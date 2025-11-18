बिहार में मंत्रीमंडल का बंटवारा फाइनल! अब इस बात पर JDU-BJP के बीच फंसा पेच?

बिहार चुनाव के नतीजों के बाद सरकार गठन की प्रक्रिया तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के घटक दलों- जनता दल यूनाइटेड, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा (सेक्यूलर), लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के बीच सीटों का बंटवारा भी लगभग हो गया है. हालांकि अब विधानसभा अध्यक्ष के नाम पर पेच फंसता नजर आ रहा है. सूत्रों की मानें तो बीजेपी और जेडीयू दोनों ही इस पर अड़ गए हैं.

भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि विधानसभा में स्पीकर उसका हो, वहीं जनता दल यूनाइटेड, इसी बात पर अड़ी है. बीजेपी का तर्क है कि वह विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी है तो वहीं जदयू का इस पर जवाब है कि विधान परिषद् में बीजेपी के पास ही सभापति का पद है. ऐसे में विधानसभा में जदयू के पास स्पीकर का पद होना चाहिए.

सूत्रों की मानें तो इस पद पर उपजे विवाद को निपटान के लिए दिल्ली से पटना तक की दौड़ और सियासी चर्चा जारी है. उधर, दोनों ही दलों की ओर से स्पीकर पद के लिए कुछ नाम चर्चा में हैं.

बिहार में विधानसभा स्पीकर पद के लिए JDU-BJP से किसके नाम रेस में?

बात जनता दल यूनाइटड की करें तो इधर- विजय चौधरी और श्रवण कुमार नाम चर्चा में है. दोनों ही नेता 17वीं विधानसभा में एनडीए सरकार के मंत्रीमंडल में थे.

वहीं बीजेपी की ओर से प्रेम कुमार का नाम भी रेस में है. बीजेपी की ओर से विजय सिन्हा रिपीट किए जा सकते हैं. हालांकि जानकारों की मानें तो इसकी संभावना कम है. बतौर स्पीकर उनका कार्यकाल विवादों में रहा है. मुख्यमंत्री के साथ ही सदन में बहस हुई थी.

सूत्रों के अनुसार बातचीत के ज़रिए रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है. केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दिल्ली में हैं.संजय झा ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है. दोनों ही नेता आज ही पटना पहुंचेंगे. उनके साथ बीजेपी की बिहार इकाई के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे.