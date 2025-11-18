पटना में बालू माफिया का आतंक, दो SAP जवानों गाड़ी से रौंदा, एक की मौके पर मौत

पटना के दुल्हिन बाजार थाना क्षेत्र में सोमवार (17 नवंबर) को बालू माफियाओं ने खनन विभाग की टीम पर ऐसा हमला किया जिसने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया. छापेमारी के दौरान माफियाओं ने अचानक अपनी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो से दो सैप जवानों को रौंद डाला. टक्कर इतनी भयानक थी कि एक जवान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा जवान गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है.

घटना स्थल पर जिस जवान की मौत हुई, उसकी पहचान दुखहरण पासवान के रूप में हुई है. वह खनन विभाग की सुरक्षा टीम के साथ ड्यूटी पर तैनात थे. वहीं, दूसरा घायल जवान लक्ष्मण सिंह की हालत अब भी नाजुक बनी हुई है और डॉक्टर उसकी करीबी निगरानी में इलाज कर रहे हैं. यह हमला इतना अचानक और हिंसक था कि मौके पर मौजूद अधिकारी कुछ समझ पाते, उससे पहले आरोपी वाहन लेकर फरार हो गए.

वारदात के बाद इलाके में तनाव का माहौल

जानकारी के अनुसार, वारदात के बाद इलाके में तनाव फैल गया. पुलिस ने बिना देरी के कार्रवाई करते हुए घटना में शामिल स्कॉर्पियो को बरामद कर लिया है, जो थाने में खड़ी दिख रही है. दानापुर एएसपी शिवम धाकड़ ने बताया कि माफिया ने जानबूझकर सरकारी टीम को निशाना बनाया और फरार आरोपियों की तलाश के लिए कई टीमें गठित की गई हैं. उन्होंने साफ कहा कि इस जघन्य कृत्य में शामिल किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा.

इलाके में बढ़ता जा रहा बालू माफियाओं का दबदबा

स्थानीय लोगों ने भी हालात पर चिंता जताई है. उनका कहना है कि इलाके में बालू माफियाओं का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है. कई बार शिकायतों के बावजूद कड़ी कार्रवाई न होने के कारण अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. यह पहली बार नहीं है जब माफियाओं ने सरकारी अमले पर हमला किया हो, लेकिन इस बार जिस तरह से एक जवान को कुचलकर मार दिया गया, उसने सरकारी तंत्र की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

घटना की जांच में जुटी पुलिस

पुलिस फिलहाल मामले की गहराई से जांच कर रही है. अधिकारियों का दावा है कि सभी आरोपी जल्द गिरफ्तार किए जाएंगे और उनके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी. इस घटना ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि बिहार में अवैध बालू खनन केवल आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि कानून-व्यवस्था के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है.

