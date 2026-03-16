राज्यसभा चुनाव हारने वाले RJD कैंडिडेट एडी सिंह का बड़ा बयान, कहा- 'बड़ी सिंपल बात है…'

राज्यसभा चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी अमरेंद्र धारी सिंह (एडी सिंह) की हार हो गई है. सोमवार (16 मार्च, 2026) को हुए मतदान में उन्हें केवल 37 वोट मिले. जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत थी लेकिन चार विधायकों ने वोट ही नहीं दिया. इनमें कांग्रेस के तीन और एक आरजेडी के हैं. इस हार के बाद अमरेंद्र धारी सिंह ने बड़ा बयान दिया है.

रिजल्ट के बाद मीडिया से बातचीत में एडी सिंह ने कहा, "बड़ी सिंपल बात है… हम जीतकर हार गए हैं. हमारे पास नंबर था. हॉर्स ट्रेडिंग हुई है. चार मतदाता नहीं रहे हैं. वो हमारे गठबंधन के थे… वो जहां भी चले गए.. इसलिए जीत नहीं पाए." एक सवाल पर कहा कि जब सारे कैंडिडेट ने वोट दे दिया है तो हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे?

#WATCH | Patna, Bihar: On Rajya Sabha election result, RJD Rajya Sabha MP Amarendra Dhari Singh says, "We have lost despite winning. We had the numbers. Horse trading has happened in this, and the four voters who did not come were from our alliance..." pic.twitter.com/wioW4qBG1Q — ANI (@ANI) March 16, 2026

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'यह शुरू से ही साफ था एनडीए बड़े अंतर से जीतेगा'

राज्यसभा चुनाव पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, "यह शुरू से ही साफ था कि एनडीए बड़े अंतर से जीतेगा. हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार, अब राज्यसभा जा रहे हैं. मैं एनडीएके सभी पांच सदस्यों को जीत की बधाई देता हूं और खासकर नीतीश कुमार को, जो राज्यसभा जा रहे हैं."

नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने आगे कहा, "उनके पास बहुत ज्यादा विधायी अनुभव है. जब वे वहां जाएंगे, तो बिहार के मुद्दे जरूर उठाएंगे. बिहार में जो सरकार बनेगी, उसे नीतीश कुमार गाइड करेंगे. जब हाउस सेशन में होगा, तो वे दिल्ली में रहेंगे और नहीं तो, वे पार्टी के लिए काम करने के लिए पटना में रहेंगे और जरूरत के हिसाब से सरकार को गाइड करते रहेंगे..."

आरएलएम प्रमुख और एनडीए से राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "इस जीत के लिए सभी मतदाताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं. यह हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है. बिहार के हितों के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे..."

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