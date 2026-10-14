पटना में पुलिस की बदमाश से मुठभेड़, बड़ी वारदात की साजिश का खुलासा

पटना के फतुहा में बुधवार (14 अक्टूबर) सुबह पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई. दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, जिसमें शुभम कुमार उर्फ झामु नाम के अपराधी के दाहिने पैर में गोली लग गई. पुलिस ने उसे इलाज के लिए पहले फतुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) पहुंचाया, जहां से बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (PMCH) रेफर कर दिया गया. इस मामले के तार पटना कॉलेज से भी जुड़े हैं. पुलिस के मुताबिक, यहां बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रची जा रही थी.

ग्रामीण एसपी कोमल मीणा ने बताया कि पटना एसटीएफ से सूचना मिली थी कि पटना कॉलेज में अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं. इसके बाद कदमकुआं थाने की पुलिस ने कॉलेज परिसर में छापेमारी की.

आशुतोष और सौरव को तिहाड़ भेजे जाने पर RJD का बड़ा बयान, 'BJP को…'

इस दौरान पांच संदिग्ध मिले, जिनमें से अंशु और कृष नाम के दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया. इनके पास से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए. वहीं, तीन अन्य संदिग्ध मौके से फरार हो गए.

पूछताछ में सामने आए तीन अन्य आरोपियों के नाम

गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनकी निशानदेही पर शुभम कुमार, आलोक और बंटी को भी गिरफ्तार किया. पुलिस के अनुसार, इन सभी आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं. शुभम कुमार पर हत्या समेत 10 से 12 गंभीर आपराधिक घटनाओं में शामिल होने का इतिहास बताया गया है.

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ के दौरान शुभम ने बताया कि फतुहा थाना क्षेत्र के नियाजिपुर गांव में एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस रखे हुए हैं. इसके बाद कदमकुआं थाने की पुलिस फतुहा थाने से संपर्क कर बुधवार सुबह शुभम को लेकर नियाजिपुर गांव पहुंची.

पुलिस ने शुभम की निशानदेही पर हथियार बरामद कर लिए. इसी दौरान पुलिस के अनुसार, शुभम ने हथियार लेकर पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई, जिसमें शुभम के दाहिने पैर में गोली लग गई.

वैशाली नाव हादसे का गुनहगार कौन? जान बचाने वाले ग्रामीण ने खोली पोल

कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची

मुठभेड़ की सूचना मिलने के बाद कई थानों की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची. ग्रामीण एसपी कोमल मीणा ने भी मौके पर पहुंचकर मामले की जानकारी दी. पुलिस अब इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है. साथ ही आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड और कथित साजिश से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच की जा रही है.