Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में ऐसे रुकेगा प्रदर्शन? पटना के डाकबंगला पर लगाया कांटेदार तार

बिहार में ऐसे रुकेगा प्रदर्शन? पटना के डाकबंगला पर लगाया कांटेदार तार

पटना में 'आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ' आंदोलन से पहले डाकबंगला चौराहा पर कांटेदार तार लगाया गया है. इसे लेकर लोग सवाल उठा रहे हैं. अगर कोई इससे जख्मी हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा?

Written By : आर्यन आनंद |  Updated at : 08 Sep 2026 11:53 AM (IST)
Preferred Sources

बिहार की राजधानी पटना में 'आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ; आंदोलन को लेकर एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है. 'आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ' संघर्ष समिति ने गांधी मैदान से लोक भवन घेराव का आह्वान किया है. आंदोलन में दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के लोगों के सड़क पर उतरने की बात कही गई है.

प्रदर्शनकारियों को डाकबंगला चौराहा से आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रशासन की ओर से तैयारी की जा रही है. यहां पहली बार कांटेदार तार लगाए जाने का मामला सामने आया है. डाकबंगला चौराहा पटना में होने वाले बड़े प्रदर्शनों के दौरान प्रमुख बैरिकेडिंग प्वाइंट रहा है. आसपास मेट्रो निर्माण का काम भी चल रहा है.

यह भी पढ़ें- मधुबनी: 63 पासपोर्ट के साथ 4 गिरफ्तार, विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी

यहीं रोके जाते हैं प्रदर्शनकारी

प्रशासन की कोशिश रहती है कि प्रदर्शनकारी डाकबंगला चौराहा से आगे न बढ़ें. पिछले आंदोलनों के दौरान भी इसी इलाके में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच टकराव की स्थिति बनी है. कई मौकों पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज और वॉटर कैनन का इस्तेमाल किए जाने की घटनाएं सामने आई हैं.

जानलेवा हो सकता है इंतजाम, उठे सवाल

अब कांटेदार तार लगाए जाने की तैयारी को लेकर सवाल उठ रहे हैं. प्रदर्शन के दौरान भीड़ बढ़ने की स्थिति में ऐसे अवरोध से भगदड़ या चोट का खतरा पैदा होने की आशंका जताई जा रही है. ऐसे में सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर प्रशासन से सावधानी बरतने की मांग उठ रही है. 

पहले भी डाकबंगला बना है आंदोलन का केंद्र

पटना का डाकबंगला चौराहा पहले भी कई बड़े आंदोलनों का केंद्र रहा है. हाल के दिनों में तेजस्वी यादव के लोक भवन मार्च और छात्रों के आंदोलनों के दौरान भी यहां पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सुरक्षा घेरा बनाया था. अब 'आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ' आंदोलन के आह्वान के बाद प्रशासन की तैयारियां बढ़ गई हैं. गांधी मैदान से लोक भवन तक प्रस्तावित मार्च को देखते हुए डाकबंगला पर सुरक्षा-व्यवस्था अहम मानी जा रही है.

यह भी पढ़ें- बिहार: भड़काऊ पोस्ट से तनाव! पूर्व MLC सहित रणवीर सेना से जुड़े लोगों पर FIR

About the author आर्यन आनंद

आर्यन आनंद ने 2015 में पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी करने के बाद 2016 में दिल्ली में एक पॉलिटिकल campaining टीम के साथ डिजिटल जर्नलिज्म से कैरियर की शुरुआत की. 2018 में पटना लौटकर बिहार के प्रतिष्ठित डिजिटल चैनल फर्स्ट बिहार में हुआ रिपोर्टर काम किया. फर्स्ट बिहार में 5 साल काम करने के बाद एबीपी से साल 2024 में जुड़ा.
Read More
Published at : 08 Sep 2026 11:51 AM (IST)
Tags :
Patna News BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
बिहार: भड़काऊ पोस्ट से तनाव! पूर्व MLC सहित रणवीर सेना से जुड़े लोगों पर FIR
बिहार: भड़काऊ पोस्ट से तनाव! पूर्व MLC सहित रणवीर सेना से जुड़े लोगों पर FIR
बिहार
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
बिहार
बिहार: बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी, गंगा, पुनपुन, कोसी का क्या है अपडेट?
बिहार: बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या बढ़ी, गंगा, पुनपुन, कोसी का क्या है अपडेट?
बिहार
मधुबनी: 63 पासपोर्ट के साथ 4 गिरफ्तार, विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी
मधुबनी: 63 पासपोर्ट के साथ 4 गिरफ्तार, विदेश भेजने का झांसा देकर ठगी
Advertisement

वीडियोज

Delhi Moti Bagh Building Collapse: बंसल ब्रदर्स और 'हत्यारे' सिस्टम का खूनी गठजोड़ !।Sansani
Delhi Building Collapse: सत्य निकेतन इमारत हादसे का खौफनाक वीडियो आया सामने। Moti Bagh।Delhi News
Baba Bageshwar Statement: नवरात्र में NON-VEG पर बवाल!,बाबा धीरेंद्र शास्त्री ने उठाया मुद्दा
Bharat Ki Baat : एक इमारत गिरी... कितनी मौतें अभी बाकी हैं?। Satya Niketan। Moti Bagh। Delhi
Sandeep Chaudhary: दिल्ली में हादसा नहीं, हत्या हुई !।।Satya Niketan Building Collapse। Seedha Sawal
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल
देखते ही देखते गंगा में समा गया मंदिर, बंगाल का वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा छात्रसभा के ड्रेस कोड में लाल की जगह अब नीला रंग, क्या हैं मायने?
सपा छात्रसभा के ड्रेस कोड में लाल की जगह अब नीला रंग, क्या हैं मायने?
इंडिया
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
मणिपुर के म्यूजिक टीचर का दिल्ली में कत्ल, हंगामे के विरोध में पीटा, 7 गिरफ्तार
बॉलीवुड
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? अब सालों बाद वजह का किया खुलासा
‘राज’ के बाद क्यों मालिनी शर्मा ने छोड़ी थी एक्टिंग? खुद बता दी वजह
क्रिकेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
सुंदर फिट, AFG सीरीज से पहले टीम इंडिया के लिए खुशखबरी, बुमराह पर भी आया अपडेट
बिहार
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
दिल्ली इमारत हादसे पर JDU की प्रतिक्रिया, 'सही रूप से जांच हो'
इंडिया
कौन से 2 नेताओं को पसंद करते हैं नितिन गडकरी, खुद किया खुलासा
कौन से 2 नेताओं को पसंद करते हैं नितिन गडकरी, खुद किया खुलासा
Home Tips
How To Store Bhindi: फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश
फ्रिज में भिंडी हो जाती है चिपचिपी? 1 आसान ट्रिक से रखें फ्रेश
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
Bigg Boss 20: Love Gill की Entry, क्या Rhiya Ahir भी बनेगी Wildcard?
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
Bigg Boss 20: Mahhi Vij की हुई Entry, TV की जानी-मानी Actress पहुंचीं घर
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
Bigg Boss 20: Manoj Tiwari की लाडली Rhiti Tiwari की हुई घर में Entry
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
Bigg Boss 20: Model-Actress Uditi Singh की हुई Entry, Karan Wahi से जुड़ा Past भी चर्चा में
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Bigg Boss 20: Gullu यानी Kushal Tanwar की हुई Entry, क्या चलेगी वही पुरानी Strategy?
Embed widget