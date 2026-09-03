पटना के मनेर में नदियों का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान से पानी ऊपर
पटना के मनेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 53 सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया. छह पंचायतों के 15 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का खतरा है. करीब 40 हजार लोग प्रभावित हो सकते हैं.
बिहार की राजधानी पटना के मनेर में गंगा और सोन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने से दियारा क्षेत्र में बाढ़ का खतरा गहरा गया है. बुधवार (02 सितंबर, 2026) को पटना से सटे मनेर में गंगा का पानी खतरे के निशान 52 मीटर से 53 सेंटीमीटर ऊपर पहुंचकर 52.53 मीटर पर दर्ज किया गया. जलस्तर बढ़ने से छह पंचायतों के ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ गई हैं.
मनेर दियारा की मगरपाल, रामपुर तौफिर, सुअरमरवा, किता चौहत्तर पश्चिमी, पूर्वी और मध्य पंचायतों के 15 से ज्यादा गांव बाढ़ की आशंका से घिरे हैं. करीब 40 हजार लोगों के प्रभावित होने की चिंता है. इस्लामगंज और हल्दी छपरा गांव के चारों ओर पानी फैल गया है.
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रास्ते डूबे, घरों में घुसा बाढ़ का पानी
संगम स्थल और श्मशान घाट की ओर जाने वाला रास्ता पूरी तरह पानी में डूब गया है. निचले इलाकों के कई घरों में पानी घुसने लगा है. इस्लामगंज, छिहत्तर, हाथी टोला, हल्दीछपड़ा, दुधड़ला और रटनटोला समेत कई गांव जलस्तर बढ़ने से प्रभावित हैं.
फसल और पशुओं के चारे की बढ़ी चिंता
खेतों में पानी भरने से धान और सब्जी की फसलों को नुकसान का खतरा बढ़ गया है. ग्रामीणों को पशुओं के लिए चारे की कमी की भी चिंता सताने लगी है. बुधवार को राजद विधायक भाई वीरेंद्र और नगर परिषद के मुख्य पार्षद विद्याधर विनोद ने प्रभावित गांवों का जायजा लिया और ग्रामीणों की स्थिति देखी.
डीएम ने कहा- तटबंध सुरक्षित, अफवाहों से बचें
इसके अलावा पटना डीएम कुंदन कुमार ने गंगा नदी के जलस्तर की स्थिति का जायजा लिया. उन्होंने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और घबराने से बचने की अपील की. डीएम ने कहा कि जिले के सभी तटबंध सुरक्षित हैं. वहीं, विधायक भाई वीरेंद्र ने सरकार से प्रभावित ग्रामीणों के लिए मदद और नावों की व्यवस्था करने की मांग की है.
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