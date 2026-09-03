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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारस्वरा भास्कर पर फूटा BJP नेताओं का गुस्सा, पटना में तस्वीर पर कालिख पोती

स्वरा भास्कर पर फूटा BJP नेताओं का गुस्सा, पटना में तस्वीर पर कालिख पोती

फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर अपने बयानों को लेकर विवादों में हैं. उनके खिलाफ पटना के कोतवाली थाने में शिकायत भी की गई है. इस बीच पटना से अब प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आईं हैं.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Sep 2026 02:45 PM (IST)
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फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर द्वारा "जौहर' की आलोचना संबंधी टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ स्थानीय नेताओं ने गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को राजधानी पटना में उनकी तस्वीरों पर कालिख पोतकर प्रदर्शन किया. यह विरोध प्रदर्शन शहर के डाकबंगला चौराहे पर किया गया.

'महिलाओं का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान'

स्थानीय बीजेपी नेता कृष्णा सिंह कल्लू के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने स्वरा भास्कर की तस्वीरों पर कालिख पोती और उनके खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने 'महिलाओं का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान', 'स्वरा भास्कर मुर्दाबाद', के नारे भी लगाए.

इससे पहले बीते बुधवार (02 सितंबर, 2026) को बीजेपी नेता कृष्ण कुमार कल्लू ने पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. कहा गया है कि जांच में यदि मामला सत्य पाया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज कर कानून कार्रवाई की जाए. 

बीजेपी नेता ने थाने को दिए आवेदन में कहा है कि स्वरा भास्कर की टिप्पणी से सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की स्थिति उत्पन्न हुई है.

क्या है मामला?

दरअसल, फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर बीते सोमवार को एक कार्यक्रम में की गई अपनी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा था कि संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' में जौहर का महिमामंडन किया गया है.

यह भी पढ़ें- स्वरा भास्कर की मुश्किलें बढ़ीं! BJP नेता ने थाने में दर्ज कराई शिकायत

बता दें कि जौहर राजपूत समुदाय की कुछ परंपराओं से जुड़ी वह प्रथा थी, जिसमें युद्ध में पराजय निश्चित दिखने पर महिलाएं बंदी बनाए जाने, गुलामी या यौन हिंसा से बचने के लिए सामूहिक आत्मदाह करती थीं.

हालांकि, अभिनेत्री ने बाद में स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी का "पूरी तरह गलत अनुवाद" किया गया और उन्होंने कभी भी रानी पद्मावती या जौहर करने वाली अन्य महिलाओं को "कायर" नहीं कहा.

यह भी पढ़ें- स्वरा भास्कर के बयानों पर कांग्रेस की पहली प्रतिक्रिया, 'इतिहास को…'

Input By : पीटीआई-भाषा से भी

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Sep 2026 02:38 PM (IST)
Tags :
Swara Bhasker BIHAR NEWS
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