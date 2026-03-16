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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में राज्यसभा चुनाव हारने वाले RJD कैंडिडेट एडी सिंह का बड़ा बयान, कहा- 'बड़ी सिंपल बात है…'

बिहार में राज्यसभा चुनाव हारने वाले RJD कैंडिडेट एडी सिंह का बड़ा बयान, कहा- 'बड़ी सिंपल बात है…'

Rajya Sabha Elections Results 2026: अमरेंद्र धारी सिंह को राज्यसभा चुनाव में केवल 37 वोट मिले. उन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है. यह भी कहा कि वह जीतकर भी हार गए हैं.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 16 Mar 2026 10:26 PM (IST)
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राज्यसभा चुनाव में आरजेडी प्रत्याशी अमरेंद्र धारी सिंह (एडी सिंह) की हार हो गई है. सोमवार (16 मार्च, 2026) को हुए मतदान में उन्हें केवल 37 वोट मिले. जीत के लिए 41 वोटों की जरूरत थी लेकिन चार विधायकों ने वोट ही नहीं दिया. इनमें कांग्रेस के तीन और एक आरजेडी के हैं. इस हार के बाद अमरेंद्र धारी सिंह ने बड़ा बयान दिया है.

रिजल्ट के बाद मीडिया से बातचीत में एडी सिंह ने कहा, "बड़ी सिंपल बात है… हम जीतकर हार गए हैं. हमारे पास नंबर था. हॉर्स ट्रेडिंग हुई है. चार मतदाता नहीं रहे हैं. वो हमारे गठबंधन के थे… वो जहां भी चले गए.. इसलिए जीत नहीं पाए." एक सवाल पर कहा कि जब सारे कैंडिडेट ने वोट दे दिया है तो हम क्या प्रोटेस्ट करेंगे?

यह भी पढ़ें- राज्यसभा चुनाव रिजल्ट: बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर, नीतीश कुमार को कितने वोट मिले?

'यह शुरू से ही साफ था एनडीए बड़े अंतर से जीतेगा'

राज्यसभा चुनाव पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा, "यह शुरू से ही साफ था कि एनडीए बड़े अंतर से जीतेगा. हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार, अब राज्यसभा जा रहे हैं. मैं एनडीएके सभी पांच सदस्यों को जीत की बधाई देता हूं और खासकर नीतीश कुमार को, जो राज्यसभा जा रहे हैं." 

नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने आगे कहा, "उनके पास बहुत ज्यादा विधायी अनुभव है. जब वे वहां जाएंगे, तो बिहार के मुद्दे जरूर उठाएंगे. बिहार में जो सरकार बनेगी, उसे नीतीश कुमार गाइड करेंगे. जब हाउस सेशन में होगा, तो वे दिल्ली में रहेंगे और नहीं तो, वे पार्टी के लिए काम करने के लिए पटना में रहेंगे और जरूरत के हिसाब से सरकार को गाइड करते रहेंगे..."

आरएलएम प्रमुख और एनडीए से राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, "इस जीत के लिए सभी मतदाताओं का हम आभार व्यक्त करते हैं. यह हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री समेत एनडीए के सभी कार्यकर्ताओं की जीत है. बिहार के हितों के लिए हम हमेशा आवाज उठाते रहेंगे..."

यह भी पढ़ें- नितिन नवीन के नेतृत्व में पटना में इस बार भी होगा रामनौमी शोभा यात्रा, कौन होंगे विशेष अतिथि?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 16 Mar 2026 10:19 PM (IST)
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Rajya Sabha Elections RJD BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026 Rajya Sabha Elections Results AD Singh
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