में बाढ़ का कहर! रोहतास में 50 घरों में घुसा पानी, 100 लोगों का रेस्क्यू
बिहार में बाढ़ का कहर! रोहतास में 50 घरों में घुसा पानी, 100 लोगों का रेस्क्यू
Advertisement

वीडियोज

Ragini एक पैर खराब, फिर भी पढ़ाई का जुनून, रागिनी ने DM से मांगी साइकिल
श्मशान की नरभक्षी अघोरी 'साक्षात'!
यूपी की सियासत में 'AI वॉर'...मर्यादा तार-तार
ईरानी बच्चों के जान के दुश्मन ट्रंप?
सड़कों के गड्ढों में फंसा 'विकास'! पहली बारिश में गंगा एक्सप्रेसवे बेहाल
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
वंदे मातरम पर सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान, 'किसी और को खुश करने के लिए...'
वंदे मातरम पर सोनम वांगचुक की पत्नी का बड़ा बयान, 'किसी और को खुश करने के लिए...'
राजस्थान
राजस्थान निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री, क्या बिगाड़ेंगे समीकरण?
राजस्थान निकाय चुनाव में ओवैसी की एंट्री, क्या बिगाड़ेंगे समीकरण?
इंडिया
बंगाल में UCC आने से रद्द हो जाएंगे 13 मैरिज कानून, जानें क्या कुछ बदलेगा
बंगाल में UCC आने से रद्द हो जाएंगे 13 मैरिज कानून, जानें क्या कुछ बदलेगा
क्रिकेट
पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल
पाकिस्तान टीम ने किंग चार्ल्स को दिया अनोखा गिफ्ट, तस्वीर हुई वायरल
बॉलीवुड
अजय देवगन की 'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मिली मंजूरी, जानें- कब और कहां होगा रिलीज?
'दृश्यम द कन्क्लूजन' के ट्रेलर को CBFC से मंजूरी, जानें- कब होगी रिलीज?
बिहार
राम मंदिर के CEO पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'इतना हास्यास्पद है कि...'
राम मंदिर के CEO पर RJD की पहली प्रतिक्रिया, 'इतना हास्यास्पद है कि...'
इंडिया
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
पीएम मोदी ने वाराणसी के DM से की बात, बाढ़ से जुड़े हालात का लिया जायजा
एग्रीकल्चर
फार्मर आईडी से कैसे बुक होगी खाद? जान लीजिए पूरा प्रोसेस
फार्मर आईडी से कैसे बुक होगी खाद? जान लीजिए पूरा प्रोसेस
ABP NEWS
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
एयर मार्शल जितेंद्र मिश्रा राम मंदिर ट्रस्ट के पहले CEO बने।
ABP NEWS
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
दक्षिण भारत के एक डॉक्टर बताते हैं कि मरीज़ अवधी भाषा में कैसे बात करते हैं।
ABP NEWS
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
तेज प्रताप यादव ने अपने गौशाला में घूमते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया।
ABP NEWS
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
प्रधानमंत्री मोदी विदेश से अपनी त्वचा पर लगाने के लिए क्या चीज़ लाते हैं?
ABP NEWS
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
PM पर महुया मोइत्रा का चंचल व्यंग्य।
Embed widget