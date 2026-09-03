स्वरा भास्कर पर फूटा BJP नेताओं का गुस्सा, पटना में तस्वीर पर कालिख पोती

फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर द्वारा "जौहर' की आलोचना संबंधी टिप्पणी के विरोध में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कुछ स्थानीय नेताओं ने गुरुवार (03 सितंबर, 2026) को राजधानी पटना में उनकी तस्वीरों पर कालिख पोतकर प्रदर्शन किया. यह विरोध प्रदर्शन शहर के डाकबंगला चौराहे पर किया गया.

'महिलाओं का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान'

स्थानीय बीजेपी नेता कृष्णा सिंह कल्लू के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने स्वरा भास्कर की तस्वीरों पर कालिख पोती और उनके खिलाफ नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने 'महिलाओं का अपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान', 'स्वरा भास्कर मुर्दाबाद', के नारे भी लगाए.

इससे पहले बीते बुधवार (02 सितंबर, 2026) को बीजेपी नेता कृष्ण कुमार कल्लू ने पटना के कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी. आवेदन देकर निष्पक्ष जांच की मांग की गई है. कहा गया है कि जांच में यदि मामला सत्य पाया जाता है तो प्राथमिकी दर्ज कर कानून कार्रवाई की जाए.

बीजेपी नेता ने थाने को दिए आवेदन में कहा है कि स्वरा भास्कर की टिप्पणी से सामाजिक एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचने की स्थिति उत्पन्न हुई है.

क्या है मामला?

दरअसल, फिल्म अभिनेत्री स्वरा भास्कर बीते सोमवार को एक कार्यक्रम में की गई अपनी टिप्पणी को लेकर सोशल मीडिया पर तीखी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा था कि संजय लीला भंसाली की फिल्म 'पद्मावत' में जौहर का महिमामंडन किया गया है.

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बता दें कि जौहर राजपूत समुदाय की कुछ परंपराओं से जुड़ी वह प्रथा थी, जिसमें युद्ध में पराजय निश्चित दिखने पर महिलाएं बंदी बनाए जाने, गुलामी या यौन हिंसा से बचने के लिए सामूहिक आत्मदाह करती थीं.

हालांकि, अभिनेत्री ने बाद में स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर उनकी टिप्पणी का "पूरी तरह गलत अनुवाद" किया गया और उन्होंने कभी भी रानी पद्मावती या जौहर करने वाली अन्य महिलाओं को "कायर" नहीं कहा.

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